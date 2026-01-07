Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách Tây sững sờ khi mua cốc cà phê 26.000 đồng ở Việt Nam còn được nhận thêm 1 thứ đáng giá gấp triệu lần

07-01-2026 - 12:02 PM | Lifestyle

Chỉ với khoảng 26.000 đồng cho một ly cà phê, 2 vị khách Tây này không chỉ được thưởng thức hương vị quen thuộc của Việt Nam mà còn được tận hưởng thêm một "quyền lợi" đặc biệt.

Từ lâu, cà phê Việt Nam đã là một "đặc sản" khiến du khách nước ngoài tò mò rồi nhanh chóng… nghiện lúc nào không hay. Không chỉ bởi hương vị đậm đà, cách pha đa dạng từ phin truyền thống đến cà phê trứng, cà phê muối, mà còn bởi một điều rất riêng: uống cà phê ở Việt Nam hiếm khi chỉ là uống cà phê. Đó thường là một trải nghiệm trọn vẹn, nơi người ta vừa nhâm nhi ly nước, vừa ngắm nhìn nhịp sống, cảnh sắc, thiên nhiên hay con người xung quanh.

Mới đây, 2 vị khách Tây đã chia sẻ trải nghiệm của mình trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. 2 vị khách này cho biết: "Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi mà bạn có thể mua ly cà phê 1 USD mà nhận được view triệu đô." Câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến nhiều người gật gù đồng tình, bởi hình ảnh trong video đúng là khó tin.

Theo đó, 2 vị khách Tây này đang ngồi uống cà phê tại một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang cũ (nay thuộc Tuyên Quang). Chỉ cần gọi một ly cà phê có giá 1USD (khoảng 26.000 đồng), họ đã có thể ngồi trên cao, phóng tầm mắt ra xa và thu trọn vào tầm nhìn khung cảnh núi rừng hùng vĩ. Trước mắt là những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, phía dưới là dòng sông xanh ngắt uốn lượn mềm mại như một dải lụa, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hoang sơ vừa thơ mộng.

Không gian ấy khiến nhiều người xem video phải thốt lên rằng: nếu không nói trước, khó ai tin đây là "view đi kèm" của một ly cà phê bình dân. Không cần nhà hàng sang trọng, không cần quán xá cầu kỳ, chỉ là vài bộ bàn ghế đơn giản đặt ở vị trí cao, đủ để du khách ngồi lại, hít hà không khí trong lành và lặng người trước vẻ đẹp của núi rừng phía Bắc.

Chưa dừng lại ở đó, vị khách Tây còn hài hước nói thêm: "Kể tên một quốc gia nào khác vừa có cà phê ngon, vừa có view đẹp hơn đi… tụi tôi chờ." Câu nói mang tính đùa vui nhưng cũng là lời khen thẳng thắn dành cho trải nghiệm mà họ có được tại Việt Nam.

Thực tế, "view triệu đô" không phải là khái niệm xa lạ với những ai từng du lịch Việt Nam. Từ những quán cà phê nằm cheo leo trên sườn núi ở Hà Giang, Tuyên Quang, Sapa, đến các quán ven biển ở Đà Nẵng, Phú Yên, Nha Trang, hay đơn giản là một quán cà phê nhỏ nhìn ra ruộng bậc thang, cánh đồng, con sông… tất cả đều có thể trở thành một "đặc quyền" đi kèm ly cà phê giá rất dễ chịu.

Điều khiến du khách nước ngoài bất ngờ không chỉ nằm ở cảnh đẹp, mà còn ở việc những trải nghiệm ấy lại quá đỗi đời thường với người Việt. Một ly cà phê vài chục nghìn nhưng với một chỗ ngồi nhìn ra thiên nhiên rộng lớn đã trở thành trải nghiệm vô cùng đáng giá.

Có lẽ chính sự gần gũi ấy đã khiến cà phê Việt Nam trở thành một phần ký ức khó quên với du khách quốc tế. Không chỉ là vị đắng nơi đầu lưỡi hay mùi thơm lan tỏa, mà còn là cảm giác được ngồi giữa thiên nhiên, thảnh thơi ngắm cảnh và nhận ra rằng, đôi khi "đáng giá" nhất lại là những điều giản dị đến bất ngờ.

Khách Tây làm hành động lạ sau lưng tài xế, sững sờ khẳng định Việt Nam quá an toàn

Theo Châu Anh

