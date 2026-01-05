Nam NSND nổi tiếng: U80 sống một mình tại Hà Nội, tiết lộ bất ngờ về tài sản và mong muốn xây viện dưỡng lão

Nam NSND ghi dấu ấn với loạt vai phản diện

NSND Trần Nhượng (SN 1952) là một trong những diễn viên, đạo diễn gạo cội của sân khấu và màn ảnh miền Bắc.

Nam nghệ sĩ bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 1972 khi thi đỗ vào Đoàn ca múa kịch Hải Hưng, bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình. Trên màn ảnh, ông ghi dấu ấn từ vai chính Trần Văn Bang trong phim Vệt sáng ngược (1980) của điện ảnh Công an Nhân dân (CAND), sau đó về công tác tại Đoàn Nghệ thuật CAND.

NSND Trần Nhượng không thể nhớ hết mình đã có bao nhiêu vai diễn nhưng vai diễn sân khấu ấn tượng nhất với ông là Robert trong Nữ ký giả của tác giả Lưu Quang Vũ. Đây cũng là vai diễn đã giúp nam nghệ sĩ giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu kịch toàn quốc năm 1985 tại TP.HCM.

Với sự nghiệp điện ảnh, tên tuổi của ông gắn liền với loạt vai phản diện có yêu cầu rất cao về diễn xuất trong các bộ phim nổi tiếng của VTV như Chủ tịch tỉnh, Người phán xử, Khi đàn chim trở về, Bản di chúc bí ẩn, Những cô gái trong thành phố… Cuộc sống của nam diễn viên từng ảnh hưởng khá nhiều khi bị khán giả hiểu lầm con người thật với hình ảnh trên phim.

Nam NSND được "chọn mặt gửi vàng" vào các vai phản diện có yêu cầu rất cao về diễn xuất

“Thực ra thế mạnh của tôi là vai chính diện, chứ không phải phản diện. Vào thập niên 1980, tôi rất gầy, nên hầu như là vào những vai chính diện, khắc khổ... Nhưng sau khi tôi “phát tướng”, các đạo diễn lại mời tôi vào vai phản diện, và được mọi người ghi nhận. Từ đó tôi như “đóng đinh” với những vai phản diện, tiêu cực”, nam diễn viên tiết lộ.

NSND Trần Nhượng ghi dấu ấn, nhận nhiều giải thưởng, huy chương ở trong cả vai trò diễn viên và đạo diễn kịch nói. Nam nghệ sĩ từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Công an nhân dân trước khi nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Với những đóng góp cho nghệ thuật, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2001 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015.

Tuổi xế chiều vẫn miệt mài đi diễn, sống giản dị

Sau khi nghỉ hưu, NSND Trần Nhượng vẫn miệt mài “chạy show” và thường xuyên được khen ngợi bởi ngoại hình phong độ, lịch lãm. Ông làm chỉ đạo biểu diễn, tham gia các hội nghề nghiệp và ngồi ghế nóng giám khảo trong nhiều cuộc thi, thỉnh thoảng đóng phim khi có lời mời. Trần Nhượng tự nhận bản thân “hơi ngược đời”, nghỉ hưu lại làm việc nhiều hơn 10 lần so với trước, tự lái xe đi diễn tỉnh mỗi chặng cả vài trăm km.

NSND Trần Nhượng cho biết ông làm việc nhiều hơn sau khi nghỉ hưu

Nam NSND hiện sống một mình tại Hà Nội, từ chối lời mời sống chung của con trai vì thích tự do. Trần Nhượng cho biết thu nhập chính của ông đến từ lương hưu, bản thân không có nhiều tài sản tích lũy, thậm chí từng trải qua thất bại trắng tay khi đầu tư kinh doanh.

“Trong giới văn nghệ sĩ, có lẽ Trần Nhượng là người nghèo nhất. Ngoài đời, trông tôi lúc nào cũng đàng hoàng như ‘đại gia’, nhưng thực ra lại không có tiền”, NSND Trần Nhượng từng bộc bạch.

Tuy vậy, nam nghệ sĩ nhấn mạnh ông làm nghề không phải để giàu mà vì “cái nghiệp đã ăn sâu vào xương tủy, không được lao động nghệ thuật là tôi không chịu nổi”.

Ngoài thời gian đi diễn, khi trở về cuộc sống đời thường, ông có thú vui chăm sóc vườn tược và đi du lịch khám phá các địa danh mới. Dù sống lẻ bóng, nam nghệ sĩ không cảm thấy cô độc vì có các con, bạn bè luôn đồng hành.

NSND Trần Nhượng có 2 con đều nối nghiệp diễn viên - đạo diễn của bố

Con trai ông là đạo diễn đã có hãng phim riêng, mỗi lần mời bố đóng phim đều trả cát-sê cao gấp 4 lần bình thường. Con gái NSND Trần Nhượng cũng có thành tích học tập nổi bật, hoạt động diễn xuất và tham gia một số cuộc thi sắc đẹp.

Nam nghệ sĩ hài lòng với cuộc sống hiện tại, ấp ủ giấc mơ mở được một trung tâm dưỡng lão dành cho nghệ sĩ và để truyền nghề cho lớp trẻ.

(Tổng hợp/ Ảnh: VTV...)