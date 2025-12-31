5 việc nên làm trước ngày 1/1

Khoảng thời gian trước ngày 1/1 được xem là dịp phù hợp để sắp xếp lại không gian sống, công việc và cả nhịp sinh hoạt cá nhân, nhằm bước sang năm mới với tâm thế chủ động và nhiều năng lượng hơn.

Dọn dẹp nhà cửa, vứt bỏ đồ dùng cũ không cần thiết

Sau một năm tất bật, không gian sống thường trở nên chật chội hơn, tích tụ nhiều đồ đạc và hiếm khi được sắp xếp lại một cách chỉn chu. Một không gian bừa bộn có thể âm thầm làm giảm chất lượng cuộc sống.

Nhà cửa, nơi làm việc càng thiếu gọn gàng, con người càng dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất kiểm soát và choáng ngợp. Vậy nên trước ngày 1/1, hãy dành thời gian dọn dẹp lối đi thông thoáng, bề mặt bàn ghế gọn gàng, ánh sáng không bị che khuất… để không gian sống trở nên dễ chịu hơn.

Cuối năm là thời điểm phù hợp để nhìn lại những món đồ đã theo mình suốt một năm hoặc lâu hơn nhưng không còn được dùng đến. Quần áo không mặc, giấy tờ cũ, đồ gia dụng hỏng hóc nhưng vẫn giữ lại vì tiếc, tất cả đều âm thầm chiếm chỗ trong nhà và tâm trí mỗi người.

Đây là lúc mỗi người cần cân nhắc giữ lại những còn giá trị, cả về công năng lẫn cảm xúc. Khi bớt đi đồ đạc thừa thãi, ngôi nhà sẽ “nhẹ” hơn và bản thân cũng dễ hình thành thói quen tiêu dùng tỉnh táo hơn trong năm mới.

Thu xếp công việc dang dở để kỳ nghỉ được trọn vẹn

Rất nhiều người bước sang năm mới và kỳ nghỉ trong trạng thái vẫn đang lo nghĩ về công việc cũ. Email chưa trả lời, kế hoạch chưa hoàn tất, những việc “để sang năm làm tiếp” nhưng lại lửng lơ trong đầu suốt kỳ nghỉ.

Trước ngày 1/1, nên dành thời gian rà soát lại công việc, xử lý dứt điểm những việc nhỏ có thể hoàn thành, ghi chú rõ ràng những đầu việc cần làm sau kỳ nghỉ. Khi công việc đã được “đặt xuống” đúng chỗ, kỳ nghỉ mới thực sự là nghỉ ngơi. Một năm mới bắt đầu bằng sự rõ ràng bao giờ cũng dễ đi xa hơn.

Dành thời gian chăm sóc bản thân, điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt

Bên cạnh dọn nhà và dọn việc, một việc quan trọng khác là điều chỉnh lại nhịp sống cá nhân. Sau một năm bận rộn, nhiều người rơi vào trạng thái có chất lượng giấc ngủ kém, ăn uống thất thường, ít vận động mà không nhận ra.

Khoảng thời gian trước 1/1 là thời điểm phù hợp để nhìn lại, thiết lập các thói quen tốt cho sức khỏe: ngủ đủ giấc hơn, ăn uống điều độ, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm, dành thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Khi cơ thể được chăm sóc tốt hơn, tinh thần cũng dễ ổn định, tạo nền tảng vững vàng để bước vào năm mới một cách khỏe mạnh và chủ động.

Chủ động sắp xếp lại tài chính cá nhân

Cuối năm là thời điểm phù hợp để mỗi người nhìn lại tình hình tài chính của bản thân sau một năm chi tiêu và tích lũy. Không cần kiểm kê quá chi tiết, chỉ cần rà soát các khoản chi lớn, những khoản còn tồn đọng, nợ nần hoặc chi phí phát sinh chưa được xử lý.

Việc nhìn lại bức tranh tài chính một cách rõ ràng giúp tránh tâm lý mơ hồ, lo lắng khi bước sang năm mới. Khi biết mình đang ở đâu, còn vấn đề nào để điều chỉnh, mỗi người sẽ dễ đưa ra quyết định tiêu dùng và kế hoạch sống thực tế hơn trong năm tới.

Kết nối lại với những mối quan hệ quan trọng

Khoảng thời gian trước khi kết thúc năm cũ, bước sang năm mới cũng là dịp để nhìn lại các mối quan hệ đã bị bỏ quên trong guồng quay bận rộn. Một tin nhắn hỏi thăm, một cuộc gọi ngắn hay một lời cảm ơn muộn đôi khi đủ để hâm nóng những kết nối quan trọng.

Việc chủ động kết nối không chỉ mang ý nghĩa xã giao, mà còn giúp củng cố nền tảng tinh thần cho mỗi người khi bước sang năm mới. Những mối quan hệ chất lượng, được nuôi dưỡng đúng lúc và đúng cách thường trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng trong những giai đoạn nhiều biến động phía trước.