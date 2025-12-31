Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thi hành lệnh khám xét, bắt tạm giam nhân viên ngân hàng Lò Minh Phương

31-12-2025 - 19:43 PM | Xã hội

Lò Minh Phương (SN 1991, trú tại phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La) bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 29/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lò Minh Phương (SN 1991, trú tại phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành các quyết định tố tụng đối với Lò Minh Phương (dấu X). Ảnh: CA Sơn La

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lò Minh Phương từng là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Chi nhánh Sơn La. Trong quá trình công tác, lợi dụng vị trí được giao quản lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thông qua các khoản vay ngân hàng.

Cụ thể, trong các ngày 15/6/2023 và 21/6/2023, Phương đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người vay về quy trình giải ngân, hướng dẫn khách hàng ký khống các giấy tờ vay vốn, sau đó tự ý hoàn thiện hồ sơ, đề nghị giải ngân và chuyển tiền vào tài khoản không do người vay cung cấp, qua đó chiếm đoạt 600.000.000 đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi của Lò Minh Phương đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn đúng pháp luật.

Đối tượng Lò Minh Phương

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Sơn La thụ lý điều tra, mở rộng. Đồng thời, thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của bị can. Nếu ai là bị hại của bị can Lò Minh Phương đề nghị đến ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Sơn La. Địa chỉ: số 678 đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật (trực tiếp liên hệ với Điều tra viên thụ lý vụ án Nguyễn Ngọc Trung – SĐT: 0985.898.113).

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

