5 loại cây có mùi khó chịu nên tránh trồng trong vườn dù đẹp đến mấy

Dù là mùa xuân hay mùa thu, dù bạn yêu thích những bông hoa rực rỡ hay mảng xanh mộc mạc, sân vườn của bạn vẫn nên là một nơi để thư giãn và sạc lại năng lượng. Khi làn gió mang theo hương thơm tươi mới của những loài hoa đang nở, đó thực sự là một khoảnh khắc đầy hạnh phúc.

Tuy nhiên, không phải loài cây nào cũng có mùi dễ chịu, và tất cả chúng ta đều nên tránh xa một vài lựa chọn “kém duyên”. Khi chọn cây, hãy cảnh giác với những mùi hôi, mùi thối, mùi ôi và mùi tanh; dưới đây là 5 loài cây có mùi khó chịu mà bạn nên tránh trồng trong khu vườn của mình, theo tạp chí Mỹ Southern Living.

Cây bạch quả (Ginkgo Tree)

Mặc dù không thể phủ nhận vẻ đẹp rực rỡ của cây bạch quả khi lá chuyển sang sắc vàng tươi, bạn sẽ phải bịt mũi nếu vô tình trồng phải cây bạch quả cái thay vì cây đực. Quả của chúng vừa bừa bộn vừa bốc mùi, khiến các giác quan của bạn thực sự “choáng váng.” Quả bạch quả chứa axit butanoic, có mùi gợi nhớ đến mùi axit dạ dày.

Hãy chọn trồng cây bạch quả đực để đảm bảo khu vườn của bạn luôn vui mắt, sáng sủa — và không có mùi hôi. Vì rất khó phân biệt cây bạch quả đực và cái khi còn non, hãy tìm những giống chỉ có cây đực như ‘Autumn Gold’ hoặc ‘Lakeview’.

Cây nữ lang (Valerian)

Những chùm hoa màu ngà thanh mảnh này lại “nặng đô” ở khoản mùi hương. Thay vì hương hoa ngọt ngào như bạn mong đợi, cây nữ lang lại có mùi chua, hăng, thường được mô tả là “mùi tất bẩn thấm mồ hôi.” Tuy vậy, valerian vẫn có thể là một sự bổ sung phù hợp cho vườn thảo mộc vì nó có lợi ích y học khi được dùng để pha trà hoặc ngâm tắm. Nghĩ theo hướng đó, có lẽ mùi khó chịu này chỉ là cái giá nhỏ phải trả?

Cây hoàng dương Anh (English Boxwood)

Bạn có biết rằng cây hoàng dương Anh lại tình cờ có mùi giống như hộp cát vệ sinh của mèo không? Dù hoàng dương Anh có thể biến bất kỳ khu vườn nào từ xuề xòa thành sang trọng chỉ trong chớp mắt, bạn vẫn nên lựa chọn cẩn thận. Hoàng dương Anh rất đẹp mắt, nhưng không nên dùng để trồng hai bên cửa trước nếu bạn muốn chào đón khách mà không khiến họ phải bịt mũi. Nó nổi tiếng là có mùi giống nước tiểu mèo. Thay vì hoàng dương Anh, hãy chọn hoàng dương Nhật Bản - loại cây có phong cách tương tự mà không kèm theo mùi khó chịu.

Cây hoa nhím biển (Sea Holly)

Loài hoa độc đáo này mang đến điểm nhấn màu xanh lam rất được ưa chuộng vào mùa hè. Tuy nhiên, khi nở hoàn toàn, những bông hoa này có mùi giống mùi phân động vật. Trước khi bạn đi quanh sân tìm nguồn gốc của mùi khó chịu đó, hãy biết rằng chính cây sea holly xanh đang nở rộ của bạn là “thủ phạm.”

Nếu vẫn muốn trồng, hãy hái những bông hoa này trước khi chúng nở hoàn toàn, phơi khô và dùng chúng để cắm hoa.

Cây huệ tỏi (Society Garlic)

Đây là loại cây có những bông hoa tím cao và mảnh, nhưng mùi hương thì không mấy dễ chịu. Như bạn có thể đoán từ cái tên, loài cây này tỏa ra một mùi tỏi rất đặc trưng, có thể khiến bạn khó chịu hoặc không. Tuy nhiên, sau một cơn mưa, hãy chuẩn bị tinh thần vì mùi sẽ nồng nhất. Bạn không nên trồng loài cây này trong chậu đặt ở hiên nhà hoặc hai bên cửa trước.

Theo Southern Living