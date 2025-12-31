Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

7 loại cây trồng trong nhà có thể đem lại vận xui, trước khi mua hãy cân nhắc kỹ

31-12-2025 - 19:02 PM | Lifestyle

Theo Phong Thủy, bạn nên lựa chọn cẩn thận những loại cây trồng trong nhà. Cũng giống như có những loại cây được cho là mang lại may mắn, thì cũng có những loại cây được cho là mang theo vận xui.

Qua nhiều năm, đã có nhiều triết lý cố gắng giải thích sự lưu chuyển của năng lượng, và Phong Thủy là một trong số đó. Phong Thủy - một học thuyết có nguồn gốc từ Trung Quốc - tìm kiếm sự hài hòa về thể chất và cảm xúc thông qua việc sắp xếp các yếu tố trong ngôi nhà, và cây cối là một phần trong đó. Theo tạp chí Architectural Digest, có một số loài cây (theo Phong Thủy) được cho là gắn liền với may mắn hoặc xui rủi.

Dưới đây là 7 loại cây được cho là “kém may mắn”, do đó không nên đặt trong nhà, theo quan niệm Phong Thủy.

Hoa cẩm tú cầu (Hydrangeas)

Hoa cẩm tú cầu là loài hoa được rất nhiều người yêu thích, tuy nhiên theo Phong Thủy, loài cây này tượng trưng cho sự cô đơn, thất bại và cô lập. Nếu bạn là người yêu thích cẩm tú cầu, tốt nhất nên đặt chúng ngoài trời để chúng không làm “tràn ngập” ngôi nhà của bạn bằng những yếu tố tiêu cực này.

Hoa phong lữ (Geraniums)

Phong Thủy cho rằng hoa phong lữ không nên được đặt bên trong nhà vì những năng lượng tiêu cực mà chúng có thể hấp thụ. Tốt nhất nên đặt những cây này ở sân thượng hoặc trong vườn, nơi chúng sẽ mang lại màu sắc và niềm vui tuyệt vời.

Cây leo (Creepers)

Cây leo thường phát triển hướng xuống dưới, và điều đó tượng trưng cho sự suy giảm năng lượng sống. Tốt nhất nên đặt chúng ở bên ngoài ngôi nhà; ví dụ, bạn có thể dùng chúng để trang trí cửa trước hoặc làm giàn che nắng. Hãy sử dụng cây leo để tăng bóng mát một cách tự nhiên cho những khu vực thực sự cần điều đó.

Cây tầm gửi (Mistletoe)

Ở một số nơi, cây tầm gửi là dấu hiệu của may mắn. Trong dịp Giáng Sinh, nó được treo sau cửa để thu hút điềm lành. Tuy nhiên, trong một số nền văn hóa Bắc Âu, loài cây này lại gắn liền với cái chết vì từng được sử dụng trong các nghi lễ tang lễ; đây là một loài cây độc nếu tiêu thụ với số lượng lớn, và các đặc tính của nó có thể gây ảo giác.

Cây trầu bà (Pothos)

Trầu bà là một trong những loài cây leo phổ biến nhất, tuy nhiên loài cây này hấp thụ năng lượng và theo Phong Thủy, việc có hơn ba cây trầu bà trong nhà có thể tạo ra sự mất cân bằng lớn. Tốt nhất nên đặt nó ở cửa ra vào hoặc gần cửa sổ để nó có thể “phát huy” sức mạnh.

Cây lưỡi hổ (Snake Plant)

Điều này có thể khiến bạn thấy mâu thuẫn vì cây lưỡi hổ là một trong những loại cây hiệu quả nhất trong việc thanh lọc không khí. Tuy nhiên, do có lá nhọn, loài cây này tượng trưng cho sự xua đuổi và ác cảm. Nhưng đừng lo, điều đó không có nghĩa là bạn không nên trồng nó trong nhà; tốt hơn hết là nên đặt nó gần cửa chính, sân thượng hoặc cửa sổ để nó thực hiện nhiệm vụ thu hút năng lượng tốt.

Hoa cẩm chướng (Carnations)

Theo Phong Thủy, hoa cẩm chướng hấp thụ năng lượng tích cực và giải phóng năng lượng tiêu cực. Vì vậy, nếu bạn là người yêu thích loài hoa này, tốt hơn hết nên trồng chúng trong vườn, ban công hoặc bất kỳ không gian ngoài trời nào khác.

Cuối cùng, cũng cần nhấn mạnh rằng những niềm tin này hoàn toàn mang tính chủ quan, và giá trị thực sự của cây cối chính là giá trị mà bạn gán cho chúng.

7 loại cây nên đặt trong phòng ngủ, giúp bạn ngủ ngon giấc: Có cây được ví như "máy lọc không khí tự nhiên"

Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
7 loại cây

