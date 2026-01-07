Nhan sắc thời trẻ của dàn Táo Quân người Việt đã xem suốt 2 thập kỷ

Như thường lệ thời điểm khoảng 1 tháng trước Tết Nguyên Đán, chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm do VTV giao Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất đã hoàn tất kịch bản, bắt đầu tập hợp nghệ sĩ và bước vào giai đoạn luyện tập cho đợt ghi hình. Tuy nhiên năm nay, mọi thứ đều "im ắng" đến bất thường khiến cộng đồng mạng liên tục bàn tán, bày tỏ sự hoài nghi.

Mới đây nhất, nghệ sĩ Vân Dung đã có bài viết đăng tải trên trang cá nhân, ngầm xác nhận thông tin chương trình Táo Quân sẽ không lên sóng dịp Tết Nguyên đán 2026. Cụ thể, nữ nghệ sĩ bày tỏ nỗi buồn và sự tiếc nuối khi chương trình vắng bóng sau hơn 20 năm gắn bó bằng một bài thơ.

“Năm nay không được bon chen/ Táo Quân không có nên em rất buồn. Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn/Thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay. Giao thừa dịp Tết năm nay/ Chắc vẫn nhiều chương trình hay tuyệt vời”, Vân Dung viết.

Điều này khiến đông đảo khán giả cũng thể hiện sự hụt hẫng, cảm thấy buồn khi thiếu đi "món ăn tinh thần" đặc trưng trong mỗi đêm Giao thừa.

Trong suốt 2 thập kỷ qua, những gương mặt tham gia Táo Quân luôn được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Những cái tên như Xuân Bắc, Công Lý, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung, Tự Long,... đã gắn liền với chương trình từ những số đầu tiên, thậm chí trở thành tuổi thơ của rất nhiều người. Khán giả gần như đã mặc định hình ảnh của các Táo với những bộ trang phục màu sắc sặc sỡ, đậm chất thiên đình và chắc chắn sẽ phải ngỡ ngàng khi được thấy họ ở một diện mạo rất khác, thời còn trẻ trung, khác hẳn với hiện tại.

"Nam Tào" Xuân Bắc

NSND Xuân Bắc được khán giả nhớ đến với vai Nam Tào của chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm. Thời trẻ, nam nghệ sĩ sở hữu vẻ ngoài nổi bật, diện mạo lãng tử với mái tóc bồng bềnh, rẽ ngôi. Theo đuổi nghệ thuật từ sớm, NSND Xuân Bắc được nhận xét là một trong số những người thích "làm đỏm", luôn trau chuốt và ưa chuộng diện những bộ trang phục nhiều màu sắc.

Hiện tại, NSND Xuân Bắc đang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Việt Nam. Khán giả cũng hiếm thấy Xuân Bắc đóng phim, diễn hài hay đi dẫn chương trình như trước. Dẫu vậy, anh vẫn luôn thể hiện sự gần gũi, hóm hỉnh của mình qua những hình ảnh về cuộc sống đời thường được cập nhật trên MXH.

Loạt hình ảnh thời trẻ của Xuân Bắc

Anh từng gắn liền với vai Nam Tào Hiện NSND Xuân Bắc giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Việt Nam

"Bắc Đẩu" Công Lý

Ở ngoài nam tính ăn đứt phần thiên hạ nhưng khi tới với Táo Quân, NSND Công Lý lại vào vai cô Đẩu đỏng đảnh, siêu đỏm dáng và vô cùng xéo xắt. Nhiều người cho rằng, không ai qua được Công Lý với những nét diễn cô Đẩu rất đặc trưng, hài hước như vậy.

Nhìn lại hình thời trẻ của Công Lý, khán giả cũng bày tỏ sự bất ngờ bởi gương mặt cuốn hút, đậm chất tài từ. Không ít người cho rằng, diện mạo này của nam diễn viên "ăn đứt" nhiều hot bot hiện tại.

Song khi đang ở những năm tháng cống hiến hết mình cho sự nghiệp, NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe khiến anh vắng bóng thời gian dài trên màn ảnh. Công chúng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi vài năm gần đây, không còn được gặp cô Đẩu - Công Lý trong Táo Quân. Được biết, sức khỏe hiện tại của nam nghệ sĩ cũng đã có nhiều tiến triển tốt hơn và có cuộc sống yên bình bên người vợ thứ 3 của mình.

NSND Công Lý thời trẻ cực phong độ, điển trai

Vai diễn cô Đẩu được đông đảo khán giả yêu mến

Cuộc sống hiện tại của NSND Công Lý

Chí Trung

Lớn tuổi nhất nhì dàn sao Táo Quân, khán giả có lẽ đã quá quen với một nghệ sĩ Chí Trung "bụng bia", gương mặt đầy những dấu hiệu của thời gian. Khác hẳn với Chí Trung trên TV, thời trẻ, nghệ sĩ có vẻ ngoài cực phong trần, đẹp trai.

NSƯT luôn được nhớ đến với hình ảnh Táo Giao Thông vừa hóm hỉnh nhưng vừa rất đời. Năm 2017, Chí Trung được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Sau hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, tháng 6/2022, NSƯT Chí Trung nghỉ hưu.

NSƯT Chí Trung sau khi nghỉ hưu vẫn tham gia phim ảnh với các vai diễn phù hợp và sắp xếp được thời gian. Song, nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống bên gia đình, con cháu.

Thời trẻ cực phong trần của NSƯT Chí Trung Những câu thoại hài hước của Táo Giao Thông vẫn được giới trẻ sử dụng Cuộc sống bình yên của Chí Trung ở tuổi ngoài 65

Vân Dung

Luôn xuất hiện với những vai có tạo hình xấu xí, ít khi nào khán giả được thấy một Vân Dung thật sự xinh đẹp trên màn ảnh. Thực chất ở ngoài đời, nữ nghệ sĩ khá chăm chút cho ngoại hình và sở hữu một gương mặt khả ái. Thời trẻ, Vân Dung có gu thời trang khá ấn tượng, đặc biệt cô còn từng lọt vào top 15 của cuộc thi Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong.

Trong chương trình Táo Quân, Vân Dung là nữ nghệ sĩ hiếm hoi tham gia đủ tất cả các năm. Cô đảm nhận đa dạng, tùy theo kịch bản, khi thì là Táo Y Tế, khi thì làm Táo Giáo Dục,... Song dù vai nào, Vân Dung cũng khiến khán giả cười "ná thở" vì lối diễn xuất đặc trưng từ ngoại hình đến giọng nói.

Ở tuổi 50, Vân Dung đang có cuộc sống bình yên với con trai Long Vũ. Cô cũng nhiều lần bày tỏ niềm hạnh phúc khi con trai theo nghề diễn của mẹ. Ngoài ra, Vân Dung vẫn hết mình với nghệ thuật, vẫn đảm nhận nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình.

Nhan sắc thời trẻ của nghệ sĩ Vân Dung Các vai diễn trong Táo Quân do Vân Dung đảm nhận luôn mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả Hiện tại, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, tham gia nhiều vai diễn truyền hình

Tự Long

So với thời điểm hiện tại, Tự Long của thời mới vào nghề không khác là bao, vẫn là gương mặt nhìn thôi đã thấy đầy sự thiện cảm, hài hước. Tại Táo Quân, NSND Tự Long luôn khiến khán giả chờ đợi bởi những màn hát chế về các vấn đề xã hội, khoe giọng hát chèo nội lực hay những lần tung hứng ăn ý với dàn nghệ sĩ.

Sang tuổi 52, NSND Tự Long vẫn giữ phong độ từ ngoại hình cho đến khả năng "chạy sô" của mình. Anh từng ghi dấu mạnh mẽ tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu. Với thành tích này, anh đã trở thành Tiến sĩ đầu tiên của Nhà hát Chèo Quân đội.

Ngoài ra, NSND Tự Long hiện cũng là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội và mang quân hàm Đại tá. Dù bận rộn nhưng cuộc sống hôn nhân của Tự Long vẫn vô cùng viên mãn và đáng ngưỡng mộ.

Tự Long thời trẻ khiến nhiều người ngỡ ngàng Không ngại "bẹo hình bẹo dạng", lăn xả mỗi khi tham gia Táo Quân Hiện tại vẫn cực phong độ, "chạy sô" khiến ai cũng nể

Quang Thắng

Nghệ sĩ Quang Thắng là một diễn viên rất hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư chính bởi vậy không dễ để có được hình ảnh của anh thời trẻ. Ở một trong số những bức hình hiếm hoi được lộ ra có thể thấy nam diễn viên không khác nay là bao, vẫn nụ cười rạng rỡ quen thuộc và chiếc "mũi to" làm nên thương hiệu.

Với các khán giả của Táo Quân, NSƯT Quang Thắng vốn gắn liền với Táo Kinh Tế, năm nào cũng "đau đầu" cùng những màn báo cáo "có 1-0-2". Anh khiến khán giả yêu mến với lối diễn chân thực, hài hước nhưng không kém phần sâu sắc.

Hiện tại dù đã 57 tuổi, Quang Thắng vẫn còn sung sức với nghề, giữ được sự nhiệt huyết, trẻ trung. Anh cho biết sẽ tiếp tục diễn đến khi sức khỏe không cho phép. Với anh, điều quan trọng nhất là giữ được tình cảm của khán giả.

Hình ảnh thời trẻ hiếm hoi của nghệ sĩ Quang Thắng Anh thường đảm nhận vai Táo Kinh Tế U60 vẫn rất trẻ trung, phong độ

Quốc Khánh

Không tính tới vai diễn Ngọc Hoàng xuất hiện hơn 20 năm trên truyền hình trong Táo Quân - Gặp nhau cuối năm, NSND Quốc Khánh "bỏ túi" gia tài hàng chục vai diễn truyền hình - điện ảnh. Ở thời phim truyền hình mới phát triển, Quốc Khánh là một trong những nghệ sĩ quen mặt trên màn ảnh nhỏ. Nam nghệ sĩ gây chú ý với gương mặt có phần khắc khổ, nét diễn mộc mạc. Anh không phải gồng lên, không cần cố gắng làm quá.

Trên sân khấu là vậy nhưng ở ngoài đời, từ lâu NSND Quốc Khánh vốn được nhiều người nhận xét là ít nói, sống khá kín tiếng. Anh tự nhận mình là một nghệ sĩ bình dân, ăn mặc giản dị và không bao giờ dùng đồ hiệu. Dù đã nghỉ hưu, ở tuổi 63, anh vẫn miệt mài với sân khấu và truyền hình nhưng chọn cuộc sống lặng lẽ.

NSND Quốc Khánh gắn liến với vai Ngọc Hoàng

Nguồn ảnh: Tổng hợp