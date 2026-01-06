Rét bao nhiêu độ C, học sinh các cấp được nghỉ học?

Hiện chưa có quy định thống nhất trên phạm vi cả nước, việc cho học sinh nghỉ học do thời tiết lạnh thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương, căn cứ vào điều kiện khí hậu và tình hình thực tế, đặc thù khí hậu từng vùng.

Một số tỉnh miền Bắc quy định học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C; học sinh THCS được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7°C. (Ảnh minh hoạ)

Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các công văn hướng dẫn phòng, chống rét cho học sinh trong mùa đông, trong đó quy định rõ ngưỡng nhiệt độ để học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm sức khỏe. Theo đó, học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C. Học sinh trung học cơ sở (THCS) được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7°C.

Nhiệt độ được căn cứ theo bản tin dự báo thời tiết và số liệu vào khoảng 6 giờ sáng của các cơ quan khí tượng. Sở GD&ĐT Hà Nội đồng thời yêu cầu các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời, linh hoạt điều chỉnh giờ học, và cho phép phụ huynh chủ động giữ con ở nhà khi thời tiết quá lạnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng ban hành các công văn về việc bảo đảm sức khỏe, phòng chống rét cho học sinh trong mùa đông; áp dụng ngưỡng nhiệt tương tự Hà Nội. Các trường được yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin thời tiết, chủ động thông báo nghỉ học hoặc điều chỉnh kế hoạch dạy học khi nhiệt độ xuống thấp, đồng thời bảo đảm an toàn và sức khỏe cho học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ cũng áp dụng ngưỡng nhiệt như Hà Nội và Hải Phòng. Địa phương này hướng dẫn các trường học theo dõi diễn biến của thời tiết trong chương trình “Chào buổi sáng” của Đài truyền hình Việt Nam phát sóng lúc 6h15 và Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ hàng ngày để chủ động thông báo đến phụ huynh cho học sinh tạm nghỉ học.

Trong khi đó, Thanh Hóa hiện chưa ban hành văn bản quy định một ngưỡng nhiệt độ cụ thể để cho học sinh nghỉ học do rét. Việc cho học sinh nghỉ học tại tỉnh này trong điều kiện thời tiết bất thường được giao quyền chủ động cho hiệu trưởng và Phòng Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào mức độ rét thực tế tại từng địa bàn; điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường; mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của học sinh.

Tại Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh đều ban hành văn bản hướng dẫn phòng, chống rét cho học sinh trong mùa đông. Nội dung các công văn nhìn chung áp dụng ngưỡng nhiệt độ tương đương Hà Nội. Trong đó, trẻ mầm non và học sinh tiểu học được nghỉ học khi trời rét đậm, rét hại. Học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ xuống rất thấp, tùy điều kiện từng địa bàn. Do địa hình và khí hậu khác nhau giữa các huyện, hiệu trưởng các trường được trao quyền chủ động quyết định nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian học, trên cơ sở báo cáo Phòng GD&ĐT.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Với các trường có bán trú thì đảm bảo đồ ăn, thức uống phải nóng sốt, chỗ nghỉ trưa đủ ấm; trường mầm non có đủ nước ẩm để chăm sóc trẻ. Trong những ngày rét đậm rét hại này, các trường không tổ chức hoạt động ngoài giờ và không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc cho học sinh nghỉ học trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt được phân cấp cho địa phương, nhằm bảo đảm phù hợp điều kiện khí hậu từng vùng và đặt yếu tố an toàn, sức khỏe học sinh lên hàng đầu.