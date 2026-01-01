Shipper bị đánh giá 1 sao, cách phản ứng khiến tất cả bật khóc

Cách đây hơn 1 năm, vào tháng 7/2024 tại thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, một vụ việc thương tâm đã xảy ra khiến cộng đồng mạng cùng người dân địa phương không khỏi bàng hoàng. Một nam shipper mặc bộ đồng phục của hãng dịch vụ giao đồ ăn đã chọn cách kết thúc cuộc sống của mình, bằng cách nhảy cầu.

Theo thông tin được cơ quan chức năng công bố, khoảng 21h20 tối ngày 8/7/2024, người đàn ông khoảng 30 tuổi đã buông mình xuống dòng sông lạnh lẽo, không ai kịp can ngăn, tất cả xảy ra trong 1 khoảnh khắc.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt và tìm thấy thi thể nạn nhân. Gia đình người shipper từ một nơi xa xôi khác, đã vội vã đến và ngã quỵ khi nhìn thấy cậu con trai, người anh, người bạn còn đang nguyên bộ đồng phục shipper. Những tiếng khóc xé lòng của họ khiến bất cứ ai nghe thấy cũng đau lòng.

Chỉ vì một đánh giá 1 sao?

Ban đầu không có thông tin chính thức xác nhận nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành động dại dột của shipper này. Tuy nhiên, theo lời kể của bạn bè và các đồng nghiệp, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ một đánh giá tiêu cực 1 sao từ khách hàng - điều tưởng chừng chỉ là chuyện nhỏ nhưng lại có thể kéo theo hệ lụy nặng nề đối với những người làm nghề giao hàng.

Ảnh minh họa (Nguồn: ETtoday)

Trong ngành giao đồ ăn và dịch vụ vận chuyển tại Trung Quốc, cũng như nhiều quốc gia khác, đánh giá của khách hàng có vai trò vô cùng quan trọng. Một số hệ thống ứng dụng sẽ dựa vào tỷ lệ đánh giá tốt để quyết định việc shipper có tiếp tục nhận được đơn hàng, được thưởng hay bị phạt hay không. Một đánh giá 1 sao có thể khiến số lượng đơn hàng bị giảm đáng kể, dẫn đến thu nhập sụt giảm ngay lập tức, gây áp lực kinh tế ngày càng nặng nề lên người lao động.

Theo một khảo sát và báo cáo trong ngành, nhiều shipper tại Trung Quốc phải làm việc hơn 10 giờ mỗi ngày và giao khoảng 30 đơn hàng/ngày mới mong có thu nhập ổn định. Mức thu nhập trung bình của shipper là khoảng 6.803 NDT/tháng (tương đương 22,5 triệu đồng). Đây là con số đã giảm đáng kể so với trước đây khi ngành này còn hấp dẫn lực lượng lao động với mức trả cao kèm các ưu đãi.

Trong bối cảnh đó, đánh giá 1 sao không chỉ đơn giản là một con số, nó có thể có tác động trực tiếp đến khả năng kiếm sống của một người. Một lần bị phạt, thu nhập bị giảm, đơn hàng ít đi, tổng thu nhập cuối tháng có thể giảm đi đáng kể.

Áp lực nghề shipper

Cộng đồng shipper tại Trung Quốc và nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng áp lực công việc ngột ngạt. Họ phải di chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giao hàng trong thời hạn ngắn, đối mặt với giao thông đông đúc và liên tục chạy đua với thời gian. Điều này làm tăng nguy cơ tai nạn, stress và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của họ.

Không chỉ vậy, việc các nền tảng công nghệ kiểm soát thuật toán, phạt tiền vì lý do nhỏ như trễ giờ, không nhận đơn hàng gây ra một môi trường làm việc căng thẳng cao độ. Một số shipper từng chia sẻ rằng chỉ một chút chậm trễ hay một hiểu lầm nhỏ cũng có thể khiến họ bị trừ tiền, bị hạn chế nhận đơn hoặc bị đánh giá xấu, điều này khiến tâm lý họ luôn trong trạng thái lo sợ, căng thẳng.

Ảnh minh họa (Nguồn: ETtoday)

Vụ việc shipper ở Tế Nam khiến dư luận Trung Quốc và quốc tế đặt ra nhiều câu hỏi về giá trị của những con số đánh giá, về trách nhiệm của các nền tảng công nghệ và về cách xã hội nhìn nhận lao động làm nghề shipper. Liệu một đánh giá 1 sao có đáng để dẫn đến mất mát sinh mạng?

Trong một xã hội mà mọi người đều chạy đua với hiệu suất công việc, năng suất giao hàng và số sao đánh giá, đôi khi chúng ta quên rằng phía sau mỗi đơn hàng là một con người thực sự, với những nỗ lực không ngừng nghỉ để mưu sinh và nuôi sống gia đình. Câu chuyện đau thương này không chỉ là tiếng chuông cảnh báo cho ngành dịch vụ giao hàng, mà còn là lời nhắc nhở mỗi khách hàng hãy nhìn nhận những người lao động giản dị bằng sự thông cảm và tôn trọng hơn.

Sau câu chuyện ấy, trên các nền tảng MXH ở Trung Quốc như Douyin, Xiaohongshu,... nhiều người đã đăng bài, chia sẻ quan điểm và khuyên lẫn nhau không nên quá khắt khe với người làm nghề shipper.

Một người viết: "Ngoài kia trời mưa bão, tuyết dày đặc, chúng ta ở trong nhà, ngồi trong văn phòng, ung dung chờ đơn hàng được giao tới. Tôi đã từng rất bực mình, đã từng đánh giá 2 sao vì đồ ăn giao đến muộn 5 phút. Và giờ tôi thực sự thấy áy náy vì hành động đó của mình trong quá khứ. Với chúng ta đó có thể chỉ là 1 phút bực tức, 1 thao tác chưa tới 10 giây trên ứng dụng, nhưng với shipper, đó có thể là một giọt nước tràn ly vì áp lực dồn nén, dẫn tới những quyết định đáng tiếc".

(Nguồn: China News)