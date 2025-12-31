Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhân vật đình đám showbiz khoe biệt thự 2000m2 ở TP.HCM khi bị đồn nghèo, phải livestream mưu sinh

31-12-2025 - 16:35 PM | Lifestyle

Đây là lời đáp trả thẳng thắn của nhân vật showbiz này trước những bình luận trái chiều về đời sống tài chính của anh.

Mới đây, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái: “Mất ngủ vì nghèo và không có tiền thuê người mẫu, mở mắt ra lại nghĩ sao để mưu sinh”. Kèm theo đó, anh đăng clip khoe cận cảnh biệt thự rộng 2000m2 ở TP.HCM - cơ ngơi hoành tráng khiến nhiều người phải trầm trồ.

Trong một status khác, Đỗ Mạnh Cường viết: "Các anh các chị khỏi phải đồn, em xin nhận là em nghèo, vì mưu sinh, vì nuôi con em phải tự mặc đồ livestream bán hàng do không có tiền thuê mẫu… Các anh các chị đã hài lòng chưa?". Đây là lời đáp trả thẳng thắn của nhà thiết kế trước những bình luận trái chiều về đời sống tài chính của anh.

Clip Đỗ Mạnh Cường khoe biệt thự mới

Đỗ Mạnh Cường là một trong những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất Việt Nam , được biết đến với hàng loạt show diễn đình đám và thương hiệu thời trang cao cấp. Anh cũng là hình mẫu người cha nuôi với hơn 10 người con được anh và bạn đời doanh nhân chăm sóc như con ruột.

Thời gian gần đây, nhà thiết kế vấp phải những đồn đoán trên mạng xã hội rằng anh đang “nghèo" đến mức phải tự mặc đồ để livestream bán hàng. Tuy nhiên, trái ngược với lời đồn đoán này, Đỗ Mạnh Cường lại sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa".

Gần đây, anh chuyển về sống tại biệt thự mới tọa lạc tại khu vực Thảo Điền, TP.HCM, có khuôn viên rộng khoảng 2000m2 . Theo Đỗ Mạnh Cường, anh mua cơ ngơi này vào đầu năm 2025. Phần diện tích sử dụng chính của biệt thự khoảng 500m2 với 6 phòng ngủ được bố trí hợp lý , đủ chỗ sống cho cả gia đình. Khu vườn bên ngoài được chăm chút tỉ mỉ với nhiều loại cây xanh, hoa màu sắc, tạo cảm giác như “Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng TP.HCM” .

Nhân vật đình đám showbiz khoe biệt thự 2000m2 ở TP.HCM khi bị đồn nghèo, phải livestream mưu sinh- Ảnh 1.

Nhân vật đình đám showbiz khoe biệt thự 2000m2 ở TP.HCM khi bị đồn nghèo, phải livestream mưu sinh- Ảnh 2.

Nhân vật đình đám showbiz khoe biệt thự 2000m2 ở TP.HCM khi bị đồn nghèo, phải livestream mưu sinh- Ảnh 3.

Biệt thự của Đỗ Mạnh Cường rộng tới 2000m2, xung quanh được bao trùm bởi vườn cây xanh mát, lãng mạn

Nhân vật đình đám showbiz khoe biệt thự 2000m2 ở TP.HCM khi bị đồn nghèo, phải livestream mưu sinh- Ảnh 4.
Nhân vật đình đám showbiz khoe biệt thự 2000m2 ở TP.HCM khi bị đồn nghèo, phải livestream mưu sinh- Ảnh 5.
Nhân vật đình đám showbiz khoe biệt thự 2000m2 ở TP.HCM khi bị đồn nghèo, phải livestream mưu sinh- Ảnh 6.

Một số hình ảnh nội thất bên trong

Không gian nội thất bên trong biệt thự được bài trí sang trọng, theo phong cách cổ điển pha nét nghệ thuật. Các chi tiết như bồn rửa tay với gương và đèn phong cách hoàng gia, cùng những tác phẩm trang trí tinh tế, đều thể hiện gu thẩm mỹ cao và sự đầu tư kỹ lưỡng của nhà thiết kế.

Việc chuyển về biệt thự mới đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình xây dựng cuộc sống gia đình của Đỗ Mạnh Cường. Anh từng chia sẻ rằng từ lâu đã mong muốn có một không gian yên bình, nhiều cây cối, để các con có môi trường sống thoải mái và an toàn. Không chỉ là chỗ ở, nơi đây còn là nơi anh dự định tổ chức những hoạt động nghệ thuật và thời trang nhỏ trong tương lai.

Đỗ Mạnh Cường hỏi: "Con người nên sống hơn 100 tuổi không?" - Con trai anh nói 1 câu mới thấy được bố dạy quá tốt

Theo PV

Thanh niên Việt

