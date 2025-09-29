Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 loại cây là “máy lọc không khí tự nhiên” nên có trong nhà vệ sinh

29-09-2025 - 19:50 PM | Sống

Nhà vệ sinh là nơi không thể thiếu trong mỗi gia đình, nhưng đây cũng chính là “ổ phát sinh” mùi khó chịu. Dưới đây là 7 loại cây được mệnh danh là “máy lọc không khí tự nhiên”, vừa dễ trồng, vừa có tác dụng khử mùi hiệu quả.

Dù đã cọ rửa bồn cầu thường xuyên, dọn dẹp hằng ngày, mùi ẩm mốc hay hôi hám đôi khi vẫn tồn tại, gây cảm giác ái ngại nếu có khách ghé thăm.

Theo kinh nghiệm dân gian, chỉ cần đặt đúng loại cây xanh trong nhà vệ sinh, không gian sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Dưới đây là 7 loại cây được mệnh danh là “máy lọc không khí tự nhiên”, vừa dễ trồng, vừa có tác dụng khử mùi hiệu quả.

1. Cây lan ý

Loài cây này nổi bật với vẻ đẹp thanh tao, có khả năng hút ẩm, khử mùi và lọc một số khí độc trong không khí. Lan ý rất ưa ẩm, thích hợp trồng trong môi trường nhà vệ sinh.

7 loại cây là “máy lọc không khí tự nhiên” nên có trong nhà vệ sinh- Ảnh 1.

2. Cây trúc phát tài

Dễ sống, ít cần ánh sáng, lại tượng trưng cho may mắn, sung túc. Đặt vài nhánh trong toilet vừa tạo không gian xanh, vừa giúp giảm mùi khó chịu.

3. Cây thường xuân

Loại dây leo này có khả năng hấp thụ khí độc, hơi ẩm, hạn chế nấm mốc và mùi hôi. Chỉ cần một chút ánh sáng tán xạ cũng đủ để nó phát triển.

7 loại cây là “máy lọc không khí tự nhiên” nên có trong nhà vệ sinh- Ảnh 2.

4. Cây lưỡi hổ

Được ví như “máy lọc khí mini”, lưỡi hổ có khả năng hút formaldehyde, benzen cùng nhiều chất gây ô nhiễm khác. Đặc biệt, cây vẫn quang hợp trong điều kiện thiếu sáng, rất phù hợp đặt trong toilet.

5. Cây bạc hà

Vừa có hương thơm the mát tự nhiên, vừa có khả năng xua mùi hôi. Mỗi khi bước vào nhà vệ sinh, chỉ cần hít một hơi mùi bạc hà, cảm giác sẽ thoải mái, dễ chịu hơn hẳn.

7 loại cây là “máy lọc không khí tự nhiên” nên có trong nhà vệ sinh- Ảnh 3.

6. Cây dương xỉ tóc thần vệ nữ

Không chỉ có dáng vẻ mềm mại, loại cây này còn hút mùi, điều hòa độ ẩm và hạn chế vi khuẩn phát triển.

7. Cây húng chanh

Chỉ cần chạm nhẹ vào lá, cây sẽ tỏa ra mùi hương dịu ngọt, giúp át đi mùi hôi trong toilet. Đặc biệt, loài cây này ít cần chăm sóc, rất thích hợp với người bận rộn.

7 loại cây là “máy lọc không khí tự nhiên” nên có trong nhà vệ sinh- Ảnh 4.

Các chuyên gia khuyến nghị, thay vì dùng quá nhiều nước xịt phòng hay hóa chất khử mùi, việc trồng cây xanh trong nhà vệ sinh vừa an toàn, vừa mang lại giá trị thẩm mỹ. Những “máy lọc khí tự nhiên” này không chỉ giúp không gian thoáng đãng mà còn góp phần nâng cao sức khỏe của cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu

Hóa ra người giàu thích trồng 3 loại cây này còn hơn cả hoa: Vừa sang vừa dễ chăm, còn hút may mắn đầy nhà

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hành trình thần tốc từ 1 phòng khám nhỏ với duy nhất 1 bác sĩ đến Trung tâm xuất sắc thế giới: Chuyện chưa kể về tầm nhìn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Hành trình thần tốc từ 1 phòng khám nhỏ với duy nhất 1 bác sĩ đến Trung tâm xuất sắc thế giới: Chuyện chưa kể về tầm nhìn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Tiến sĩ danh giá nhưng vẫn bị từ chối xin việc gần 20 lần: "Tôi đi phỏng vấn liên tục nhưng đều thất bại"

Tiến sĩ danh giá nhưng vẫn bị từ chối xin việc gần 20 lần: "Tôi đi phỏng vấn liên tục nhưng đều thất bại" Nổi bật

Những loại thịt nên ăn vào mùa thu đông

Những loại thịt nên ăn vào mùa thu đông

19:20 , 29/09/2025
Cẩn thận! Người ăn mặc quá chỉnh tề có thể là ‘kẻ hút cạn năng lượng’ của bạn

Cẩn thận! Người ăn mặc quá chỉnh tề có thể là ‘kẻ hút cạn năng lượng’ của bạn

18:51 , 29/09/2025
Top 2 loại củ quả đứng đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hàng ngày

Top 2 loại củ quả đứng đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hàng ngày

18:22 , 29/09/2025
Hơn 20 khách cùng chuyển khoản 88 triệu đồng thuê nhà 75m2 trong 2 năm nhưng bị bắt chuyển đi, công an khẳng định: “Chủ chưa nhận được đồng nào”

Hơn 20 khách cùng chuyển khoản 88 triệu đồng thuê nhà 75m2 trong 2 năm nhưng bị bắt chuyển đi, công an khẳng định: “Chủ chưa nhận được đồng nào”

18:04 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên