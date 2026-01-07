Khu vực mới ở sân bay Nội Bài: Nhiều người chắc chắn cần

Hôm qua 5/1, trang Fanpage chính thức của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thông tin về khu vực mới hoàn toàn tại Nhà ga T2, sân bay Nội Bài. Không ồn ào, không phô trương, nhưng tiện ích này lại chạm đúng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ du khách quốc tế. Đó là phòng cầu nguyện trang trọng, riêng tư ngay trong khu vực cách ly.

Khu vực phòng cầu nguyện dành riêng cho các hành khách có nhu cầu (Ảnh Noibai International Airport)

Phòng cầu nguyện – tiện ích nhỏ nhưng ý nghĩa lớn

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, phòng cầu nguyện (Prayer Room) đã chính thức đi vào hoạt động tại Nhà ga T2, phục vụ nhu cầu tâm linh của hành khách, đặc biệt là khách quốc tế theo đạo Hồi. Không gian này được bố trí gần cửa ra tàu bay số 37, tầng 2, khu vực cách ly quốc tế đi, với khu hành lễ nam – nữ riêng biệt, đảm bảo sự yên tĩnh và trang nghiêm cần thiết.

Việc bổ sung phòng cầu nguyện được đánh giá là một bước đi thể hiện rõ tinh thần tôn trọng sự đa dạng văn hóa, tôn giáo, đồng thời tiệm cận tiêu chuẩn dịch vụ của nhiều sân bay lớn trong khu vực và trên thế giới.

Khu vực riêng biệt (Ảnh Noibai International Airport)

Nhà ga T2 “lột xác” sau mở rộng

Phòng cầu nguyện chỉ là một trong nhiều thay đổi đáng chú ý tại Nhà ga T2 sau đợt mở rộng quy mô. Theo các thông tin công bố, diện tích sàn của nhà ga đã được nâng lên hơn 200.000 m², giúp nâng công suất phục vụ từ 10 triệu lên khoảng 15 triệu hành khách mỗi năm, giảm đáng kể tình trạng quá tải vào giờ cao điểm.

Cùng với đó, số lượng quầy làm thủ tục check-in tăng mạnh, từ 96 lên 144 quầy, kèm theo các kiosk tự check-in và quầy ký gửi hành lý tự động, cho phép hành khách chủ động hơn trong quá trình làm thủ tục, hạn chế xếp hàng kéo dài.

Đẩy mạnh mô hình “sân bay thông minh”

Một điểm nhấn khác tại T2 là việc triển khai đồng bộ các giải pháp sân bay thông minh. Hành khách có thể trải nghiệm quy trình làm thủ tục gần như “không chạm”, từ check-in tự động, soi chiếu an ninh bằng máy hiện đại cho tới cổng xuất nhập cảnh tự động (autogate) tích hợp công nghệ nhận diện sinh trắc học.

Những cải tiến này không chỉ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, mà còn nâng cao mức độ an toàn, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong ngành hàng không quốc tế.

Ảnh VnEconomy

Bổ sung nhiều khu vực phụ trợ cho hành khách

Bên cạnh các hạng mục công nghệ, Nhà ga T2 cũng được bổ sung thêm nhiều khu vực phụ trợ phục vụ hành khách. Không gian nhà ga được thiết kế mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên, kết hợp mảng xanh tạo cảm giác thoáng đãng. Các khu vực như phòng chăm sóc em bé, điểm để xe đẩy trẻ em, khu nghỉ ngắn, cùng hệ thống màn hình thông tin chuyến bay song ngữ được bố trí lại khoa học hơn.

Đáng chú ý, việc xuất hiện phòng cầu nguyện bên cạnh các tiện ích này cho thấy định hướng phát triển của sân bay Nội Bài không chỉ tập trung vào công suất, mà còn hướng tới trải nghiệm toàn diện, nhân văn cho hành khách.

Ảnh VTV

Hướng tới chuẩn mực sân bay quốc tế hiện đại

Với hàng loạt thay đổi từ hạ tầng, công nghệ đến các tiện ích chuyên biệt như phòng cầu nguyện, Nhà ga T2 sân bay Nội Bài đang từng bước tiệm cận các chuẩn mực dịch vụ quốc tế. Những nâng cấp này không chỉ phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại ngày càng tăng, mà còn góp phần tạo hình ảnh một cửa ngõ hàng không hiện đại, thân thiện và tôn trọng khác biệt văn hóa của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.