Truy tố Đinh Thị Lan, người 'xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng'

Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TP.HCM).

Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 1 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Báo Thanh Niên dẫn thông tin từ cáo trạng cho hay, Đinh Thị Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube mang tên “Lan Đinh” (youtube.com.@laning9888). Trong năm 2021, Lan đã tự ghi hình và đăng tải 6 video clip lên không gian mạng với nhiều nội dung bị xác định là sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng.

Cơ quan tố tụng cho rằng các video này có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín cá nhân, đồng thời tiết lộ thông tin thuộc bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng – Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam – và ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này, trái với quy định của pháp luật.

Truy tố Đinh Thị Lan trong vụ 'xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng' - Ảnh 1.

Bà Đinh Thị Lan trong một video. Ảnh: FBNV

Cáo trạng nêu rõ, hành vi của Đinh Thị Lan đã vi phạm các quy định của Luật An ninh mạng năm 2018 và Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Những vi phạm này bị đánh giá là xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Báo VnExpress đưa tin, trong quá trình điều tra, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, ban đầu Đinh Thị Lan thừa nhận đã tự quay và đăng tải 6 video nói trên tại nơi ở của mình trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp cũ). Sau đó, bị can thay đổi lời khai, cho rằng chỉ ghi hình và phát ngôn, còn việc đăng tải do người khác thực hiện.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh chính Đinh Thị Lan là người trực tiếp đăng tải các video clip lên kênh YouTube “Lan Đinh”. Do đó, Viện KSND TP.HCM nhận định cần xử lý nghiêm hành vi của bị can nhằm giáo dục, cải tạo và phòng ngừa chung đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Báo Pháp luật TP.HCM cho biết.

