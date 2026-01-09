Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam sắp sở hữu "kỳ quan công nghệ" từ Nga?

09-01-2026 - 07:55 AM | Lifestyle

Nga cam kết sẽ trao cho Việt Nam "công nghệ tiên tiến nhất".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo Bộ Công Thương chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao để tiến hành đàm phán với phía Nga về hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền các vấn đề vướng mắc phát sinh để bảo đảm hoàn thành trong tháng 1/2026.

Trong phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân diễn ra vào tối 7/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo - cũng giao Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn đối tác có công nghệ nguồn tiên tiến để hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân tối ngày 7/1. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là dự án điện hạt nhân đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Dự án có tổng đầu tư hàng chục tỷ USD (theo VTV) này gồm 2 nhà máy (Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2) được Thủ tướng đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

Vào giữa tháng 12/2025, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (Rosatom), ông Alexey Likhachev, cam kết hợp tác với Việt Nam để phát triển Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 bằng "các công nghệ tiên tiến nhất".

Theo Báo Chính phủ, Rosatom sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam lò phản ứng VVER-1200 (tiếng Nga là Vodo-Vodyanoi Energeticheskaya Reactor-1200). Đây là công nghệ chủ lực của Rosatom nói riêng và Nga nói chung. Hiện thế giới chỉ có vài quốc gia đang vận hành, trong đó có Nga.

Hình ảnh một phần của lò phản ứng hạt nhân VVER-1200 Gen III+ của Nga. Ảnh: Rosatom

Giới phân tích đánh giá, VVER-1200 là kỳ quan công nghệ. Đây là loại lò phản ứng hạt nhân tiên tiến nhất của Nga, thuộc thế hệ III+, sử dụng nước làm mát và điều tiết (PWR), có công suất 1200 MW điện sạch.

Ưu điểm nổi bật nhất của VVER-1200 là hiệu suất cao, tuổi thọ dài, tích hợp các hệ thống an toàn thụ động (Passive Safety Systems) hiện đại, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và yêu cầu an toàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Dưới sự vận hành của VVER-1200, các dự án năng lượng hạt nhân trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam, có thể thay thế nhiệt điện than, phát triển năng lượng sạch, góp phần vào mục tiêu Net Zero đến giữa thế kỷ này.

Theo Trang Ly

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hiếm có mẹ vợ nào như phu nhân Chủ tịch CLB Sài Gòn: Tự tay đi giày cho con rể Duy Mạnh gây xúc động

Hiếm có mẹ vợ nào như phu nhân Chủ tịch CLB Sài Gòn: Tự tay đi giày cho con rể Duy Mạnh gây xúc động Nổi bật

Cặp vợ chồng chi hơn 52 tỷ đồng mua mảnh đất 162 ha để xây nhà nghỉ hưu: “Chúng tôi không tìm được căn nhà nào phù hợp nên mua đất tự xây”

Cặp vợ chồng chi hơn 52 tỷ đồng mua mảnh đất 162 ha để xây nhà nghỉ hưu: “Chúng tôi không tìm được căn nhà nào phù hợp nên mua đất tự xây” Nổi bật

Chưa thấy ai sướng như mỹ nhân này: Được con trai tỷ phú quỳ gối cầu hôn với 337 tỷ tiền mặt, vàng cưới 75 tỷ

Chưa thấy ai sướng như mỹ nhân này: Được con trai tỷ phú quỳ gối cầu hôn với 337 tỷ tiền mặt, vàng cưới 75 tỷ

07:45 , 09/01/2026
Nhìn lại Tết 2025, tôi nhận ra 3 khoản chi nếu không cắt thì Tết nào cũng nghèo

Nhìn lại Tết 2025, tôi nhận ra 3 khoản chi nếu không cắt thì Tết nào cũng nghèo

06:10 , 09/01/2026
Vừa đi làm, vừa làm nông: Nông trại 400 mẫu trở thành quyết định tài chính đúng của đôi vợ chồng trung niên

Vừa đi làm, vừa làm nông: Nông trại 400 mẫu trở thành quyết định tài chính đúng của đôi vợ chồng trung niên

00:32 , 09/01/2026
"Cực phẩm" tuyển võ Việt Nam gây bão với visual chuẩn nam thần, nhìn sang loạt bằng khen, huy chương mới thực sự "choáng"!

"Cực phẩm" tuyển võ Việt Nam gây bão với visual chuẩn nam thần, nhìn sang loạt bằng khen, huy chương mới thực sự "choáng"!

23:17 , 08/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên