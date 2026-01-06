Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 thời điểm tuyệt đối không nên mua vàng

06-01-2026 - 12:07 PM | Lifestyle

Mua vàng không khó, nhưng cũng không hề dễ dàng.

Vàng thường được xem là kênh giữ giá an toàn, nhưng “an toàn” không có nghĩa là mua lúc nào cũng hợp. Trong thực tế, có những thời điểm mà việc xuống tiền mua vàng không sai về bản chất, nhưng sai về hoàn cảnh và tâm thế, khiến người mua dễ rơi vào trạng thái lo lắng, sốt ruột hoặc phải bán ra trong thế bị động.

Dưới đây là 3 thời điểm mà nếu đang ở trong đó, bạn nên chậm lại trước khi quyết định mua vàng.

1. Khi bạn đang cần tiền linh hoạt trong ngắn hạn

Nếu số tiền định mua vàng vẫn có khả năng phải dùng tới trong vài tháng tới cho chi tiêu, xoay sở công việc, trả nợ hay dự phòng khẩn cấp - thì đây không phải lúc phù hợp để mua vàng.

Vàng không được thiết kế cho việc mua, bán nhanh. Chênh lệch mua - bán khiến việc rút tiền sớm thường đi kèm cảm giác “thiệt hơn so với tưởng tượng”. Mua vàng bằng khoản tiền chưa thật sự nhàn rỗi rất dễ biến một quyết định giữ giá thành áp lực tâm lý hằng ngày.

2. Khi bạn mua vì lo lắng hoặc sợ bỏ lỡ

Một trong những thời điểm rủi ro nhất để mua vàng là khi quyết định xuất phát từ cảm xúc: thấy giá tăng liên tục, tin tức nói nhiều, xung quanh ai cũng nhắc tới vàng. Cảm giác “không mua bây giờ thì lỡ” rất dễ dẫn tới việc xuống tiền trong trạng thái thiếu bình tĩnh.

Vàng không phù hợp với quyết định vội vàng. Khi mua vì lo lắng, người mua thường kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng để “xứng đáng với quyết định vừa rồi”. Chỉ cần thị trường chững lại hoặc điều chỉnh nhẹ, cảm giác bất an sẽ xuất hiện ngay.

3. Khi bạn chưa xác định rõ mua để làm gì

Nghe có vẻ cơ bản, nhưng đây lại là tình huống rất phổ biến. Nhiều người mua vàng chỉ vì “nghe nói nên có vàng”, mà chưa rõ mình mua để giữ giá dài hạn, để tích lũy hay để đa dạng hóa tài sản.

Khi không có mục tiêu rõ ràng, mọi biến động giá đều trở thành vấn đề. Giá lên thì phân vân bán, giá xuống thì lo lắng giữ. Trong trạng thái này, vàng khó có thể mang lại cảm giác an toàn như kỳ vọng ban đầu.

Mua vàng đúng thời điểm là mua đúng tâm thế

Không ai có thể chọn chính xác đỉnh hay đáy. Nhưng người mua có thể chọn thời điểm phù hợp với hoàn cảnh của mình: khi tiền nhàn rỗi, tâm lý ổn định và mục tiêu rõ ràng.

Vàng phát huy vai trò tốt nhất khi người mua không cần phản ứng theo từng biến động ngắn hạn. Nếu đang rơi vào một trong ba thời điểm trên, việc chờ thêm để xuống tiền không phải là bỏ lỡ cơ hội, mà là cách giảm rủi ro không đáng có.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

