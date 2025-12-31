Những địa điểm xem pháo hoa tối nay, view đẹp và hoàn toàn miễn phí!

Khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới luôn là thời điểm khiến thành phố trở nên sống động hơn bao giờ hết. Khi đồng hồ dần tiến về 0 giờ, nhiều người chọn ra đường để tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội, trong đó xem pháo hoa vẫn là hoạt động quen thuộc và được mong chờ nhất.

Năm nay, TP.HCM tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa tại nhiều khu vực khác nhau, trải rộng từ trung tâm đến các khu vực lân cận. Việc phân bổ nhiều điểm bắn giúp người dân có thêm lựa chọn, đồng thời giảm áp lực tập trung đông đúc tại một vài địa điểm quen thuộc. Tùy vào sở thích, người dân hoàn toàn có thể chọn một nơi yên tĩnh để ngắm pháo hoa trong không gian thư thái, hoặc hòa mình vào dòng người đông vui để cảm nhận rõ nét nhất không khí đêm giao thừa.

Dự đoán nhiều người sẽ đến khu vực trung tâm thành phố để đón giao thừa

Ngắm pháo hoa ở những nơi chill, thoáng đãng chậm rãi đón năm mới

Với những ai không thích sự ồn ào, khu vực ven sông Sài Gòn luôn là lựa chọn lý tưởng. Công viên bờ sông Sài Gòn, thuộc khu vực Thủ Thiêm, được nhiều người đánh giá là một trong những điểm ngắm pháo hoa dễ chịu nhất nhờ không gian rộng, tầm nhìn thoáng và ít bị che khuất. Từ đây, có thể quan sát khá rõ các màn pháo hoa bắn lên từ khu vực gần hầm sông Sài Gòn và cầu Ba Son.

Công viên có nhiều khoảng trống để đứng xem miễn phí, nhưng nếu muốn ngồi thoải mái hơn, bạn có thể chọn các quán cà phê hoặc quán ăn nằm trong khuôn viên, vừa nghỉ chân vừa chờ đến thời khắc giao thừa. Tuy nhiên, để có vị trí đẹp, việc đến sớm vẫn là điều nên cân nhắc.

Khu vực công viên dự kiến sẽ thu hút rất nhiều người dân từ sớm

Khu vực bến Bạch Đằng cũng phù hợp với những người muốn ngắm pháo hoa trong không gian tương đối nhẹ nhàng nhưng vẫn ở trung tâm. Ngoài công viên có thể xem pháo hoa miễn phí thì dọc tuyến ven sông này có nhiều quán cà phê quen thuộc như Katinat, Highlands hay các quán cà phê trứng, với tầm nhìn hướng ra sông và cầu Ba Son. Ngồi trong quán, gọi một ly nước ấm và nhìn pháo hoa phản chiếu xuống mặt sông mang lại cảm giác khá thư thái, đặc biệt phù hợp với những ai không muốn đứng ngoài trời quá lâu.

Nhiều người sẽ lựa chọn các hàng quán để ngắm pháo hoa

Nếu muốn trải nghiệm khác biệt hơn, một số người chọn ngắm pháo hoa từ trên sông. Các du thuyền tổ chức bữa tối kết hợp tham quan sông Sài Gòn là lựa chọn dành cho những ai thích không gian riêng tư và có ngân sách thoải mái hơn. Trước giờ bắn pháo hoa, tàu sẽ di chuyển dọc sông qua các khu vực trung tâm, sau đó neo lại ở vị trí thuận lợi để hành khách lên boong ngắm pháo hoa.

Màn trình diễn kết thúc cũng là lúc hành trình khép lại, tạo cảm giác trọn vẹn cho đêm giao thừa. Ngoài du thuyền, buýt sông hai tầng cũng là phương án tiết kiệm hơn, đặc biệt nếu chọn ngồi trên tầng trên để quan sát pháo hoa từ xa.

Những địa điểm đón năm mới cho những ai thích nơi đông người, nhộn nhịp

Nếu bạn yêu thích sự náo nhiệt, khu vực trung tâm thành phố chắc chắn là nơi cảm nhận rõ nhất không khí đón năm mới. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quảng trường trung tâm và các tuyến đường lân cận luôn là điểm hẹn quen thuộc của hàng nghìn người trong đêm giao thừa. Không chỉ có pháo hoa, khu vực này còn diễn ra các chương trình countdown, biểu diễn âm nhạc và trang trí ánh sáng, tạo nên bầu không khí lễ hội kéo dài suốt đêm.

Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ có tổ chức sự kiện countdown nhộn nhịp

Một số quán bar và khách sạn cao tầng dọc đường Tôn Đức Thắng hay khu vực Công trường Mê Linh cũng được nhiều người lựa chọn. Những không gian trên cao này cho phép bao quát toàn cảnh sông Sài Gòn, cầu Ba Son và khu vực bắn pháo hoa trung tâm, đổi lại là chi phí vào cửa hoặc đặt bàn khá cao. Các hàng quán này vừa tổ chức nhiều hoạt động countdown sôi động lẫn không gian yên tĩnh phù hợp cho những nhu cầu vừa muốn nhộn nhịp lại vừa muốn yên tĩnh ngắm pháo hoa.

Bên cạnh đó, khu vực công viên của toà nhà Saigon Marina IFC được dự đoán sẽ là nơi nhộn nhịp thu hút nhiều bạn trẻ nhất bởi nơi này có khoảng bãi cỏ rộng rãi, thoáng mát lại ngay mặt tiền đường Tôn Đức Thắng hướng sông Sài Gòn. Khu vực này cũng là địa điểm ngắm pháo hoa lý tưởng mà chắc chắn ai cũng sẽ đến từ sớm.

Khu vực Saigon Marina IFC có lợi thế khoảng sân rộng và hướng ra sông Sài Gòn dễ xem pháo hoa. Ảnh: Quân

Ngoài trung tâm TP.HCM, một số khu vực lân cận như thành phố mới Bình Dương hay Vũng Tàu cũng tổ chức bắn pháo hoa tại quảng trường và công viên lớn. Những địa điểm này có không gian rộng, nhiều mảng xanh, thích hợp cho việc dạo chơi từ chiều và chờ đến thời khắc pháo hoa. Xung quanh thường có nhiều quán ăn, cà phê, nhà hàng cao tầng, thuận tiện cho việc vừa thưởng thức ẩm thực vừa ngắm pháo hoa mà không quá chen chúc.

Dù chọn xem pháo hoa ở đâu, việc chú ý an toàn khi di chuyển và ở nơi đông người là điều rất quan trọng. Nên bảo quản tư trang cẩn thận, tránh chen lấn xô đẩy và chủ động sắp xếp lộ trình ra về hợp lý sau khi pháo hoa kết thúc. Chỉ cần chuẩn bị kỹ một chút, đêm giao thừa ngắm pháo hoa sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp, mở đầu cho một năm mới nhiều năng lượng và hy vọng.