Một thương hiệu thiết kế nội thất sang trọng mới được ra mắt: Bước ngoặt của tư duy thiết kế Hospitality tại Việt Nam

Ngày 12 tháng 12 năm 2025 vừa qua, H2X STUDIO chính thức ra mắt tại khách sạn Melia Hanoi, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong lĩnh vực thiết kế khách sạn và F&B cao cấp tại Việt Nam. H2X STUDIO khai thác cảm xúc cá nhân thông qua các thiết kế lấy con người làm trọng tâm và cảm xúc trong từng thiết kế, từ đó mở ra hành trình chinh phục những giấc mơ táo bạo trong lĩnh vực này.

Sự kiện ra mắt lần này còn quy tụ các diễn giả danh dự với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và vận hành dự án quốc tế như ông James Oliver Burton, Phó Chủ tịch khu vực Châu Á của Sunset Hospitality Group; ông Clive Randolph Gray, Giám đốc Thiết kế của Wilson Associate và đồng thời cũng là Giám đốc điều hành của Randolph Gray Design và ông Kenneth Ha, Phó Chủ tịch phụ trách Thiết kế & Dịch vụ Kỹ thuật tại Accor.

Tại sự kiện, các diễn giả đã chia sẻ những kinh nghiệm, chiến lược giúp phát triển những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách, đồng thời nhấn mạnh những triết lý và thông điệp sâu sắc trong quá trình thiết kế, vận hành dự án F&B và lưu trú xa xỉ.

Các diễn giả và trụ cột của H2X STUDIO: Mr. Alfredo; Mr. Clive; Mr. Kenneth; Mr. James Burton; Mr. Gia Huy Michael (từ trái sang).



Được xây dựng từ những tinh hoa của EuroStyle Studio, cái tên đã gắn liền với các dự án đẳng cấp như The Coral Villas by Roberto Cavalli Home Interiors, H2X STUDIO ra đời không chỉ như một sự tái định vị thương hiệu, mà còn là câu chuyện về triết lý mới trong thiết kế hospitality, nơi “From Human and Hospitality to Experience” trở thành giá trị cốt lõi xuyên suốt hành trình phát triển trong tương lai.

Trong hành trình phát triển, H2X STUDIO định hướng chiến lược tập trung vào hai mảng: Hospitality & F&B – nơi vận hành trở thành trải nghiệm, và Luxury Residence – nơi không gian khơi gợi cảm xúc sống. Hai lĩnh vực này không chỉ định hình bản sắc thương hiệu H2X STUDIO, mà còn đặt nền móng cho việc mang tiêu chuẩn thiết kế quốc tế vào các dự án tại Việt Nam.

Tiêu biểu là dự án Gran Meliá Nha Trang, H2X STUDIO đảm nhiệm thiết kế 99 villa siêu sang, trong đó có hai căn Signature Villa trị giá hơn 15 triệu USD mỗi căn, trở thành biểu tượng branded villa tại Việt Nam, nơi hội tụ câu chuyện, cảm xúc và tiêu chuẩn quốc tế.

Song song với mảng resort, H2X STUDIO khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực F&B & lifestyle hospitality qua hai dự án đẳng cấp: Attiko High Energy Lounge và Hanu Fine Dining, thuộc khu phức hợp Sofitel Diamond Crown Hải Phòng, do Sunset Hospitality Group (SHG) vận hành, khẳng định năng lực của H2X trong việc kiến tạo không gian F&B vừa thẩm mỹ, vừa vận hành hiệu quả, và đánh thức cảm xúc trải nghiệm.

Trong đó, Attiko High energy Lounge được thiết kế thành khu giải trí cao cấp, mang phong cách urban rooftop lifestyle, nơi thiết kế, âm nhạc và ánh sáng cùng tạo nên một hành trình trải nghiệm năng động, thời thượng.

Hanu Fine Dining tái hiện tinh thần Korean Old Style qua ngôn ngữ thiết kế tinh tế, kết hợp vật liệu tự nhiên và ánh sáng ấm áp, mang đến không gian fine dining đương đại. Đây là một thiết kế khoác lên mình phong cách sang trọng, sâu lắng nhưng vẫn đậm chất cảm xúc.

“Tại H2X STUDIO, thiết kế không chỉ là không gian, mà là cảm xúc. Mỗi đường nét, mỗi ánh sáng, mỗi âm thanh đều được tạo nên để kết nối giữa người và lưu giữ trải nghiệm”, Co-Founder & Creative Director của H2X STUDIO - ông Gia Huy Michael nhấn mạnh vai trò của studio.

Với hai mảng Hospitality & F&B và Luxury Residence, H2X STUDIO hướng tới việc mang tư duy thiết kế Việt Nam ra thị trường quốc tế qua các dự án hợp tác với những thương hiệu vận hành quốc tế. H2X STUDIO định hình phong cách không chỉ “đẹp”, mà còn vận hành hiệu quả, mang trải nghiệm cảm xúc và đồng hành bền vững với khách hàng với đúng triết lý “From Human and Hospitality to Experience”.



