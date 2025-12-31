Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không phải cà phê, món ăn Việt chỉ từ 20.000 đồng này mới khiến khách Tây nhảy nhót không ngừng

31-12-2025 - 21:02 PM | Lifestyle

Không phải ly cà phê đậm đặc từng gây "sốc vị", một món ăn dân dã giá chỉ từ 20.000 đồng của Việt Nam mới đây lại khiến một vị khách Tây vừa ăn vừa nhún nhảy, lắc lư không ngừng vì quá thích thú.

Nhắc đến những món ăn Việt khiến khách Tây có phản ứng "dữ dội", nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cà phê. Không ít video từng ghi lại cảnh du khách nước ngoài uống cà phê phin, cà phê sữa đá rồi… lắc lư, tròn mắt, thậm chí choáng váng vì vị đậm và lượng caffeine mạnh hơn tưởng tượng. Cà phê Việt vì thế thường được xem là "thử thách" đầu tiên với nhiều du khách.

Thế nhưng mới đây, cộng đồng mạng lại được phen bật cười khi một món ăn hoàn toàn khác - không cà phê, không đắng, cũng chẳng hề nặng đô - lại khiến một vị khách Tây lắc lư không ngừng ngay từ những miếng đầu tiên. Và "nhân vật chính" lần này chính là bánh bèo.

Nguồn: @aykastaste

Trong đoạn video đang lan truyền, một cô gái Tây đứng trước bàn ăn với đĩa bánh bèo vô cùng hấp dẫn. Cô cầm muỗng xúc từng miếng bánh trắng mịn cùng tôm chấy, nước mắm, rồi đưa lên miệng với vẻ đầy hào hứng. Điều khiến người xem chú ý không phải chỉ là cách cô ăn, mà là phản ứng sau đó: vừa nhai, cô vừa nhún nhảy theo nhịp, lắc lư người liên tục, gương mặt hiện rõ sự thích thú và hạnh phúc.

Không cần lời khen hoa mỹ, không cần thuyết minh dài dòng, chỉ nhìn cách cô gái ấy vừa ăn vừa "đung đưa" cũng đủ hiểu bánh bèo đã chinh phục cô như thế nào. Nhiều người đùa rằng, đây đúng kiểu phản ứng chỉ xuất hiện khi ai đó ăn trúng "chân ái ẩm thực".

(Nguồn: @aykastaste)

Bánh bèo vốn là món ăn rất quen thuộc với người Việt, đặc biệt ở miền Trung. Không cầu kỳ nguyên liệu, bánh bèo được làm từ bột gạo hấp chín, mềm mịn, ăn kèm tôm khô, mỡ hành, da heo chiên giòn, chan thêm nước mắm pha vừa miệng. Mỗi chén chỉ vài miếng nhỏ, ăn nhẹ nhàng nhưng càng ăn càng cuốn.

Với người Việt, bánh bèo là món ăn bình dị, có thể bắt gặp ở những gánh hàng rong, quán nhỏ ven đường. Giá một đĩa bánh bèo thường chỉ từ 20.000 đồng, thậm chí ở nhiều nơi còn rẻ hơn. Thế nhưng với du khách nước ngoài, chính sự giản dị ấy lại trở thành điểm cộng lớn. Không nặng mùi, không quá nhiều gia vị lạ, bánh bèo mang hương vị nhẹ nhàng, cân bằng, dễ ăn nhưng vẫn đủ tinh tế để gây thương nhớ.

(Ảnh: Châu Anh)

Từ bánh mì, phở, bún chả cho đến bánh bèo, ẩm thực Việt Nam dường như có một sức hút rất riêng với du khách quốc tế. Không cần phải là món đắt tiền hay sang trọng, đôi khi chỉ cần một đĩa bánh bèo nhỏ, giá vài chục nghìn, cũng đủ khiến người ta nhớ mãi và… lắc lư không ngừng vì quá ngon.

Và có lẽ, chính những khoảnh khắc như vậy - khi một vị khách Tây ngồi trước món ăn bình dân, ăn ngon lành rồi vô thức nhún nhảy vì thích thú - lại là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hấp dẫn rất đời, rất thật của ẩm thực Việt Nam.

Nguồn: @aykastaste

Theo Châu Anh

Báo Văn Hóa

