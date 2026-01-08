Chi 721 triệu mua vàng, cô gái tiết lộ 3 nguyên tắc ai nghe cũng phải vỗ tay

Mới đây trong 1 cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, bức ảnh "sao kê mua vàng" của một cô gái 30 tuổi ở Hà Nội khiến tất cả trầm trồ. Vấn đề không chỉ đơn giản là cô nỗ lực vun vén chi tiêu, để dành tiền mua vàng, mà trên hết: Cô có nguyên tắc rất rõ ràng trong việc tích sản.

Chi 721 triệu đồng trong 2 năm để mua vàng

"Gần 2 năm qua, vợ chồng em cũng trải qua nhiều giai đoạn của người cầm vàng. Chia sẻ chút kinh nghiệm mong là sẽ hữu ích với mọi người.

1. Mua rải rác, không "all-in": Lúc nào có tiền nhàn rỗi là em mua vàng. Nhiều lúc ham lắm chỉ muốn tất tay, dồn hết tiền vào vàng nhưng em vẫn cố tỉnh táo, giữ mình vì nguyên tắc của em là phải để dành 20-30% tiền mặt đề phòng lúc cấp bách.

2. Không được FOMO: Nhìn vào bảng trên thì các bác cũng biết em cũng từng có lúc FOMO. Thời điểm giá vàng lên "đầu 9" rồi lúc hơn 12-14 triệu/chỉ là em đu đỉnh không trượt dịp nào, nhưng khi giá điều chỉnh giảm em lại nhặt nhạnh mua thêm để trung bình giá.

3. Không để mình bị chi phối bởi tin tức: Em nghe tin tức chỉ để hình dung bối cảnh, không phải để đưa ra quyết định vì em nghĩ vàng luôn có giá trị trường tồn, từ thời ông bà bố mẹ em vẫn tích vàng đến giờ, nên em nghĩ mua vàng giữ vàng thì phải vững tâm. Thế nên em cũng không tham gia các hội nhóm diễn đàn, trao đổi vàng để đỡ bị ảnh hưởng tâm lý" - Cô chia sẻ.

Trong phần bình luận của bài đăng, tất cả mọi người đều khen cho chiến lược mua vàng của cô gái này. Lỡ "đu đỉnh" mà còn biết mua thêm lúc giá giảm để "trung bình giá", chứng tỏ tâm lý và tư duy của cô cũng khá vững.

"Nghe đến đoạn giá giảm thì cố mua thêm để trung bình giá là biết bạn này cũng có tư duy đầu tư rồi, chứ không phải FOMO 100% theo thị trường. 30 tuổi mà 2 năm để được hơn 700 triệu mua vàng thì giỏi quá" - Một người khen.

"Nhà bạn này đỉnh nhỉ, thu nhập chắc cũng phải khá thì mới để dành được từng này" - Một người cảm thán.

"Mua vàng hay đầu tư gì đi chăng nữa thì vững tâm lý, có nguyên tắc của riêng mình đã là thành công bước 1 rồi. Chứ nghe người này người kia, nằm vùng các group chỉ thấy tốn thời gian với rối thêm, ủng hộ quan điểm của bác" - Một người bày tỏ.

3 điều cần lưu tâm khi mua vàng

1. Chỉ mua vàng bằng tiền nhàn rỗi

Nguyên tắc quan trọng nhất khi mua vàng là tuyệt đối không dùng tiền đi vay, hoặc tiền cần chi cho các mục tiêu sắp tới trong tương lai gần.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Vàng phù hợp để giữ giá trị trong trung và dài hạn, chứ không phải công cụ "xoay vòng" tiền nhanh. Nếu dùng tiền sinh hoạt, tiền trả nợ, tiền chuẩn bị cho những kế hoạch bắt buộc,… để mua vàng, bạn rất dễ rơi vào thế bị động.

Khi có việc gấp, bạn buộc phải bán vàng trong thời điểm không thuận lợi, khiến việc mua vàng kém tối ưu. Lúc đó, vàng không còn là tài sản tích lũy mà trở thành gánh nặng tâm lý. Chỉ khi mua vàng bằng tiền nhàn rỗi, bạn mới thực sự phát huy được giá trị của việc mua vàng. Khi không bị áp lực phải bán, bạn có thể kiên nhẫn nắm giữ, bình tĩnh trước biến động giá và để vàng làm đúng vai trò bảo toàn tài sản theo thời gian.

2. Duy trì quỹ dự phòng song song với việc mua vàng

Song song với việc để dành tiền mua vàng, bạn cần có một quỹ dự phòng tiền mặt để xử lý những tình huống bất ngờ như ốm đau, mất việc,...

Khi đã có quỹ dự phòng đủ dùng cho vài tháng chi tiêu cơ bản, bạn sẽ mua vàng với tâm thế thoải mái hơn rất nhiều. Vàng lúc này trở thành lớp bảo vệ tài sản, chứ không phải "cứu cánh" cho các sự cố trước mắt. Việc tách bạch rõ ràng giữa quỹ dự phòng và tiền mua vàng giúp bạn tránh được vòng luẩn quẩn mua vàng - bán vàng. Chưa kể, vàng bán đi rồi không phải lúc nào cũng có thể mua lại được ngay, vì biến động giá vàng là điều không ai dám chắc.

3. Ưu tiên mua vàng miếng, vàng nhẫn ép vỉ

Khi mua vàng để tích sản, yếu tố quan trọng không nằm ở mẫu mã mà ở khả năng giữ giá và thanh khoản. Vàng miếng và vàng nhẫn ép vỉ thường có hàm lượng rõ ràng, dễ kiểm định, được nhiều cửa hàng và ngân hàng chấp nhận mua lại.

So với vàng trang sức, loại vàng này ít bị trừ tiền công, ít hao hụt giá trị khi bán ra. Điều đó giúp bạn giảm đáng kể chi phí ẩn trong quá trình tích lũy. Ngoài ra, vàng ép vỉ còn có lợi thế về niêm phong, hạn chế rủi ro móp méo, hao mòn hay tranh cãi về chất lượng khi giao dịch.