Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sống đến tầm tuổi này tôi mới biết, cùng là dưa chuột nhưng ăn theo kiểu này của Nhật mỡ thừa rủ nhau "cuốn gói"

07-01-2026 - 12:11 PM | Sống

Sống đến tầm tuổi này tôi mới biết, cùng là dưa chuột nhưng ăn theo kiểu này của Nhật mỡ thừa rủ nhau "cuốn gói"

Không chế biến cầu kỳ hay kết hợp với "cao lương mỹ vị" đắt tiền gì, bạn vẫn có thể biến dưa chuột tầm thường thành "máy hút mỡ thừa" khi ăn kiểu này.

Ở tuổi ngoài 40, một người phụ nữ họ Từ tại Trung Quốc dù đã cố gắng ăn ít và duy trì thói quen đi bộ hàng ngày nhưng mỡ thừa vẫn không ngừng tích tụ tại vùng bụng. Chỉ đến khi bà tình cờ đọc được và áp dụng phương pháp ăn dưa chuột của chuyên gia người Nhật, cân nặng mới thực sự thay đổi rõ rệt.

Bí mật nằm ở cách chế biến mà hầu hết chúng ta bấy lâu nay đều bỏ qua, đó là nghiền hoặc xay nhuyễn dưa chuột. Được nghiên cứu và giới thiệu bởi huyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Nhật Bản Takashi Tsurumi trong cuốn Bí quyết ăn kiêng với dưa chuột nghiền. Vốn là một người mê dưa chuột lại có cơ địa khó giảm cân, bà Từ phải thốt lên rằng: "Sống đến tầm tuổi này tôi mới biết ăn dưa chuột nhuyễn giúp tăng hiệu quả giảm cân nhiều đến thế".

Sống đến tầm tuổi này tôi mới biết, cùng là dưa chuột nhưng ăn theo kiểu này của Nhật mỡ thừa rủ nhau "cuốn gói"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tại sao dưa chuột xay nhuyễn lại là "khắc tinh" của mỡ bụng?

Bác sĩ Takashi Tsurumi lý giải rằng, trong dưa chuột có chứa một loại enzyme phân hủy chất béo cực mạnh gọi là phospholipase. Loại enzyme này có khả năng thải độc tố, đốt cháy mỡ thừa và thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn.

Điều đặc biệt là lượng phospholipase sẽ nhân lên gấp nhiều lần khi màng tế bào của dưa chuột bị phá vỡ. Việc xay nhuyễn giúp giải phóng enzyme này tối đa so với việc ăn nguyên quả.

Sống đến tầm tuổi này tôi mới biết, cùng là dưa chuột nhưng ăn theo kiểu này của Nhật mỡ thừa rủ nhau "cuốn gói"- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đối với phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, khi nội tiết tố biến động làm chậm quá trình đốt cháy năng lượng, việc bổ sung phospholipase giúp hệ tiêu hóa phá vỡ chất béo từ thực phẩm hiệu quả hơn, ngăn chặn mỡ thừa tích tụ.

Không chỉ giúp giảm cân, dưa chuột còn chứa hàng loạt dưỡng chất như vitamin C, E, B2, carotene, photpho, sắt, canxi... Mang lại những giá trị sức khỏe tuyệt vời:

- Thải độc và trị phù nề: Phần hạt dưa chuột hoạt động như một chất lợi tiểu tự nhiên, giúp cơ thể tống khứ nước dư thừa và độc tố ra ngoài. Điều này cực kỳ hữu ích cho chị em hay bị đầy hơi hoặc phù nề vùng bụng dưới.

- Dưỡng da căng mướt: Nhờ hàm lượng nước và vitamin dồi dào, dưa chuột nghiền cung cấp độ ẩm tầng sâu, giúp làn da bớt khô sạm và mờ dần các nếp nhăn li ti.

- Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Các enzyme tự nhiên thúc đẩy bài tiết, hạn chế táo bón, giúp cơ thể luôn nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng.

Cách làm dưa chuột nghiền "đốt mỡ" kiểu Nhật

Để đạt hiệu quả "đốt mỡ" cao nhất, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

- Chuẩn bị: Rửa sạch dưa chuột bằng nước muối, giữ nguyên cả vỏ và hạt vì đây là nơi tập trung nhiều enzyme và chất xơ nhất.

- Cách nghiền: Bác sĩ Tsurumi khuyên nên dùng dụng cụ mài thủ công bằng sứ hoặc kim loại (loại bàn mài thường dùng để mài gừng, tỏi). Việc mài bằng tay giúp phá vỡ các thành tế bào dưa chuột tốt hơn so với dùng máy xay điện tốc độ cao.

- Sử dụng: Ăn trực tiếp phần dưa chuột đã nghiền nát hoặc trộn cùng các món ăn khác trong 3 bữa chính. Nếu không có thời gian nghiền, bạn phải nhai thật chậm và kỹ cho đến khi miếng dưa chuột nát vụn trong miệng mới nuốt.

Sống đến tầm tuổi này tôi mới biết, cùng là dưa chuột nhưng ăn theo kiểu này của Nhật mỡ thừa rủ nhau "cuốn gói"- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

5 lưu ý từ chuyên gia Nhật Bản để đạt hiệu quả cao nhất

Để mỡ thừa thực sự "cuốn gói", bác sĩ Tsurumi nhấn mạnh chị em cần tuân thủ các quy tắc sau:

- Ưu tiên nghiền thủ công

- Ăn cả vỏ và hạt

- Tuyệt đối không nấu chín

- Ăn ngay sau khi chế biến

- Kiên trì hằng ngày: Tác dụng rõ rệt nhất sẽ xuất hiện sau khoảng 1 tháng. Giai đoạn đầu, bạn sẽ thấy hệ tiêu hóa và làn da cải thiện, sau 2 tuần mỡ bụng sẽ bắt đầu giảm đáng kể.

Theo Chiến My

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bác sĩ 30 năm ghép tim xuyên Việt, trải qua những cuộc đua nghẹt thở với tử thần: “Có 1 điều quan trọng mà tôi nghĩ chỉ Việt Nam làm được”

Bác sĩ 30 năm ghép tim xuyên Việt, trải qua những cuộc đua nghẹt thở với tử thần: “Có 1 điều quan trọng mà tôi nghĩ chỉ Việt Nam làm được” Nổi bật

Chuyên gia có 25 năm làm Giám đốc nhân sự tại L’Oréal, VPBank-SMBC chỉ ra: 4 nhóm ngành sẽ cực HOT tại Việt Nam trong năm 2026

Chuyên gia có 25 năm làm Giám đốc nhân sự tại L’Oréal, VPBank-SMBC chỉ ra: 4 nhóm ngành sẽ cực HOT tại Việt Nam trong năm 2026 Nổi bật

CHÍNH THỨC: Tết Bính Ngọ không có Táo quân, sẽ có một chương trình đặc biệt ra mắt

CHÍNH THỨC: Tết Bính Ngọ không có Táo quân, sẽ có một chương trình đặc biệt ra mắt

11:57 , 07/01/2026
U60 mới nhận ra: 3 sai lầm tài chính khiến tuổi già khổ sở

U60 mới nhận ra: 3 sai lầm tài chính khiến tuổi già khổ sở

11:46 , 07/01/2026
MC truyền hình triệu người yêu mến bật khóc nói về cuộc sống sau khi bị ung thư máu

MC truyền hình triệu người yêu mến bật khóc nói về cuộc sống sau khi bị ung thư máu

11:32 , 07/01/2026
Nhan sắc thời trẻ của dàn Táo Quân người Việt đã xem suốt 2 thập kỷ

Nhan sắc thời trẻ của dàn Táo Quân người Việt đã xem suốt 2 thập kỷ

11:17 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên