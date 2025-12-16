Thú vui của Cường Đô La
Vị đại gia phố núi vô cùng tận hưởng niềm đam mê này.
Nhắc đến Cường Đô La, công chúng thường nhớ ngay đến thú chơi siêu xe đình đám của vị đại gia phố núi. Trong căn biệt thự bề thế tại Quận 7 (TP.HCM), anh thiết kế riêng một không gian gara rộng rãi chỉ để trưng bày và bảo quản bộ sưu tập xe giá trị của mình.
Ngoài niềm đam mê tốc độ, Cường Đô La còn dành nhiều tâm huyết cho một thú vui khác - đó là trồng và chăm sóc cây cảnh ngay trong khuôn viên biệt thự của gia đình. Không đơn thuần đưa mảng xanh vào không gian sống, anh thường dành thời gian để tự tay làm vườn, cắt tỉa và chăm sóc nhiều loại cây khác nhau. Ngoài khu vực sân thượng, cây xanh được trồng rải rác quanh nhà Cường Đô La từ ban công, phòng khách, khu gara...
Nhìn bên ngoài biệt thự của Cường Đô La đã thấy ngập tràn mảng xanh của cây cối
Không khó để nhận Cường Đô La có niềm yêu thích đặc biệt với cây cối. Trong thời gian giãn cách vì dịch Covid-19, khi phải ở nhà nhiều hơn, anh càng có thêm thời gian vừa quây quần bên các con, vừa tận hưởng thú vui làm vườn. Trên trang Facebook cá nhân, đại gia phố núi từng hào hứng chia sẻ loạt hình ảnh tự tay chăm sóc khu vườn xanh mát, kèm dòng chú thích: "Những ngày rảnh rỗi này các bạn làm gì. Mình thì làm vườn trồng cây nè".
Hầu hết cây cảnh lớn nhỏ trong nhà đều do chính tay Cường Đô La chăm sóc và cắt tỉa. Mỗi dịp lễ Tết, vợ chồng anh lại cùng nhau trang trí cổng và sân vườn biệt thự, đặc biệt chú trọng đến việc làm mới mảng xanh, sắp xếp lại cây cối và điểm xuyết thêm những bình hoa tươi, mang không khí rộn ràng cho không gian sống.
Ngắm loạt không gian trong biệt thự của Cường Đô La, dễ nhận ra bất cứ khu vực nào cũng hiện diện nhiều mảng xanh của cây cối, đặc biệt là khu vực sân thượng lại càng tươi tốt và tràn đầy sức sống.
