Công an cảnh báo nóng đến người dân: Tuyệt đối không được chuyển khoản trong trường hợp này vào thời điểm cuối năm

07-01-2026 - 10:45 AM | Sống

Người dân cần lưu ý thủ đoạn dưới đây để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo trong dịp cận Tết.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, càng về thời điểm cuối năm, nhu cầu tìm kiếm việc làm thêm để tăng thu nhập của người dân càng lớn. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng xấu đã thực hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi dưới hình thức tuyển người gia công hàng thủ công tại nhà, gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho nhiều nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ, sinh viên và người lao động tự do.

Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo

Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok...) để đăng tải hoặc chạy quảng cáo các bài viết có nội dung cực kỳ hấp dẫn. Đó thường là những lời chào mời "có cánh" như: "Tuyển cộng tác viên làm thủ công, không cần kinh nghiệm", "Dán tem, xâu vòng, gấp bao lì xì, lắp bút bi... thu nhập 300.000 – 800.000 đồng/ngày".

Chúng đánh vào tâm lý của mọi người mong muốn tìm "việc nhẹ lương cao", hay các công việc phù hợp cho mẹ bỉm sữa, người nội trợ, sinh viên.

Theo Công an Quảng Ngãi, quy trình lừa đảo được thực hiện như sau:

1. Yêu cầu đóng phí: Khi có người liên hệ, chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, phí giữ chỗ, phí vận chuyển hoặc phí nguyên liệu với lý do để “đảm bảo trách nhiệm” hoặc “tránh bom hàng”.

2. Thả “con săn sắt”: Ban đầu, các đối tượng có thể gửi một số lượng hàng nhỏ và trả tiền công đầy đủ, sòng phẳng để tạo lòng tin tuyệt đối.

3. Bắt “con cá rô”: Sau khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng yêu cầu đóng số tiền lớn hơn để nhận đơn hàng giá trị cao hơn.

4. Chiếm đoạt tài sản: Ngay khi nhận được tiền chuyển khoản, các đối tượng sẽ lập tức cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản hoặc tiếp tục viện lý do lỗi hệ thống để yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền nhằm “vừa lòng” thủ tục rút vốn.

Công an cảnh báo nóng đến người dân: Tuyệt đối không được chuyển khoản trong trường hợp này vào thời điểm cuối năm - Ảnh 1.

Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Công an Quảng Ngãi cho biết người dân cần đặc biệt nâng cao cảnh giác nếu thấy các dấu hiệu sau:

- Tuyển dụng quá dễ dàng : Không yêu cầu hồ sơ, không hợp đồng lao động, không có địa chỉ công ty rõ ràng.

- Yêu cầu nộp tiền trước : Bất kỳ hình thức yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, phí mua nguyên liệu nào trước khi nhận việc đều có nguy cơ lừa đảo cao.

- Giao dịch mập mờ : Chỉ làm việc qua tin nhắn mạng xã hội, không gặp mặt trực tiếp, không có số điện thoại cố định.

- Thu nhập phi thực tế : Hứa hẹn mức lương cao bất thường so với tính chất đơn giản của công việc.

- Thông tin không minh bạch : Tài khoản người tuyển dụng là tài khoản ảo (vừa mới lập), thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng nhận tiền thường xuyên thay đổi.

Để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình, cơ quan Công an đề nghị người dân thực hiện các biện pháp sau:

- Tuyệt đối không chuyển tiền : Không đóng bất kỳ khoản phí nào khi chưa xác minh rõ danh tính và uy tín của tổ chức/cá nhân tuyển dụng.

- Cảnh giác với lời mời chào : Hãy tỉnh táo trước những thông báo "việc nhẹ, lương cao, ngồi nhà kiếm tiền triệu".

- Xác minh thông tin : Tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, địa chỉ và tính pháp lý trước khi ký kết hoặc nhận hàng.

- Báo cáo kịp thời : Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần ngừng mọi giao dịch và thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

- Thu thập bằng chứng : Trường hợp đã bị lừa đảo, nạn nhân cần nhanh chóng lưu lại tin nhắn, số tài khoản, hình ảnh giao dịch để trình báo cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi

Điện lực miền Bắc phát thông báo quan trọng liên quan đến “hoàn tiền hóa đơn điện do sai sót hệ thống”

Đinh Anh

