Nhà 4 người về quê nghỉ Tết hết 68 triệu, nhiều người thảng thốt: “Tiêu ghê vậy?!”

Vừa qua Tết tây đã lo luôn Tết ta, đó là tình cảnh chung của không ít người. Đương nhiên, tính toán trước, lo xa bao giờ cũng tốt hơn “nước đến chân mới nhảy”.

Dẫu vậy, tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây lại khiến nhiều người nhíu mày. Mặc dù kêu đau đầu vì tiền tiêu Tết, nhưng nhìn các khoản chi, ai cũng phải thốt lên: “Tiêu gì nhiều vậy?”.

Bảng dự trù tiêu tết do cô đăng tải cùng dòng trạng thái: “Câu chuyện về quê quả thật đau đầu các bác ạ”.

“Nghĩa là nhà mom trước Tết biếu mỗi bên 5 triệu sắm Tết, xong Tết thì lì xì thêm mỗi bên 5 triệu nữa hả? Tổng 10 triệu/bên là 20 triệu? Kinh tế dư dả thì không nói chứ còn eo hẹp thì mình thấy vậy là nhiều quá. Nếu đã biếu bố mẹ tiền sắm Tết rồi thì Tết đến lì xì ông bà lấy may thôi” - Một người bày tỏ.

“Quần áo gì tận 6 triệu, xong còn tiền tiêu riêng của vợ chồng là 10 triệu nữa. Chi tiêu thế lại chẳng đau đầu… Nhà mình Tết chỉ mua cho 2 con mỗi đứa 1 bộ áo dài, loại rẻ thôi vì cũng chẳng mặc nhiều mà các con thích nên đầu năm mua cho chúng nó vui, cỡ 600k/2 bộ. Còn bố mẹ thì mặc đồ cũ, đồ đi làm bình thường. Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà Tết phải sắm đồ mới mới được” - Một người thẳng thắn.

“Mình quê ở miền Bắc, đang làm ở TP.HCM. Năm nào mình cũng đặt vé máy bay trước Tết 4 tháng, 2 chiều khứ hồi cho 3 người là 4 triệu tiền vé máy bay, thêm xe ô tô đưa đón 2 chiều nữa là 4 triệu. Tổng hết 8 triệu tiền đi lại, không phát sinh gì cả. Còn 2 triệu tiêu Tết, gọi là phát sinh lặt vặt ấy chứ không phải tiền lì xì, biếu bố mẹ. Tổng 1 cái Tết của nhà mình hết cỡ 20-22 triệu thôi. Tiêu Tết thì tiêu trong khả năng chứ tiêu quá rồi lại than thì ai cũng than cả, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm mà” - Một người chia sẻ.

“Nhà mình cũng đang đau đầu khoản về quê Tết này đây. Bố mẹ mình thì chuyển vào TP.HCM ở rồi nhưng năm nay muốn về quê ăn Tết. Cả nhà 6 người, riêng tiền vé máy bay mình mới xem đã hết 42 triệu rồi, nhà mình có ô tô, mình bảo đi ô tô cho tiết kiệm nhưng ông bà không chịu… nghĩ đến buồn” - Một người thở dài.

Lên kế hoạch thế nào để Tết tiết kiệm mà vẫn đủ đầy?

1. Chốt ngân sách tiêu Tết ngay từ đầu

Sai lầm phổ biến nhất mỗi mùa Tết là… không có con số cụ thể. Nhiều người bước vào tháng Chạp với tâm thế “Tết mà, thoải mái chút cũng được”, để rồi qua Tết mới tá hỏa vì tiêu quá nhiều, thậm chí tiêu gần hết lương thưởng cuối năm. Vậy thì rõ là không ổn.

Muốn tiết kiệm mà vẫn vui, việc đầu tiên là phải chốt một ngân sách Tết rõ ràng: tổng chi tối đa bao nhiêu, chia ra từng nhóm chi như biếu Tết, mua sắm, ăn uống, du xuân, lì xì. Quan trọng hơn, ngân sách giúp bạn biết khoản nào đáng chi, khoản nào có thể tiết giảm mà không ảnh hưởng đến tinh thần dịp năm mới.

Tết vui không nằm ở việc mua thật nhiều, mà ở cảm giác tiêu tiền có kiểm soát, không lo nợ nần sau Tết.

2. Phân bổ ngân sách theo giai đoạn: Trước Tết, trong Tết, sau Tết

Một trong những nguyên nhân khiến ngân sách Tết nhanh chóng “bốc hơi” là thói quen chi tiêu dồn dập trong những ngày cận Tết. Cách dự trù hợp lý là chia ngân sách theo từng giai đoạn: trước Tết, trong Tết và sau Tết.

Trước Tết tập trung cho sắm sửa thực phẩm, quà tặng/biếu người thân, đối tác,... Trong Tết ưu tiên chi phí sinh hoạt, đi lại, du xuân. Sau Tết thì cần chừa lại một khoản để thanh toán hóa đơn và duy trì sinh hoạt cho đến kỳ lương mới.

Việc phân bổ như vậy giúp tránh tình trạng “vui Tết trước, lo lắng sau”, đồng thời tạo cảm giác chủ động về tài chính.

3. Hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết

Tết đến là thời điểm rất dễ phát sinh tâm lý “năm mới phải có đồ mới”, từ quần áo, giày dép cho đến đủ loại phụ kiện. Nhưng thực tế, rất nhiều món chỉ được mặc đúng vài ngày Tết rồi… nằm yên trong tủ cả năm.

Nếu muốn tiêu Tết tiết kiệm mà vẫn vui, hãy thẳng thắn nhìn lại nhu cầu thực sự của bản thân và gia đình. Tủ đồ còn dùng tốt thì không nhất thiết phải mua thêm, giày dép còn bền thì chưa cần thay mới. Việc hạn chế mua sắm không cần thiết giúp bạn giảm đáng kể áp lực chi tiêu mà gần như không làm giảm niềm vui ngày Tết. Thay vì chạy theo cảm giác “phải sắm sửa cho đủ”, bạn có thể dành tiền cho những khoản ý nghĩa hơn như mua vàng tích lũy, tiết kiệm dự phòng,...