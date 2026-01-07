Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khu vực mới ở sân bay Nội Bài: Nhiều người chắc chắn cần

07-01-2026 - 09:32 AM | Lifestyle

Thông tin về khu vực mới được đưa trên trang chính thức của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Hôm qua 5/1, trang Fanpage chính thức của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thông tin về khu vực mới hoàn toàn tại Nhà ga T2, sân bay Nội Bài. Không ồn ào, không phô trương, nhưng tiện ích này lại chạm đúng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ du khách quốc tế. Đó là phòng cầu nguyện trang trọng, riêng tư ngay trong khu vực cách ly.

Khu vực mới ở sân bay Nội Bài: Nhiều người chắc chắn cần - Ảnh 1.
Khu vực mới ở sân bay Nội Bài: Nhiều người chắc chắn cần - Ảnh 2.
Khu vực mới ở sân bay Nội Bài: Nhiều người chắc chắn cần - Ảnh 3.

Khu vực phòng cầu nguyện dành riêng cho các hành khách có nhu cầu (Ảnh Noibai International Airport)

Phòng cầu nguyện – tiện ích nhỏ nhưng ý nghĩa lớn

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, phòng cầu nguyện (Prayer Room) đã chính thức đi vào hoạt động tại Nhà ga T2, phục vụ nhu cầu tâm linh của hành khách, đặc biệt là khách quốc tế theo đạo Hồi. Không gian này được bố trí gần cửa ra tàu bay số 37, tầng 2, khu vực cách ly quốc tế đi, với khu hành lễ nam – nữ riêng biệt, đảm bảo sự yên tĩnh và trang nghiêm cần thiết.

Việc bổ sung phòng cầu nguyện được đánh giá là một bước đi thể hiện rõ tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa, tôn giáo, đồng thời tiệm cận tiêu chuẩn dịch vụ của nhiều sân bay lớn trong khu vực và trên thế giới.

Khu vực mới ở sân bay Nội Bài: Nhiều người chắc chắn cần - Ảnh 4.

Khu vực mới ở sân bay Nội Bài: Nhiều người chắc chắn cần - Ảnh 5.

Khu vực riêng biệt (Ảnh Noibai International Airport)

Nhà ga T2 “lột xác” sau mở rộng

Phòng cầu nguyện chỉ là một trong nhiều thay đổi đáng chú ý tại Nhà ga T2 sau đợt mở rộng quy mô. Theo các thông tin công bố, diện tích sàn của nhà ga đã được nâng lên hơn 200.000 m², giúp nâng công suất phục vụ từ 10 triệu lên khoảng 15 triệu hành khách mỗi năm, giảm đáng kể tình trạng quá tải vào giờ cao điểm.

Cùng với đó, số lượng quầy làm thủ tục check-in tăng mạnh, từ 96 lên 144 quầy, kèm theo các kiosk tự check-in và quầy ký gửi hành lý tự động, cho phép hành khách chủ động hơn trong quá trình làm thủ tục, hạn chế xếp hàng kéo dài.

Đẩy mạnh mô hình “sân bay thông minh”

Một điểm nhấn khác tại T2 là việc triển khai đồng bộ các giải pháp sân bay thông minh. Hành khách có thể trải nghiệm quy trình làm thủ tục gần như “không chạm”, từ check-in tự động, soi chiếu an ninh bằng máy hiện đại cho tới cổng xuất nhập cảnh tự động (autogate) tích hợp công nghệ nhận diện sinh trắc học.

Những cải tiến này không chỉ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, mà còn nâng cao mức độ an toàn, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong ngành hàng không quốc tế.

Ảnh VnEconomy

Bổ sung nhiều khu vực phụ trợ cho hành khách

Bên cạnh các hạng mục công nghệ, Nhà ga T2 cũng được bổ sung thêm nhiều khu vực phụ trợ phục vụ hành khách. Không gian nhà ga được thiết kế mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên, kết hợp mảng xanh tạo cảm giác thoáng đãng. Các khu vực như phòng chăm sóc em bé, điểm để xe đẩy trẻ em, khu nghỉ ngắn, cùng hệ thống màn hình thông tin chuyến bay song ngữ được bố trí lại khoa học hơn.

Đáng chú ý, việc xuất hiện phòng cầu nguyện bên cạnh các tiện ích này cho thấy định hướng phát triển của sân bay Nội Bài không chỉ tập trung vào công suất, mà còn hướng tới trải nghiệm toàn diện, nhân văn cho hành khách.

Ảnh VTV

Hướng tới chuẩn mực sân bay quốc tế hiện đại

Với hàng loạt thay đổi từ hạ tầng, công nghệ đến các tiện ích chuyên biệt như phòng cầu nguyện, Nhà ga T2 sân bay Nội Bài đang từng bước tiệm cận các chuẩn mực dịch vụ quốc tế. Những nâng cấp này không chỉ phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại ngày càng tăng, mà còn góp phần tạo hình ảnh một cửa ngõ hàng không hiện đại, thân thiện và tôn trọng khác biệt văn hóa của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Cảnh báo thay đổi lớn tại sân bay dịp Tết Nguyên đán

Theo Thu Phương

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khách Việt làm 1 việc khi du lịch Trung Quốc khiến nhiều người phải nhận xét: "Thật bái phục!"

Khách Việt làm 1 việc khi du lịch Trung Quốc khiến nhiều người phải nhận xét: "Thật bái phục!" Nổi bật

Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV Nổi bật

Khen Lọ Lem - Hạt Dẻ xinh đẹp mãi cũng chán rồi, thôi thì xem bức ảnh chân thật này đi

Khen Lọ Lem - Hạt Dẻ xinh đẹp mãi cũng chán rồi, thôi thì xem bức ảnh chân thật này đi

09:55 , 07/01/2026
"Nam thần" bơi lội khoe body 8 múi cực phẩm, lúc ở cạnh Ánh Viên lại hoá em trai "tẻn tẻn" hút triệu view

"Nam thần" bơi lội khoe body 8 múi cực phẩm, lúc ở cạnh Ánh Viên lại hoá em trai "tẻn tẻn" hút triệu view

09:44 , 07/01/2026
Nam NSƯT chuyển sang nghề bất động sản, rao bán biệt thự nghìn m2

Nam NSƯT chuyển sang nghề bất động sản, rao bán biệt thự nghìn m2

09:39 , 07/01/2026
Mẹ 2 con ở Hà Nội chia sẻ: Tết 2026, tôi thà mang tiếng ki bo còn hơn ôm nợ sau Tết

Mẹ 2 con ở Hà Nội chia sẻ: Tết 2026, tôi thà mang tiếng ki bo còn hơn ôm nợ sau Tết

09:28 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên