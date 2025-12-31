Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cái kết đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không thể ngờ đến vụ tuyển trợ lý lương 0 đồng

31-12-2025 - 09:42 AM | Lifestyle

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã có chia sẻ liên quan đến những tranh cãi liên quan đến việc tuyển trợ lý.

Những ngày qua, câu chuyện đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng tuyển trợ lý chuyên môn không lương bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Từ một bài đăng mang tính cá nhân, hướng đến việc tìm người đồng hành cho các dự án điện ảnh, sự việc nhanh chóng vượt khỏi phạm vi dự tính, tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh khái niệm "không lương", cơ hội trải nghiệm và ranh giới giữa học việc, lao động.

Trên mạng xã hội, cuộc tranh luận diễn ra khá sôi nổi. Một bên cho rằng việc tuyển trợ lý không lương trong ngành sáng tạo không phải hiếm, nhất là với những người muốn học hỏi, va chạm thực tế. Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ băn khoăn về tính công bằng, cho rằng dù là học hỏi hay trải nghiệm, công việc mang tính chuyên môn vẫn cần được trả thù lao xứng đáng. Chính sự đối lập này khiến bài đăng ban đầu của Nguyễn Quang Dũng được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều bình luận vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cái kết đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không thể ngờ đến vụ tuyển trợ lý lương 0 đồng- Ảnh 1.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vướng vào tranh cãi khi tuyển trợ lý chuyên môn 0 lương (Ảnh: FBNV)

Mới đây, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã có chia sẻ mới nhất , khép lại phần nào ồn ào xoay quanh vụ việc. Theo đó, anh thông báo đóng bài đăng tuyển trợ lý ở chế độ công khai , sau khi nhận được số lượng hồ sơ vượt xa dự kiến. Nguyễn Quang Dũng cho biết hiện anh đang triển khai 2 dự án, mỗi dự án chỉ có thể sắp xếp tối đa 2 trợ lý, đồng thời bày tỏ hy vọng trong khoảng 6 tháng tới, khi có thêm dự án mới, sẽ có cơ hội đồng hành cùng nhiều bạn trẻ hơn.

Nam đạo diễn thừa nhận bản thân khá bất ngờ trước cái kết khi chỉ trong vài ngày đã có hơn hàng trăm hồ sơ gửi về, mỗi ngày vẫn tiếp tục có thêm ứng viên, trong khi khả năng quản lý nhân sự của các dự án hiện tại có giới hạn. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ngỡ ngàng khi lượng hồ sơ anh nhận về còn cao hơn cả khi tuyển trợ lý có hưởng lương.

Về những tranh cãi trên MXH, Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: "Thật ra mình cũng hơi suy nghĩ và bối rối có nên đăng post này không? Vì mình biết chắc sẽ có nhiều người sẽ nói này nói kia thêm. Vì máy nay mình cũng hơi bất ngờ câu chuyện trở nên đi xa hơn mình nghĩ, cũng không ngờ FB mình có nhiều người quan tâm đến vậy, bỗng dưng vượt qua sự quản lý của mình.

Hồi đó mình tuyển trợ lý cá nhân có lương thì tầm chưa tới 20 hồ sơ gởi về. Lần này nhiều người share và tranh luận quá nên có lẽ nhiều bạn thấy hơn, hồ sơ mới mấy ngày hơn trăm, mỗi ngày vẫn có bạn gởi hồ sơ về mà mình và em trợ lý cá nhân mình cuối năm bận quá nên cũng không kham nổi. Nên lại đành puplic 1 post thông báo chứ không thể để chế độ bạn bè hay gì được. Những người hiểu mình, chia sẻ ý kiến tích cực về mình xin hãy thận trọng và cân nhắc, vì mình thấy có nhiều người lại vào trang các bạn tranh cãi, thậm chí thoá mạ. Xin lỗi vì làm phiền mọi người. MÌnh thì quen rồi, nhưng mình rất ngại khi phiền người khác đó là lý do mình có đọc các bài mang tinh thần tích cực mà mình không share về Facebook ủa mình".

Cái kết đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không thể ngờ đến vụ tuyển trợ lý lương 0 đồng- Ảnh 2.

Sau vài ngày, nam đạo diễn cho biết số CV gửi về vượt ngoài suy nghĩ, thậm chí cao hơn cả khi tuyển người làm việc có lương (ảnh: FBNV)

Trước đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng thông báo tuyển dụng với nội dung yêu cầu ứng viên dưới 30 tuổi, xác định điện ảnh là con đường nghề nghiệp tương lai, thuộc hoặc theo học các chuyên ngành liên quan như phim ảnh, đạo diễn, biên kịch, sản xuất, sáng tạo, mỹ thuật. Ngoài ra, những người có khả năng về AI được ưu tiên. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ghi rõ là part time và không có lương. Quyền lợi được đề cập trong bài đăng gồm cơ hội tích lũy kinh nghiệm, tiếp cận các dự án lớn, làm việc cùng các nhà sáng tạo, nhà sản xuất và nhà đầu tư trong ngành.

Nguyễn Quang Dũng sinh năm 1978, là đạo diễn của nhiều bộ phim nổi tiếng như Nụ Hôn Thần Chết, Mỹ Nhân Kế, Dạ Cổ Hoài Lang, Tháng Năm Rực Rỡ, Tiệc Trăng Máu, Đất Rừng Phương Nam... Trong sự nghiệp nghệ thuật, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận nhiều giải thưởng và được đánh giá là một trong những đạo diễn - nhà sản xuất phim tài năng của màn ảnh Việt.

Cái kết đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không thể ngờ đến vụ tuyển trợ lý lương 0 đồng- Ảnh 3.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đứng sau thành công của nhiều phim điện ảnh (Ảnh: FBNV)

Theo Hạ Anh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng nghìn người dân TP.HCM đi xem pháo hoa đêm 31/12

Tin vui cho hàng nghìn người dân TP.HCM đi xem pháo hoa đêm 31/12 Nổi bật

Gần 90% khách sạn ở Phú Quốc "cháy" phòng dịp Tết Dương lịch, chỉ còn phòng 66 triệu đồng trở lên

Gần 90% khách sạn ở Phú Quốc "cháy" phòng dịp Tết Dương lịch, chỉ còn phòng 66 triệu đồng trở lên Nổi bật

Cô gái 27 tuổi bán xe ô tô, sống tiết kiệm để có tiền mua căn nhà hơn 9,5 tỷ đồng: Việc mua nhà có ý nghĩa đặc biệt

Cô gái 27 tuổi bán xe ô tô, sống tiết kiệm để có tiền mua căn nhà hơn 9,5 tỷ đồng: Việc mua nhà có ý nghĩa đặc biệt

09:15 , 31/12/2025
"Nữ diễn viên phim giờ vàng" lấy đại gia, được cầu hôn bằng nhẫn 71 tỷ nhưng sống như người giúp việc

"Nữ diễn viên phim giờ vàng" lấy đại gia, được cầu hôn bằng nhẫn 71 tỷ nhưng sống như người giúp việc

08:45 , 31/12/2025
CLIP: Độc lạ nhà miền Tây, "gây lú" cho cả nước

CLIP: Độc lạ nhà miền Tây, "gây lú" cho cả nước

08:38 , 31/12/2025
Cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan sau biến cố vỡ nợ 20 tỷ đồng tiết lộ tình trạng hôn nhân hiện tại

Cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan sau biến cố vỡ nợ 20 tỷ đồng tiết lộ tình trạng hôn nhân hiện tại

08:34 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên