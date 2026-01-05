Phát hiện chiếc ví đen nằm chơ vơ ven đường, chứa loạt tờ tiền nhiều mệnh giá: Công an dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, sáng ngày 26/12/2025, trên đường đi làm qua địa bàn phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, anh Đỗ Văn Trường, sinh năm 2002, trú tại Khu 7, xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ đã nhặt được một chiếc ví da màu đen bị đánh rơi ven đường. Kiểm tra bên trong ví, anh thấy có nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Trần Thị Phương Anh cùng số tiền mặt 5.000.000 đồng gồm nhiều tờ tiền mệnh giá khác nhau.

Nhận thức rõ việc giữ lại tài sản không phải của mình là không đúng, đồng thời mong muốn sớm trả lại cho người bị mất, anh Trường đã chủ động mang toàn bộ tài sản nhặt được đến Công an xã Chí Tiên để trình báo và giao nộp. Hành động của anh thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong đời sống xã hội hiện đại.

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, Công an xã Chí Tiên đã tiến hành xác minh thông tin liên quan đến giấy tờ có trong ví, và tìm cách liên hệ với chủ sở hữu. Sau thời gian ngắn, đơn vị đã xác định được người đánh rơi tài sản là chị Trần Thị Phương Anh, sinh năm 1982, trú tại Khu Thanh Viên, phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ. Công an xã Chí Tiên đã mời chị Phương Anh đến trụ sở để tiến hành các thủ tục cần thiết và trao trả đầy đủ tài sản theo đúng quy định.

Khi nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ cá nhân và số tiền đã mất, chị Phương Anh bày tỏ sự xúc động, vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Đỗ Văn Trường cũng như lực lượng Công an xã Chí Tiên đã hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm.

Đối với anh Đỗ Văn Trường, việc làm trên xuất phát từ suy nghĩ giản dị: Tài sản bị mất chắc chắn sẽ gây nhiều phiền toái cho người khác, vì vậy cần nhanh chóng trả lại để họ yên tâm. Anh cho biết bản thân chỉ làm điều mà bất cứ người dân nào cũng nên làm khi nhặt được của rơi, đồng thời tin tưởng rằng việc giao nộp cho cơ quan Công an là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để tài sản được trả đúng người.

Hành động của anh Trường không chỉ giúp người đánh mất tài sản giảm bớt khó khăn, phiền hà mà còn góp phần lan tỏa giá trị sống tích cực, đề cao tinh thần trung thực, trách nhiệm và nhân ái trong cộng đồng dân cư. Đây là những phẩm chất tốt đẹp cần được trân trọng, biểu dương và nhân rộng trong đời sống xã hội.

Công an xã Chí Tiên trân trọng ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp của anh Đỗ Văn Trường, đồng thời coi đây là một trong những tấm gương “người tốt, việc tốt” tiêu biểu tại địa phương.

