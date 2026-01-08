Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Minh tinh 39 tuổi đăng ảnh cận cam thường: Biết ngắm làn da không tuổi hay bộ nhẫn vài trăm triệu đây?

08-01-2026 - 20:27 PM | Lifestyle

Minh tinh 39 tuổi đăng ảnh cận cam thường: Biết ngắm làn da không tuổi hay bộ nhẫn vài trăm triệu đây?

Ảnh cận mặt của mỹ nhân này khó có điểm gì để chê.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp các mỹ nhân Hàn Quốc giữ vững phong độ nhan sắc theo năm tháng chính là làn da căng mịn, gần như không tì vết. Mới đây, Han Hyo Joo tiếp tục khẳng định điều đó qua loạt ảnh chụp bằng cam thường iPhone, zoom cận làn da ở ngưỡng tuổi U40 được chia sẻ rộng rãi trên MXH. Đáng chú ý, khoảnh khắc “đắt giá” này do chính nữ diễn viên Han Ji Min đăng tải, ghi lại vẻ đẹp chân thực của người em thân thiết. Nhìn vào những hình ảnh này, dễ hiểu vì sao minh tinh sinh năm 1987 luôn lọt top mỹ nhân trẻ mãi không già của làng giải trí Hàn Quốc.

Minh tinh 39 tuổi đăng ảnh cận cam thường: Biết ngắm làn da không tuổi hay bộ nhẫn vài trăm triệu đây?- Ảnh 1.

Bức hình cận cảnh làn da của Han Hyo Joo qua ống kính cam thường được Han Ji Min chia sẻ trên MXH.

Làn da của Han Hyo Joo khiến người nhìn phải ngưỡng mộ với độ mịn màng đáng kinh ngạc, bề mặt da căng bóng tự nhiên, hầu như không có lỗ chân lông và khuyết điểm. Dưới ánh sáng thường, làn da vẫn giữ được sắc da đều màu, ánh lên độ ẩm khỏe khoắn chứ không hề bóng dầu, mang cảm giác trong trẻo rất đặc trưng của các mỹ nhân Hàn Quốc. Visual của Han Hyo Joo vô cùng dịu dàng với đôi mắt sáng, ánh nhìn hiền và sống mũi thanh thoát. Kiểu trang điểm tối giản gần như “no-makeup” càng làm nổi bật nét đẹp thuần khiết, tự nhiên như thách thức thời gian của minh tinh đình đám.

Minh tinh 39 tuổi đăng ảnh cận cam thường: Biết ngắm làn da không tuổi hay bộ nhẫn vài trăm triệu đây?- Ảnh 2.
Minh tinh 39 tuổi đăng ảnh cận cam thường: Biết ngắm làn da không tuổi hay bộ nhẫn vài trăm triệu đây?- Ảnh 3.
Minh tinh 39 tuổi đăng ảnh cận cam thường: Biết ngắm làn da không tuổi hay bộ nhẫn vài trăm triệu đây?- Ảnh 4.
Minh tinh 39 tuổi đăng ảnh cận cam thường: Biết ngắm làn da không tuổi hay bộ nhẫn vài trăm triệu đây?- Ảnh 5.
Minh tinh 39 tuổi đăng ảnh cận cam thường: Biết ngắm làn da không tuổi hay bộ nhẫn vài trăm triệu đây?- Ảnh 6.

Trước đó, Han Hyo Joo cũng nhiều lần nhận về những lời khen có cánh với làn da căng khỏe, tươi tắn và mịn màng. Dù trang điểm nhẹ hay thậm chí để mặt mộc, làn da của nữ diễn viên vẫn đạt độ hoàn hảo gần như tuyệt đối. (Nguồn: Instagram)

Minh tinh 39 tuổi đăng ảnh cận cam thường: Biết ngắm làn da không tuổi hay bộ nhẫn vài trăm triệu đây?- Ảnh 7.
Minh tinh 39 tuổi đăng ảnh cận cam thường: Biết ngắm làn da không tuổi hay bộ nhẫn vài trăm triệu đây?- Ảnh 8.

"Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc" cũng từng viral với khoảnh khắc 10 năm không già. (Nguồn: Instagram)

Không những ghi điểm với làn da hoàn hảo, Han Hyo Joo còn khiến người xem choáng ngợp với 2 chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa cũng nổi bật không kém. Cụ thể, đây là 2 mẫu trang sức nằm trong BST Coco Rush nổi tiếng của Chanel với dòng Coco Rush quả trám, cỡ nhỏ, vàng trắng 18K (hơn 100 triệu VNĐ) và dòng Coco Rush quả trám mini, vàng trắng 18K đính kim cương (gần 149 triệu VNĐ). Han Hyo Joo mix 2 chiếc nhẫn này trên cùng 1 ngón tay một cách tinh tế, vừa đủ ấn tượng, nổi bật lại không kém phần thời trang, cá tính.

Ngoài ra, Han Hyo Joo còn đeo thêm 1 chiếc nhẫn ở ngón tay cái. Nhìn vào phần trên của chiếc nhẫn, có thể phỏng đoán đây chính là mẫu Coco Rush quả trám mini, vàng trắng 18K (gần 56 triệu đồng) hoặc dòng đính kim cương (gần 149 triệu VNĐ).

Minh tinh 39 tuổi đăng ảnh cận cam thường: Biết ngắm làn da không tuổi hay bộ nhẫn vài trăm triệu đây?- Ảnh 9.
Minh tinh 39 tuổi đăng ảnh cận cam thường: Biết ngắm làn da không tuổi hay bộ nhẫn vài trăm triệu đây?- Ảnh 10.
Minh tinh 39 tuổi đăng ảnh cận cam thường: Biết ngắm làn da không tuổi hay bộ nhẫn vài trăm triệu đây?- Ảnh 11.

3 chiếc nhẫn Chanel Coco Rush trên tay Han Hyo Joo có tổng trị giá vài trăm triệu đồng. (Nguồn: Chanel)

Theo Linh An

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 thành phố đang được tìm kiếm nhiều nhất mùa Tết năm nay: Sắp có lễ hội mai anh đào kéo dài tới 10 ngày

1 thành phố đang được tìm kiếm nhiều nhất mùa Tết năm nay: Sắp có lễ hội mai anh đào kéo dài tới 10 ngày Nổi bật

Chi 19 triệu tại khách sạn 5 sao TP.HCM vẫn bị cấm chụp ảnh, cô gái đăng bài tố nhưng không ai bênh nổi

Chi 19 triệu tại khách sạn 5 sao TP.HCM vẫn bị cấm chụp ảnh, cô gái đăng bài tố nhưng không ai bênh nổi Nổi bật

Cục trưởng Xuân Bắc đến giúp bố vợ nhưng lại làm 1 việc không ngờ

Cục trưởng Xuân Bắc đến giúp bố vợ nhưng lại làm 1 việc không ngờ

20:03 , 08/01/2026
Hiếm có mẹ vợ nào như phu nhân Chủ tịch CLB Sài Gòn: Tự tay đi giày cho con rể Duy Mạnh gây xúc động

Hiếm có mẹ vợ nào như phu nhân Chủ tịch CLB Sài Gòn: Tự tay đi giày cho con rể Duy Mạnh gây xúc động

19:33 , 08/01/2026
Cặp vợ chồng chi hơn 52 tỷ đồng mua mảnh đất 162 ha để xây nhà nghỉ hưu: “Chúng tôi không tìm được căn nhà nào phù hợp nên mua đất tự xây”

Cặp vợ chồng chi hơn 52 tỷ đồng mua mảnh đất 162 ha để xây nhà nghỉ hưu: “Chúng tôi không tìm được căn nhà nào phù hợp nên mua đất tự xây”

19:05 , 08/01/2026
Cô dâu Việt và chú rể Nội Mông chiếm sóng MXH gần đây: Lấy sếp làm chồng, cô nhân viên "lãi lớn"

Cô dâu Việt và chú rể Nội Mông chiếm sóng MXH gần đây: Lấy sếp làm chồng, cô nhân viên "lãi lớn"

17:33 , 08/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên