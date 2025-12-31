Trong bối cảnh giá nhà tại Anh liên tục leo thang, việc một người trẻ, độc thân có thể tự tích lũy đủ tiền để mua nhà riêng vẫn được xem là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, câu chuyện của Jennifer Barker – một phụ nữ 27 tuổi sống tại Stevenage – đã cho thấy với kỷ luật tài chính nghiêm ngặt và sự kiên trì, giấc mơ an cư hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, ngay cả khi thu nhập không quá cao.

Jennifer đã mua thành công căn nhà hai phòng ngủ tại Langford, Biggleswade với giá gần 270.000 bảng Anh (hơn 9,5 tỷ đồng) vào tháng 10/2018 và chính thức chuyển về sinh sống từ tháng 1/2019. Điều đáng chú ý là để có được khoản tiền đặt cọc, cô chỉ mất khoảng 2 năm rưỡi tiết kiệm, với tổng số tiền tích lũy lên tới 18.000 bảng Anh (khoảng 636 triệu đồng), trong khi vẫn dành dụm đủ để thực hiện một chuyến du lịch 2 tuần tại Bali.

Trước khi sở hữu ngôi nhà đầu tiên, Jennifer từng sống cùng bố mẹ trong thời gian dài và thuê nhà riêng trong khoảng 1 năm để tập làm quen với cuộc sống độc lập. Cô làm việc tại chuỗi cửa hàng thú cưng Pets at Home, từng giữ vị trí phó quản lý với mức lương khoảng 26.000 bảng Anh (hơn 919 triệu đồng) mỗi năm. Sau đó, nhờ được thăng chức, thu nhập của Jennifer đã vượt mốc 30.000 bảng Anh/năm (hơn 1 tỷ đồng).

Dù vậy, Jennifer thẳng thắn thừa nhận rằng mức lương này không phải là lợi thế quá lớn nếu muốn mua nhà tại Anh. Vì thế, cô buộc phải áp dụng chế độ chi tiêu “thắt lưng buộc bụng” một cách nghiêm ngặt và kéo dài trong nhiều năm liền.

Theo Jennifer, thay đổi lớn nhất đến từ thói quen mua sắm và sinh hoạt hằng ngày. Cô từ bỏ hoàn toàn quần áo hàng hiệu, mỹ phẩm cao cấp để chuyển sang những lựa chọn bình dân hơn. Việc mua sắm tại các thương hiệu như Ted Baker hay sử dụng mỹ phẩm MAC dần được thay thế bằng Primark và Rimmel London. Bên cạnh đó, Jennifer cũng ưu tiên mua thực phẩm nhãn riêng của siêu thị thay vì các sản phẩm có thương hiệu lớn.

Không chỉ cắt giảm chi tiêu, Jennifer còn chủ động tạo thêm nguồn tiền bằng cách bán bớt tài sản cá nhân. Cô tổ chức nhiều buổi bán đồ cũ tại các chợ. Những món đồ được Jennifer thanh lý chủ yếu là trang sức, túi xách, giày dép, quần áo, mỹ phẩm – vốn có giá trị cao nhưng không còn được sử dụng. Ngoài ra, sau khi được công ty cấp xe phục vụ công việc, cô quyết định bán luôn chiếc xe ô tô đang mua trả góp để giảm áp lực tài chính.

Jennifer cho biết việc hạn chế giao tiếp xã hội là thử thách lớn nhất trong quá trình tiết kiệm. Việc sống một mình, không đủ khả năng chi trả cho những buổi tụ tập cuối tuần khiến cô đôi lúc cảm thấy cô lập. Để vượt qua cảm giác này, bạn bè thường đến nhà Jennifer, cùng nấu ăn hoặc xem phim thay vì ra ngoài tiêu tiền.

Dù cắt giảm mạnh tay, Jennifer vẫn cho phép bản thân một “ngoại lệ” trong quá trình tiết kiệm: chuyến du lịch Bali kéo dài 2 tuần cùng bạn thân. Theo cô, Bali là điểm đến vừa đẹp, vừa có chi phí hợp lý nếu biết cách chi tiêu, nên không làm ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch tài chính dài hạn.

Việc sở hữu nhà riêng có ý nghĩa đặc biệt với Jennifer, bởi cô cho rằng thuê nhà chẳng khác nào “ném tiền qua cửa sổ”, không tạo ra giá trị lâu dài. Trước khi mua nhà, cô từng thuê một căn nhà nhỏ tại Stevenage trong gần một năm để kiểm chứng khả năng sống tự lập. Khoảng thời gian này giúp Jennifer tự tin hơn rằng mình đã sẵn sàng cho một bước ngoặt lớn.

Để hiện thực hóa giấc mơ an cư, Jennifer lựa chọn chương trình Sở hữu Chung (Shared Ownership) của chính phủ Anh. Theo hình thức này, cô sở hữu 60% căn nhà sau khi đóng khoản đặt cọc 15%, tương đương 23.000 bảng Anh (hơn 813 triệu đồng). Phần còn lại thuộc sở hữu của đơn vị phát triển và được trả dần thông qua tiền thuê hàng tháng.

Jennifer cho biết lựa chọn này giúp cô kiểm soát tốt chi phí, tránh áp lực tài chính quá lớn khi chỉ dựa vào một nguồn thu nhập cá nhân. Ngoài ra, việc mua nhà xây mới còn đi kèm chế độ bảo hành 2 năm, giúp cô yên tâm hơn trước các rủi ro phát sinh.

Gia đình Jennifer cũng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng khi bố mẹ cô cho thêm 5.000 bảng Anh (hơn 176 triệu đồng) để bổ sung tiền đặt cọc và chi phí pháp lý. Thời điểm năm 2020, cô đang sử dụng gói vay thế chấp lãi suất cố định trong vòng 5 năm.

Căn nhà 2 phòng ngủ của Jennifer là nhà liền kề, có đầy đủ tiện nghi cơ bản, vườn nhỏ phía sau và 2 chỗ đỗ xe riêng. Kể từ khi chuyển đến, cô đã tự tay trang trí, cải tạo không gian sống bằng những món đồ giá rẻ nhưng có gu thẩm mỹ cao, phần lớn được mua từ các cửa hàng bình dân hoặc trên các nền tảng mua bán đồ cũ trực tuyến.

Vào thời điểm mua căn nhà, Jennifer là người độc thân duy nhất trong nhóm bạn có thể tự mua nhà riêng mà không cần bạn đời hay đối tác tài chính. Dù hành trình đầy khó khăn và đánh đổi, cô khẳng định mọi nỗ lực đều xứng đáng khi có thể tự hào gọi nơi này là “ngôi nhà của chính mình”.

Theo Daily Mail