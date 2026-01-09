Việt Nam sắp sở hữu "kỳ quan công nghệ" từ Nga?

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo Bộ Công Thương chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao để tiến hành đàm phán với phía Nga về hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền các vấn đề vướng mắc phát sinh để bảo đảm hoàn thành trong tháng 1/2026.

Trong phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân diễn ra vào tối 7/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo - cũng giao Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn đối tác có công nghệ nguồn tiên tiến để hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân tối ngày 7/1. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là dự án điện hạt nhân đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Dự án có tổng đầu tư hàng chục tỷ USD (theo VTV) này gồm 2 nhà máy (Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2) được Thủ tướng đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

Vào giữa tháng 12/2025, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (Rosatom), ông Alexey Likhachev, cam kết hợp tác với Việt Nam để phát triển Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 bằng "các công nghệ tiên tiến nhất".

Theo Báo Chính phủ, Rosatom sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam lò phản ứng VVER-1200 (tiếng Nga là Vodo-Vodyanoi Energeticheskaya Reactor-1200). Đây là công nghệ chủ lực của Rosatom nói riêng và Nga nói chung. Hiện thế giới chỉ có vài quốc gia đang vận hành, trong đó có Nga.

Hình ảnh một phần của lò phản ứng hạt nhân VVER-1200 Gen III+ của Nga. Ảnh: Rosatom

Giới phân tích đánh giá, VVER-1200 là kỳ quan công nghệ. Đây là loại lò phản ứng hạt nhân tiên tiến nhất của Nga, thuộc thế hệ III+, sử dụng nước làm mát và điều tiết (PWR), có công suất 1200 MW điện sạch.

Ưu điểm nổi bật nhất của VVER-1200 là hiệu suất cao, tuổi thọ dài, tích hợp các hệ thống an toàn thụ động (Passive Safety Systems) hiện đại, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và yêu cầu an toàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Dưới sự vận hành của VVER-1200, các dự án năng lượng hạt nhân trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam, có thể thay thế nhiệt điện than, phát triển năng lượng sạch, góp phần vào mục tiêu Net Zero đến giữa thế kỷ này.