Nghỉ lễ về nhà bà nội hay bà ngoại? Câu trả lời của đứa trẻ khiến người mẹ đứng bên đỏ bừng mặt!

Sau khi nghỉ lễ, nhà bạn ở lại thành phố hay về quê? Mẹ của Hàng Hàng (Trung Quốc) đang khá đau đầu. Lần này chị vốn định đưa con về quê nhưng khi đặt câu hỏi: "Nghỉ về nhà bà ngoại hay nhà bà nội?" thì lập tức khó xử.

Bởi vì thường ngày bà ngoại là người chăm cháu, nên nghỉ lễ người mẹ định đưa con sang nhà bà nội chơi. Nhưng bà ngoại lại thấy rằng mình chăm cháu đã quen rồi, lần này cháu vẫn nên ở nhà bà thì hợp lý hơn. Trẻ vẫn nên ở với người thân quen thì tốt hơn.

Mẹ Hàng Hàng nghĩ vậy cũng hợp lý, bèn hỏi ý kiến con.

Kết quả, Hàng Hàng nói: "Con muốn đến nhà bà nội, con không muốn theo bà ngoại về quê!" Một câu nói khiến bà ngoại có chút ngượng ngùng. Bình thường miệng luôn nói "bà ngoại là tốt nhất", sao giờ lại "phản bội" rồi? Phản ứng của con khiến bà mẹ đứng bên cạnh cũng đỏ mặt, khó xử.

Ảnh minh họa

Trẻ thích đến nhà bà nội hay bà ngoại?

Mẹ Hàng Hàng hỏi: "Tại sao con lại muốn đến nhà bà nội?". Hàng Hàng trả lời: vì lần trước bà nội đến nhà đã kể chuyện cho bé nghe suốt hai tuần liền trước giờ đi ngủ, còn bà ngoại thì chưa bao giờ kể. Thì ra chuyện bà nội kể chuyện tối đến giờ con vẫn luôn ghi nhớ.

Trong tâm lý học phát triển trẻ em có một khái niệm gọi là "nhiều mối gắn bó". Khi trẻ nhận được tình yêu thương từ cả hai phía ông bà, các em thường sẽ dựa vào trải nghiệm cảm xúc tức thời để đưa ra lựa chọn. Nói cách khác, ai mang lại trải nghiệm cảm xúc dễ chịu hơn, trẻ sẽ thiên về người đó, hoàn toàn không liên quan đến việc ai là người chăm bé nhiều hơn.

Chẳng hạn, một gia đình nọ, các con thích ở bên bà ngoại hơn, vì bà ngoại hay khen, nói các cháu học chăm chỉ, còn giúp mẹ làm việc nhà. Mỗi lần gọi điện cho bà ngoại, bọn trẻ đều rất vui, lần nào cũng lưu luyến không muốn cúp máy.

Có số liệu nghiên cứu cho thấy: trong nhóm trẻ 4-6 tuổi, có tới 68% trẻ hình thành sự thiên lệch dựa trên "trải nghiệm cảm xúc đặc biệt" mà ông bà mang lại. Hàng Hàng thích đến nhà bà nội vì được kể chuyện trước khi ngủ; hai đứa nhà tôi thích đến nhà bà ngoại vì được khen ngợi.

Bạn thấy đấy, kiểu đồng hành giàu cảm xúc "có phép màu" như vậy còn hấp dẫn hơn chuyện ai là người trực tiếp chăm sóc.

Trong các nghiên cứu so sánh việc ông bà nội ngoại chăm cháu, có một hiện tượng thú vị xuất hiện: trẻ do bà nội chăm sóc trung bình sớm hơn 1,5 năm trong việc học cách thu dọn đồ chơi trẻ do bà ngoại chăm sóc thì số lượng tranh vẽ sáng tạo cao hơn 40%

Vì sao có sự khác biệt đó? Thực ra là do vai trò của từng bên trong hệ thống gia đình khác nhau. bà nội thường chú trọng quy tắc, gia phả, thành tích học tập, bà ngoại lại thiên về hỗ trợ cảm xúc, đồng cảm và chăm sóc tinh tế.

Cho nên, không kể bà nội hay bà ngoại, đều mang lại giá trị tích cực cho trẻ theo những cách riêng.