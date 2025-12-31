Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có ai tin đây là Thanh Hương không, dụi mắt 1000 lần vẫn không nhận ra

31-12-2025 - 10:50 AM | Lifestyle

Diện mạo của Thanh Hương ở thảm đỏ Thiên Đường Máu khiến người hâm mộ khó nhận ra cô.

Tối 30/12, buổi họp báo công chiếu phim Thiên Đường Máu đã chính thức diễn ra ở TP.HCM, khiến bầu không khí càng thêm nóng. Lấy chủ đề phơi bày nạn lừa đảo "việc nhẹ lương cao", dụ dỗ người Việt sang các đặc khu nước ngoài, Thiên Đường Máu có được sự kỳ vọng nhất định từ công chúng. Có mặt tại nơi đây là sự có mặt của nhiều gương mặt được yêu thích của Vbiz như Thanh Hương, Quang Tuấn, Lâm Vỹ Dạ, Thuận Nguyễn, Hạ Anh, Trần Ngọc Vàng...

Chiếm trọn spotlight lần này, không ai khác, là Thanh Hương. Thanh Hương xuất hiện trong bộ đầm đỏ rực vô cùng bắt mắt, khéo léo khoe ra bờ vai và phần cổ thon thả, quyến rũ. Nhan sắc của nữ diễn viên toát ra sự sang trọng, quý phái và mặn mà, nhưng vẫn trẻ trung hơn so với độ tuổi cận kề tứ tuần. Không ngoa khi nói, Thanh Hương như một nữ hoàng thảm đỏ tại buổi công chiếu Thiên Đường Máu.

Thanh Hương khoe sắc vóc rạng rỡ ở tuổi 37 (Nguồn: Hóng Showbiz Việt)

Tuy nhiên, khi zoom cận lại, người xem nhận thấy Thanh Hương có vài điểm khác lạ. Làn da căng bóng như tráng gương, cộng với điền kiện ánh sáng siêu tốt khiến khuôn mặt của nữ diễn viên tròn đầy, có phần đơ cứng. Thanh Hương vẫn đẹp như bình thường nhưng giao diện mới này có chút lạ lẫm nên netizen phải nhìn kỹ mới nhận ra.

Một số người cho rằng chính phong cách makeup đánh lừa thị giác khi lên hình. Dù gây ra đôi chút tranh luận về diện mạo, phần đông ý kiến vẫn cho rằng Thanh Hương giữ được thần thái và khí chất vốn có. Trên thực tế, ở các góc quay xa và khoảnh khắc di chuyển trên thảm đỏ, Thanh Hương vẫn toát lên vẻ tự tin, rạng rỡ.

Một số bình luận của netizen:

- Nhìn kỹ mới thấy chắc do makeup với ánh đèn thôi, chứ tổng thể Thanh Hương vẫn sang và nổi bần bật.

- Thảm đỏ mà, ai cũng muốn thử phong cách mới, miễn là vẫn giữ được thần thái là ổn rồi.

- Đúng là trông lạ thật, cái môi sao dày hơn ra vậy.

– Công nhận váy đỏ này hợp ghê, đứng giữa dàn cast mà vẫn hút mắt nhất.

- Mấy góc chụp cận hơi lạ chứ coi clip di chuyển là thấy chị vẫn đẹp và tự tin lắm.

- Thấy Thanh Hương lạ lạ mà không biết lạ ở đâu cơ.

Một số hình ảnh khác ở buổi công chiếu:

Theo Bạch Khởi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng nghìn người dân TP.HCM đi xem pháo hoa đêm 31/12

Tin vui cho hàng nghìn người dân TP.HCM đi xem pháo hoa đêm 31/12 Nổi bật

Gần 90% khách sạn ở Phú Quốc "cháy" phòng dịp Tết Dương lịch, chỉ còn phòng 66 triệu đồng trở lên

Gần 90% khách sạn ở Phú Quốc "cháy" phòng dịp Tết Dương lịch, chỉ còn phòng 66 triệu đồng trở lên Nổi bật

Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên chọn màu sơn tông nóng hay lạnh, chọn đúng thì sống sướng, bán dễ

Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên chọn màu sơn tông nóng hay lạnh, chọn đúng thì sống sướng, bán dễ

10:48 , 31/12/2025
Cách người ham mua vàng tổng kết 2025

Cách người ham mua vàng tổng kết 2025

10:33 , 31/12/2025
Nữ NSƯT từ Mỹ về bị ông trùm Điền Quân Khương Dừa bắt nộp phạt 5 triệu đồng

Nữ NSƯT từ Mỹ về bị ông trùm Điền Quân Khương Dừa bắt nộp phạt 5 triệu đồng

10:25 , 31/12/2025
Cái kết đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không thể ngờ đến vụ tuyển trợ lý lương 0 đồng

Cái kết đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không thể ngờ đến vụ tuyển trợ lý lương 0 đồng

09:42 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên