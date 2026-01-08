Miền Bắc bước vào đợt ô nhiễm không khí kéo dài, khắc phục thế nào?

Theo ứng dụng quan trắc không khí của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sáng nay (8/1), ô nhiễm lên ngưỡng xấu ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc như Hưng Yên, Thái Nguyên, riêng Hưng Yên có điểm đo lên ngưỡng rất xấu.

Tại Hà Nội, cả 3 điểm đo tại đường Nguyễn Văn Cừ, Công viên Thanh Xuân và cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội đều ở ngưỡng đỏ với chỉ số AQI từ 150-200, có hại cho sức khoẻ mọi người.

Các điểm đo tại Thái Nguyên, Hưng Yên cũng ở ngưỡng đỏ, cá biệt điểm đo tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên lên tới ngưỡng tím trong sáng nay với chỉ số AQI vượt 200. Khu vực Bắc Ninh ô nhiễm sáng nay lên ngưỡng kém, tại Phú Thọ và Hải Phòng ở ngưỡng trung bình.

Theo dự báo của Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc, ngày mai (9/1), tình trạng ô nhiễm không khí ở miền Bắc sẽ tiếp tục nhưng giảm nhẹ về cường độ. Ô nhiễm phổ biến ở ngưỡng kém đến xấu tại 7 tỉnh/thành phố gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình.

Dự báo xa hơn của Hệ thống dự báo chất lượng không khí HaNoi Air cho thấy, trong suốt khoảng thời gian từ ngày 10-15/1, ô nhiễm không khí sẽ tiếp tục xuất hiện ở Hà Nội và các tỉnh thành phố lân cận.

Miền Bắc ô nhiễm không khí trở lại.

Trước tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng thường xuyên xảy ra vào mùa đông, mới đây Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 2530 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 sẽ kiểm soát, ngăn chặn và từng bước khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại các khu vực kinh tế trọng điểm, tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Cụ thể, tại thành phố Hà Nội, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vào năm 2030 đạt dưới 40 µg/m³ (giảm 20% so với mức trung bình năm 2024) tại các điểm đo của các trạm quan trắc chất lượng môi trường không khí quốc gia.

Đối với các tỉnh xung quanh thành phố Hà Nội, gồm Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vào năm 2030 giảm tối thiểu 10% so với mức trung bình năm 2024.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị khác trên toàn quốc, chất lượng không khí năm sau tốt hơn năm trước.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu 100% các nguồn phát sinh khí thải lớn thuộc các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí cao như xi măng, nhiệt điện, luyện thép, lò hơi trên phạm vi toàn quốc được quản lý, kiểm soát chặt chẽ và từng bước có lộ trình giảm phát thải.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu đến 2030, 100% phương tiện tham gia giao thông đường bộ (bao gồm xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy) được quản lý, kiểm soát về khí thải theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

100% các công trường thi công xây dựng được quản lý chặt chẽ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, việc che chắn, rửa xe công trường được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định.

Bên cạnh đó thực hiện chấm dứt hoạt động đốt rác và đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài trời không đúng quy định và 100% các cơ sở tâm linh, tôn giáo có giải pháp giảm bụi, khí thải từ hoạt động đốt vàng mã.

Kế hoạch đặt mục tiêu xa hơn, sau năm 2030, nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội giảm trung bình 5 µg/m³ theo mỗi kỳ kế hoạch 5 năm, mục tiêu đến năm 2045, nồng độ bụi PM2.5 đạt mức quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh. Chất lượng môi trường không khí tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước được duy trì ở mức tốt.