CHÍNH THỨC: Tết Bính Ngọ không có Táo quân, sẽ có một chương trình đặc biệt ra mắt

07-01-2026 - 11:57 AM | Sống

Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân sẽ không có trong Giao thừa năm nay. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới.

CHÍNH THỨC: Tết Bính Ngọ không có Táo quân, sẽ có một chương trình đặc biệt ra mắt - Ảnh 1.

(Ảnh: ĐL.Nhân Ái)

Chương trình Gặp nhau cuối năm - vẫn được khán giả gọi với cái tên thân thuộc là Táo quân - là chương trình thường niên, được VTV thực hiện vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, là nơi để khán giả nhìn lại các sự kiện, những điều đã trải qua trong một năm và hướng đến một năm mới với nhiều mong đợi và háo hức. Năm nay, sau 22 năm gắn bó với khán giả, Táo quân sẽ tạm nghỉ.

Thay vào khung giờ đặc biệt và quen thuộc hàng năm trong đêm Giao thừa, trong thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả của VTV sẽ được thưởng thức một chương trình mới. Ban Văn hóa - Giải trí của VTV hiện đang thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm 29 Tết với format hiện đại, trẻ trung. Chương trình kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị.

Theo chia sẻ từ đại diện của Ban Văn hóa - Giải trí, chương trình mới có tên dự kiến là "Quảng trường mùa xuân". Chương trình sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.

Bên cạnh chương trình đặc biệt "Quảng trường mùa xuân", trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ, như mọi năm, VTV luôn chuẩn bị rất nhiều chương trình đặc sắc gửi đến khán giả - những chương trình đầy ắp không khí mùa Xuân, ấm áp, để chúng ta cùng bước vào một năm mới tràn ngập hứng khởi. Thông tin về những chương trình đặc biệt này sẽ được Thời báo VTV liên tục cập nhật.

Tiêu Trang Ngọc Bảo

VTV.vn

Từ Khóa:
Táo Quân

