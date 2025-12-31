Cuộc sống của Quách Ngọc Ngoan sau biến cố vỡ nợ 20 tỷ đồng tiết lộ tình trạng hôn nhân hiện tại

Sau 7 năm vắng bóng, thời gian gần đây, Quách Ngọc Ngoan liên tục trở lại với trên màn ảnh rộng qua hàng loạt dự án gây chú ý. Chiều ngày 30/12, nam diễn viên sinh năm 1985 xuất hiện tại buổi chiếu sớm phim “Thiên đường máu” do mình thủ vai chính. Dù nhiều năm không đóng phim nhưng khi trở lại, vai diễn của Quách Ngọc Ngoan vẫn chiếm trọn trái tim khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên, chân thật, không thể chê.

Sau suất chiếu sớm, nam diễn viên đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện nhanh về sự trở lại của mình với nghệ thuật cũng như về cuộc sống hiện tại sau biến cố vỡ nợ 20 tỷ.

- Cuộc sống của anh hiện thế nào?

Cuộc sống của tôi hiện tại rất bình thường, cũng như mọi người thôi. Ngày đi làm, tối về thì tận hưởng những thú vui của bản thân, chơi những bộ môn thể thao yêu thích như gym, chạy bộ…

Quách Ngọc Ngoan tại buổi trò chuyện với phóng viên chiều ngày 30/12.

- Anh có hạnh phúc mới chưa?

Tôi vẫn đang là người đàn ông độc thân. Tôi vẫn thường gặp con. Con gái tôi ở Hà Nội với mẹ. Thời gian gần đây, tôi rất thích được quay phim ở ngoài Hà Nội vì như vậy thì tôi sẽ được gặp con thường xuyên hơn.

- Hiện tại, anh còn áp lực về kinh tế không?

Tôi nghĩ, không riêng gì mình mà chắc ai cũng có áp lực về kinh tế, quan trọng là nhỏ hay lớn thôi. Nhưng với sự nỗ lực và cố gắng của mình thì tôi tin là dần dần, tôi cũng sẽ ổn hơn, bình thường hơn với nó. Hiện tại, ngoài đóng phim thì tôi cũng làm thêm vài công việc khác, hợp tác với bạn bè.

- Cảm giác của anh thế nào khi trở lại với màn ảnh?

Phim “Trái tim què quặt” mà tôi tham gia, vừa chiếu xong. Ngày hôm đó là ngày đặc biệt với tôi sau 7 năm trở lại. Cảm xúc đó và hôm nay cũng giống nhau. Với tôi, sau thời gian vất vả quay phim thì ngày hôm nay tôi vẫn lâng lâng, hồi hộp từ trưa đến giờ. Tôi và ê-kíp rất mong phim được khán giả đón nhận.

- Trong phim "Thiên đường máu" có nhiều cảnh hành động nguy hiểm, xin hỏi, khi quay những cảnh đó, anh có gặp chấn thương nào không?

Có một số cảnh dùng đạo cụ nhưng cũng có một số cảnh là thật nên sơ sẩy một cái là dễ xảy ra tai nạn. Cảnh đánh trong toilet nam là ví dụ, rất nguy hiểm. Vì cảnh này đánh trong toilet thật, không gian hẹp. Lavabo là silicon. Cảnh đó là đoàn tốn 3 ngày để quay. Chúng tôi phải tập rất kỹ trước khi bấm máy, để hạn chế tối đa chấn thương nhưng xong thì ai cũng có chấn thương. Cảnh cuối phim, tôi đánh với Sỹ Toàn là quay 4 đêm.

Anh bật cười khi nói về tình trạng hôn nhân hiện tại.

- Trong phim, có cảnh anh khoe body trong phòng tắm. Anh nghĩ gì về body 6 múi của mình?

Đạo diễn muốn có cảnh quay khoe body nghệ thuật xíu nên để quay cảnh này thì tôi đã tập gym một thời gian dài. Cảnh đó có chút xíu muối và là một trong những cảnh mà tôi thích nhất.

- Quang Tuấn khi đóng phim “Thiên đường máu” thì bị hoang tưởng, khó thoát vai. Còn anh?

Tôi và Quang Tuấn trái ngược nhau hoàn toàn. Tôi không bị ám ảnh bởi các phân đoạn hay tình tiết trong phim. Tôi xong vai là trở về cuộc sống bình thường và chuẩn bị cho những dự án mới. Đó là cách tôi làm việc từ xưa đến giờ.

Có thể người khác khi thể hiện vai Phú, họ cũng bị ám ảnh sau khi xong phim, bởi vì Phú có quá nhiều phân đoạn khiến người ta căm phẫn, xen kẽ yêu thương. Phú cũng không hẳn là vai ác hoàn toàn. Tôi rất thích vai diễn này.

- Đóng phim về nạn buôn người qua Campuchia, có gì làm khó anh không?

Thực ra tôi đã xem rất nhiều video và nghe nhiều thông tin về vấn nạn này. Bản thân tôi rất bức xúc cho người Việt khi bị lừa qua đó, phải chịu rất bi kịch. Những gì mọi người xem trên phim chỉ là một phần nhỏ về vấn nạn này thôi.

Khi mình hóa thân vào phe phản diện, tôi không cảm thấy khó nhiều mà chỉ nghĩ, mình phải thể hiện làm sao để khán giả khi xem sẽ thấy là, những gì phim xây dựng, các tình tiết trong phim làm chúng ta thấy đau lòng, vấn nạn lừa đảo qua Cam là câu chuyện nhức nhối của xã hội. Khi tôi bước vào, tôi thấy nhiều người còn đang xụt xịt xúc động sau khi xem phim.