Loại rau quen mặt chứa axit folic gấp 9 lần táo, được mệnh danh là “vị cứu tinh của dạ dày”

Khi nhắc đến các loại rau mùa đông, nhiều người thường nghĩ ngay đến củ cải trắng hay cải thảo. Nhưng một loại rau phổ biến khác – súp lơ – lại ẩn chứa giá trị dinh dưỡng vô cùng ấn tượng, đến mức được xem như “bác sĩ của người nghèo” hay “siêu thực phẩm” trong bữa ăn hằng ngày.

Súp lơ, còn gọi là bông cải xanh, chứa lượng dưỡng chất vượt trội so với nhiều loại rau khác. Trong 100g súp lơ xanh tươi, bạn có thể nhận được lượng axit folic (vitamin B9) rất cao, cùng hàng loạt vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin C, vitamin K, vitamin A, kali và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Súp lơ có chứa những chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ sức khỏe

Theo một số nghiên cứu, chỉ một khẩu phần súp lơ đã cung cấp lượng axit folic đáng kể, gấp nhiều lần so với trái táo và chỉ đứng sau một vài loại rau siêu giàu folate khác trong danh sách thực phẩm giàu vitamin B9. Folate không chỉ cần thiết cho sự phát triển của tế bào mới mà còn tham gia vào quá trình tổng hợp DNA và hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa.

Súp lơ không chỉ giàu folate mà còn chứa các hợp chất thực vật có lợi khác như sulforaphane – một chất được nghiên cứu rộng rãi vì tiềm năng chống oxy hóa và hỗ trợ cơ thể chống lại các tế bào gốc gây hại. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hợp chất này có thể giúp giảm nguy cơ một số bệnh mạn tính bằng cách kích hoạt các enzyme giải độc tự nhiên của cơ thể.

Ngoài ra, súp lơ chứa chất xơ dồi dào, rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, thúc đẩy nhu động ruột và duy trì hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh – từ đó giúp phòng ngừa táo bón và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả hơn.

Bông cải xanh giúp người bệnh tăng khả năng kiểm soát đường huyết

Vitamin C trong súp lơ góp phần tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh, đồng thời hỗ trợ tổng hợp collagen – một thành phần quan trọng giúp da khỏe mạnh và chống lão hóa.

Các hợp chất sinh học được tìm thấy trong bông cải xanh đã được chứng minh làm giảm hiện tượng viêm ở mô cơ thế. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy, bông cải xanh chứa Kaempferol (là một flavonoid) có tác dụng chống viêm hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhóm rau họ cải – bao gồm súp lơ – đã được các nhà khoa học chú ý vì khả năng hỗ trợ chống ung thư. Các chất như sulforaphane và indole-3-carbinol trong súp lơ được cho là có tác dụng giúp cơ thể trung hòa các chất gây ung thư, giảm nguy cơ ung thư ở một số cơ quan như ung thư vú, tuyến tiền liệt, dạ dày, thận, bàng quang.

Bên trong súp lơ có chứa hợp chất sulforaphane giúp giảm nguy cơ ung thư miệng họng

Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Anh – chuyên gia dinh dưỡng tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia, “súp lơ là một trong những loại rau bổ dưỡng và đa năng nhất mà bạn có thể đưa vào chế độ ăn hàng ngày. Tuy nhiên, cách chế biến ảnh hưởng rất lớn đến giá trị dinh dưỡng của nó. Hấp nhẹ hoặc xào nhanh là cách tốt nhất để giữ lại vitamin C, folate và các hợp chất hữu ích. Tránh luộc quá lâu vì nhiệt độ cao và nước nóng có thể làm mất đi nhiều dưỡng chất quan trọng.” Dù súp lơ có nhiều lợi ích, nên kết hợp với chế độ ăn đa dạng để đảm bảo cơ thể nhận đủ chất dinh dưỡng từ nhiều nguồn khác nhau.”

Lưu ý:

Súp lơ rất dễ kết hợp trong nhiều món ăn. Tuy nhiên, súp lơ cũng có thể gây đầy hơi hoặc khó tiêu ở một số người nếu ăn quá nhiều cùng lúc, do chứa nhiều chất xơ. Ngoài ra, những người đang dùng thuốc làm loãng máu cần tham khảo ý kiến bác sĩ vì súp lơ chứa vitamin K có thể ảnh hưởng đến hiệu quả thuốc.

Tóm lại, súp lơ không chỉ là một loại rau quen thuộc trong bếp mà còn chứa lượng axit folic vượt trội, cùng nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật có lợi khác. Ăn súp lơ đều đặn và đúng cách có thể hỗ trợ tiêu hóa, tim mạch, hệ miễn dịch và cả quá trình phòng chống bệnh mạn tính. Đây xứng đáng là một trong những “siêu thực phẩm” bạn nên ưu tiên trong chế độ ăn hằng ngày.