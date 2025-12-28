5 loại cây "nuốt" bụi mịn, lọc không khí tốt nhất được khuyên trồng trong nhà năm 2026

Dưới đây là 5 loại cây lọc không khí tốt nhất, đồng thời mang ý nghĩa phong thủy tích cực. Các gia đình có thể tham khảo để trồng trong nhà khi năm 2026 đang đến gần.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ được xem là một trong những loại cây lọc không khí hiệu quả nhất. Với lá dày, thẳng đứng, bề mặt rộng, cây có khả năng giữ lại bụi mịn lơ lửng trong không khí, đồng thời hấp thụ một số khí độc thường gặp trong nhà ở đô thị. Không chỉ vậy, lưỡi hổ còn là một trong số ít cây có thể nhả oxy vào ban đêm, phù hợp đặt trong phòng ngủ.

Xét về phong thủy, lưỡi hổ tượng trưng cho sự bảo vệ, xua đuổi năng lượng xấu, giúp gia chủ cảm thấy an tâm, vững vàng hơn trong công việc và cuộc sống.

Cây trầu bà

Cây trầu bà (Ảnh minh họa).

Trầu bà là lựa chọn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt nhờ khả năng sinh trưởng mạnh, dễ trồng và phù hợp với môi trường ánh sáng yếu. Các nghiên cứu cho thấy trầu bà có thể hấp thụ bụi mịn và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi phát sinh từ sơn tường, đồ nội thất, thiết bị điện tử.

Trong phong thủy, trầu bà gắn với ý nghĩa tăng trưởng, sinh sôi và tài lộc. Cây thường được đặt trên bàn làm việc, kệ sách hoặc treo cao để tạo dòng năng lượng lưu thông nhẹ nhàng trong không gian.

Cây lan ý

Lan ý gây ấn tượng với hoa trắng thanh nhã, đồng thời là loại cây có khả năng lọc không khí tốt. Cây giúp giảm nồng độ bụi mịn và một số khí độc, đồng thời tăng độ ẩm không khí, đặc biệt hữu ích trong phòng sử dụng điều hòa thường xuyên.

Về mặt tinh thần, lan ý mang lại cảm giác thư giãn, giảm căng thẳng. Theo phong thủy, loài cây này tượng trưng cho sự hài hòa, phù hợp đặt tại phòng khách hoặc phòng ngủ, giúp cân bằng năng lượng trong gia đình.

Cây nha đam

Nha đam không chỉ nổi tiếng trong làm đẹp và chăm sóc sức khỏe mà còn có tác dụng thanh lọc không khí. Lá nha đam dày, mọng nước giúp giữ bụi, đồng thời cây tham gia cải thiện chất lượng không khí trong không gian kín.

Trong phong thủy, nha đam gắn với ý nghĩa bình an, sức khỏe và sự bảo vệ. Cây thường được đặt gần cửa sổ hoặc ban công, nơi có ánh sáng tự nhiên nhẹ.

Cây thiết mộc lan

Thiết mộc lan là loại cây thân gỗ nhỏ, tán lá rộng, phù hợp với phòng khách hoặc văn phòng. Cây giúp cải thiện chất lượng không khí, giảm bụi và tạo cảm giác mát mẻ cho không gian sống.

Theo quan niệm phong thủy, thiết mộc lan tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng và sự phát triển bền vững. Đây là một trong những loại cây được khuyên trồng trong năm 2026, đặc biệt với những gia đình mong muốn ổn định công việc và tài chính.

Trồng cây trong nhà không phải là giải pháp thay thế hoàn toàn cho các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, nhưng lại là bước đi thiết thực giúp cải thiện không gian sống. Việc lựa chọn đúng loại cây vừa có khả năng "nuốt" bụi mịn, vừa mang ý nghĩa phong thủy tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng đến lối sống xanh, lành mạnh và bền vững hơn trong năm 2026.