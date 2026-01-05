Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ai bằng Văn Thanh và bạn gái “trâm anh thế phiệt”, chạy Porsche đôi cả chục tỷ đồng, nàng ốm là "ting ting" 500 triệu

05-01-2026 - 16:16 PM

Cầu thủ Vũ Văn Thanh và bạn gái Trần Bích Hạnh khiến ai cũng ghen tị.

Trần Bích Hạnh, bạn gái Văn Thanh từng thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh đi "xe đôi" cùng nam hậu vệ. Cặp đôi sở hữu hai chiếc Porsche với hai tông màu xanh pastel và trắng, đỗ cạnh nhau trong hầm xe trông cực kì ăn ý.

Trên story, bạn gái Văn Thanh còn hào hứng viết: "Xưa cứ ước mơ đi xe đôi với người yêu, thế là Thanh xuất hiện giúp tui thêm một điều trong ước mơ được thực hiện. Nhìn xe là biết fan Man City".

Chiếc xe của Văn Thanh là Porsche Macan S, được anh mua vào năm 2023 với mức giá hơn 4 tỷ đồng. Mẫu Macan S vẫn nổi bật nhờ thiết kế thể thao, động cơ mạnh mẽ và cảm giác lái đặc trưng của Porsche. Đây được xem là một trong những tài sản giá trị nhất của nam hậu vệ ở thời điểm hiện tại.

Bạn gái cầu thủ Vũ Văn Thanh chia sẻ hình ảnh đôi xe Porsche, trị giá có thể trên dưới 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, chiếc Porsche Macan của Bích Hạnh lại gây ấn tượng mạnh về màu sắc. Ban đầu xe có màu xanh, sau đó được cô “thay áo” sang màu hồng nổi bật, lấy cảm hứng từ màu áo thi đấu của Inter Miami. Trên thân xe còn in dòng chữ “chenbixing”, phiên âm tên riêng của cô, tạo dấu ấn cá nhân rõ nét.

Bích Hạnh tiết lộ có thói quen mỗi năm đổi màu xe một lần và luôn bảo dưỡng định kỳ, cho thấy mức độ đầu tư không nhỏ cho xế hộp tiền tỷ.

Được biết, chiếc xe mà bạn gái cầu thủ Văn Thanh chia sẻ có thể là Porsche 911 Carrera hoặc Porsche Taycan (phiên bản màu đặt riêng). Porsche 911 Carrera: dao động từ 7 - 8,5 tỷ đồng, tùy phiên bản và option. Porsche Taycan (xe điện): Giá từ 4 - 6 tỷ đồng, với các bản Turbo hoặc Turbo S có thể cao hơn. Cả hai chiếc "xe đôi" của cặp Văn Thanh - Bích Hạnh cộng lại có thể trị giá trên dưới 10 tỷ đồng.

Trước những nghi ngờ từng xuất hiện trên mạng xã hội, Bích Hạnh cũng từng lên tiếng khẳng định chiếc Porsche là tài sản do cô tự mua, ký cọc từ năm 2022 và nhận xe vào giữa năm 2023. Ngoài Porsche, cô còn sở hữu thêm một chiếc Lexus sang trọng, bổ sung vào bộ sưu tập xe cá nhân.

Sau nhiều năm thi đấu bền bỉ ở V.League và đội tuyển quốc gia, Vũ Văn Thanh đang có cuộc sống khá kín tiếng nhưng thăng hoa, cả về sự nghiệp lẫn tài chính. Không phô trương trên mạng xã hội, song mỗi lần xuất hiện đời thường của nam hậu vệ lại thu hút sự chú ý, đặc biệt về mối tình với bạn gái hot gymer.

Là một trong những cặp đôi được chú ý nhất hiện nay, cặp đôi Văn Thanh - Bích Hạnh được "đẩy thuyền" sớm chung một nhà trong thời gian tới.

Sự "chịu chi" của Văn Thanh dành cho người yêu khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục. Nam hậu vệ từng chuyển khoản số tiền 499.999.999 đồng (xấp xỉ 500 triệu đồng) kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào khi bạn gái bị ốm.

Nửa kia của Văn Thanh là Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, quê ở Nam Định sinh ra trong gia đình có tiếng và kinh tế khá giả. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, làn da mịn màng và vóc dáng cực kỳ quyến rũ nhờ chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập thể hình đều đặn. Trên Instagram cá nhân, cô có hơn 600.000 người theo dõi.

Theo Huỳnh Duy

