Bắt đối tượng truy nã đặc biệt Bùi Quốc Hoàng

31-12-2025 - 19:06 PM | Xã hội

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Long Hà phát hiện một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn.

Ngày 30/12, Công an xã Long Hà (Đồng Nai) đã bắt giữ thành công Bùi Quốc Hoàng, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người theo quyết định của Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng bị bắt giữ là Bùi Quốc Hoàng (SN 16/8/1981, thường trú tại xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Trước đó, ngày 26/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định truy nã số 11754 đối với Hoàng về tội "Giết người". Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương và di chuyển qua nhiều nơi nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình và rà soát địa bàn, lực lượng Công an xã Long Hà phát hiện một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn. Tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng liên quan, triển khai phương án vây bắt. Quá trình bắt giữ diễn ra an toàn, đảm bảo đúng quy định pháp luật, khiến đối tượng không kịp tẩu thoát.

Đối tượng Bùi Quốc Hoàng - Ảnh: Công an Đồng Nai

Hiện Công an xã Long Hà đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu và bàn giao Bùi Quốc Hoàng cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

