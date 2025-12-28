2 mẹ con tiêu cả tháng không hết 11 triệu, tiết kiệm hơn 16 triệu

Làm 2 công việc cùng lúc, 1 mình kiếm tiền, vừa đi thuê nhà, vừa nuôi con 7 tuổi nhưng chưa tháng nào tiêu quá 11 triệu. Đó là lời miêu tả ngắn gọn nhất về tình hình tài chính của bà mẹ 36 tuổi trong câu chuyện dưới đây.

Nhìn cách cô phân bổ chi tiêu, dự phòng và tiết kiệm, ai cũng phải thốt lên: Mom này đỉnh!

Có thể thấy: Tổng thu nhập hàng tháng của cô rơi vào khoảng 22-27 triệu đồng. Tổng chi tiêu dừng lại ở mức 10,8 triệu đồng - không tính tiền dự phòng ốm đau. Như vậy trung bình hàng tháng, cô để dành được 11,2 - 16,2 triệu đồng. Ngoài ra, cô cũng mua bảo hiểm nhân thọ phòng trường hợp bất trắc. Với khoản tiết kiệm 500 triệu đồng, thay vì “gom vào 1 sổ”, cô chia nhỏ thành nhiều sổ với các kỳ hạn khác nhau.

Mặc dù thừa nhận bản thân không giỏi đầu tư, nhưng tất cả những điều đó cũng phần nào cho thấy người mẹ này giỏi tính toán chi tiêu, cũng như phân bổ tiền bạc.

“Giỏi quá, 2 mẹ con đang phải thuê nhà mà chi nhiêu như vậy là đỉnh rồi. Giờ muốn tối ưu hơn thì mom có thể mua vàng tích sản, mỗi tháng mua ít để dành, mua trong khả năng tài chính của mình là được. Còn đầu tư chứng chỉ quỹ hay chứng khoán thì cũng phải có kiến thức, chưa biết gì thì cứ gửi tiết kiệm với mua vàng thôi là an toàn nhất rồi” - Một người khuyên.

“Kiểu ăn chắc mặc bền như em thì em chỉ gửi tiết kiệm với mua vàng thôi. Cứ giữ vàng xong được 1 khoản hòm hòm rồi thì bán vàng lấy tiền mua đất. Chứ đầu tư chứng khoán đau đầu lắm mà vẫn có rủi ro, mom 1 mình nuôi con thì cũng không nên liều, cứ cách nào an toàn mà làm thôi” - Một người đồng quan điểm.

“Chưa có nhà nhưng có miếng đất là cũng yên tâm rồi. Giờ mom tính xem với khoản tiết kiệm hiện có cùng mảnh đất ấy, thì mình có làm thế nào để tạo dòng tiền được không? Ví dụ như là xây nhà cho thuê nếu chỗ đó có tiềm năng, thế là tốt nhất” - Một người gợi ý.

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm?

Rèn được thói quen và kỷ luật tiết kiệm đương nhiên là một tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó, khả năng là vẫn chưa tối ưu được dòng tiền. Bước tiếp theo cần làm là phân bổ khoản tiết kiệm sao cho hợp lý, đồng thời, tìm cách để “tiền đẻ ra tiền”.

1. Phân tầng mục tiêu tiết kiệm

Sai lầm phổ biến nhất mà không ít người gặp phải khi tiết kiệm là gom toàn bộ tiền nhàn rỗi vào một chỗ. Cách làm này tuy an toàn về mặt tâm lý nhưng lại kém hiệu quả về mặt tài chính.

Ảnh minh họa

Muốn tối ưu, trước tiên cần phân tầng khoản tiết kiệm theo mục tiêu và thời gian sử dụng. Ví dụ, tiền dự phòng khẩn cấp nên ưu tiên tính thanh khoản và an toàn, chấp nhận lợi suất thấp. Trong khi đó, khoản tiết kiệm cho mục tiêu trung hạn như mua nhà, đổi xe có thể chấp nhận rủi ro vừa phải để đổi lấy mức sinh lời cao hơn.

Việc phân tầng này giúp mỗi đồng tiền được đặt đúng chỗ, vừa đảm bảo an toàn tài chính cá nhân, vừa tránh tình trạng “tiền nằm yên” trong thời gian dài. Khi mục tiêu rõ ràng, bạn cũng ít bị cám dỗ rút tiền tiết kiệm cho những khoản chi không cần thiết.

2. Đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro của bản thân

Tiết kiệm không nên dừng lại ở việc “không tiêu”, mà cần tiến thêm một bước là “để tiền làm việc”. Nếu chỉ gửi toàn bộ tiền tiết kiệm vào một kênh có lợi suất thấp, bạn đang vô tình đánh mất cơ hội tăng trưởng dài hạn.

Tối ưu ở đây không có nghĩa là đầu tư mạo hiểm, mà là phân bổ hợp lý giữa các kênh có mức sinh lời khác nhau, phù hợp với khẩu vị rủi ro của bản thân. Quan trọng nhất là hiểu rõ mình đang gửi tiền ở đâu, kỳ vọng lợi nhuận bao nhiêu và chấp nhận rủi ro đến mức nào. Khi tiền tiết kiệm có khả năng tăng trưởng, bạn sẽ thấy cùng một mức thu nhập nhưng tốc độ tích lũy tài sản nhanh hơn rõ rệt.

3. Luôn duy trì kỷ luật tiết kiệm

Một khoản tiết kiệm chỉ thực sự hiệu quả khi nó được duy trì đều đặn và có kỷ luật. Thay vì tiết kiệm theo cảm hứng, hãy coi tiết kiệm là một “khoản chi bắt buộc” cho tương lai.

Việc tự động trích tiền ngay khi có thu nhập giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc và giảm nguy cơ tiêu quá tay. Ngoài ra, cần định kỳ rà soát lại tỷ lệ tiết kiệm để điều chỉnh cho phù hợp với giai đoạn cuộc sống và mức thu nhập hiện tại. Khi thu nhập tăng, nếu không chủ động nâng chuẩn tiết kiệm, toàn bộ phần tăng thêm rất dễ bị nuốt trọn bởi chi tiêu. Kỷ luật trong dòng tiền giúp khoản tiết kiệm không chỉ tồn tại, mà còn lớn dần theo thời gian một cách bền vững.