MC truyền hình triệu người yêu mến bật khóc nói về cuộc sống sau khi bị ung thư máu

Trong chương trình Bạn Kể Tôi Nghe số đầu tiên vào tối 6/1 vừa qua, câu chuyện của MC Hạnh Phúc khiến nhiều người xúc động. Chia sẻ ngay trên sóng VTV3, nam MC Chuyển Động 24h cho biết mình từng mắc bệnh ung thư máu vào năm 2012 và đã có thời gian chiến đấu với căn bệnh.

MC Hạnh Phúc cho biết thời điểm đó anh đang ở TP.HCM sống và làm việc. Sau khi biết tin, nam MC quyết định giấu bố mẹ. Anh không khỏi xúc động khi nhớ lại quãng thời gian đó: "Mỗi lần mẹ gọi điện hỏi hôm nay con ăn gì, đi làm về chưa rồi khi cúp máy tôi không biết đó có phải là cuộc gọi cuối cùng hay không".

MC Hạnh Phúc (Ảnh: VTV3)

May mắn thay, MC Hạnh Phúc đã vượt qua căn bệnh và tiếp tục theo đuổi công việc. Sau đó anh chuyển về Hà Nội để sống và làm việc, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Bây giờ, dù bận rộn với công việc, Hạnh Phúc vẫn có thói quen gọi facetime về cho bố mẹ hầu như mỗi ngày.

Sau khi trải qua biến cố, Hạnh Phúc cũng gửi thông điệp đến mọi người, nhất là các khán giả trẻ rằng dù mình 15, 20 hay 30 tuổi thì vẫn là những đứa trẻ trong mắt bố mẹ. Không ai biết được rằng lần giận hờn, cãi vã nào là cuối cùng với bố mẹ. Vì vậy mỗi người cần trân trọng từng phút giây với những người thân yêu nhất.

"Sống tử tế và hạnh phúc, đó là cách chúng ta biết ơn và trả ơn bố mẹ, những người thân yêu và cao hơn nữa là cách chúng ta trả ơn cuộc đời", nam MC nhắn nhủ.

Đôi mắt đỏ hoe của MC Hạnh Phúc khi nhắc lại chuyện cũ (Ảnh chụp màn hình/ VTV3)

MC Hạnh Phúc sinh năm 1986 quê Nam Định. Anh từng giành giải thưởng Én vàng 2011. Hiện tại, nam MC là gương mặt gắn bó với bản tin Chuyển động 24h, chương trình Cặp lá yêu thương. Với phong cách lịch lãm, chỉn chu, lại gần gũi đời thường, Hạnh Phúc chiếm được nhiều thiện cảm của khán giả truyền hình.

Về cuộc sống hôn nhân, Hạnh Phúc đã có gia đình với 2 con. Vợ nam MC từng làm phát thanh viên kênh giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, hiện là giáo viên của Trường THCS Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội).

MC Hạnh Phúc và bố mẹ (Ảnh: FBNV)