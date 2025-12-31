Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Văn Thanh chốt năm bằng "ting ting" cực khủng cho bạn gái "trâm anh thế phiệt", nàng WAG có phản ứng gây bất ngờ

31-12-2025 - 11:06 AM | Lifestyle

Văn Thanh cực chịu chi, thường xuyên tặng quà cho bạn gái.

Không cần những lời hoa mỹ, hậu vệ Vũ Văn Thanh vừa khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi chuyển khoản gần 500 triệu đồng cho bạn gái Trần Bích Hạnh. Tuy nhiên, cách ứng xử của nàng hot girl sau đó mới là điều khiến dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trần Bích Hạnh – bạn gái của cầu thủ Vũ Văn Thanh đã đăng tải những khoảnh khắc đầy ngọt ngào của cặp đôi trong dịp cuối năm. Đáng chú ý nhất là ảnh chụp màn hình thông báo biến động số dư với con số "khủng": 499.999.999 VNĐ cùng nội dung chuyển khoản từ Vũ Văn Thanh.

Thay vì những câu từ sến súa, Văn Thanh chọn cách thể hiện tình yêu đầy thực tế bằng một món quà tài chính giá trị ngay dịp cuối năm. Chia sẻ về điều này, Bích Hạnh viết:

"Ở đây không có một lời nào anh ấy nói yêu. Nhưng, tất cả đều là yêu...".

Văn Thanh chốt năm bằng "ting ting" cực khủng cho bạn gái "trâm anh thế phiệt", nàng WAG có phản ứng gây bất ngờ - Ảnh 1.

Bích Hạnh hạnh phúc khoe tình cảm chàng cầu thủ dành cho mình (Ảnh: TTNV)

Văn Thanh chốt năm bằng "ting ting" cực khủng cho bạn gái "trâm anh thế phiệt", nàng WAG có phản ứng gây bất ngờ - Ảnh 2.

Hành động này của nam cầu thủ nhanh chóng nhận được "mưa" lời khen từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng, với một người đàn ông trưởng thành và bận rộn như Văn Thanh, việc đảm bảo kinh tế và chăm lo cho bạn gái chính là minh chứng rõ nhất cho sự nghiêm túc trong tình cảm.

Điều khiến bài đăng trở nên viral không chỉ nằm ở số tiền lớn mà còn ở quan điểm chi tiêu của Bích Hạnh. Thay vì dùng số tiền này để mua sắm đồ hiệu hay tự thưởng cho bản thân, cô nàng tiết lộ đã mang toàn bộ đi gửi tiết kiệm.

"Anh ta chuyển khoản cho mình, nhưng mình cũng không muốn tiêu vào tiền của anh nên mang gửi tiết kiệm, nhỡ sau này anh cần," Bích Hạnh chia sẻ.

Cách hành xử biết lo xa, không ỷ lại vào kinh tế của bạn trai của Bích Hạnh đã nhận được sự ủng hộ lớn. Nhiều người nhận xét cô không chỉ sở hữu ngoại hình nóng bỏng mà còn có lối sống vun vén cho tương lai chung của cả hai.

Văn Thanh chốt năm bằng "ting ting" cực khủng cho bạn gái "trâm anh thế phiệt", nàng WAG có phản ứng gây bất ngờ - Ảnh 3.
Văn Thanh chốt năm bằng "ting ting" cực khủng cho bạn gái "trâm anh thế phiệt", nàng WAG có phản ứng gây bất ngờ - Ảnh 4.
Văn Thanh chốt năm bằng "ting ting" cực khủng cho bạn gái "trâm anh thế phiệt", nàng WAG có phản ứng gây bất ngờ - Ảnh 5.

Bích Hạnh và Văn Thanh đã có gần 2 năm hẹn hò (Ảnh: FBNV)

Vũ Văn Thanh là một trong những ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam, thuộc "thế hệ vàng" Thường Châu. Anh không chỉ thành công trên sân cỏ mà còn có khối tài sản đáng mơ ước với nhà sang, xe xịn.

Trần Bích Hạnh là một hot girl có tiếng trong cộng đồng Gym và Lifestyle. Bích Hạnh sở hữu lượng người theo dõi lớn nhờ ngoại hình nóng bỏng và phong cách thời trang sành điệu. Trước khi công khai với Văn Thanh, cô đã là một "phú bà" tự thân với công việc kinh doanh thuận lợi. Cặp đôi khá kín tiếng trong giai đoạn đầu hẹn hò. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Bạn gái xuất thân trâm anh thế phiệt khoe quà 20/10 của Vũ Văn Thanh: Vừa đắt đỏ, vừa ngọt ngào!

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng nghìn người dân TP.HCM đi xem pháo hoa đêm 31/12

Tin vui cho hàng nghìn người dân TP.HCM đi xem pháo hoa đêm 31/12 Nổi bật

Gần 90% khách sạn ở Phú Quốc "cháy" phòng dịp Tết Dương lịch, chỉ còn phòng 66 triệu đồng trở lên

Gần 90% khách sạn ở Phú Quốc "cháy" phòng dịp Tết Dương lịch, chỉ còn phòng 66 triệu đồng trở lên Nổi bật

Trang sức kim cương: dấu ấn toả sáng và niềm tin của phái đẹp

Trang sức kim cương: dấu ấn toả sáng và niềm tin của phái đẹp

11:00 , 31/12/2025
Có ai tin đây là Thanh Hương không, dụi mắt 1000 lần vẫn không nhận ra

Có ai tin đây là Thanh Hương không, dụi mắt 1000 lần vẫn không nhận ra

10:50 , 31/12/2025
Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên chọn màu sơn tông nóng hay lạnh, chọn đúng thì sống sướng, bán dễ

Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên chọn màu sơn tông nóng hay lạnh, chọn đúng thì sống sướng, bán dễ

10:48 , 31/12/2025
Cách người ham mua vàng tổng kết 2025

Cách người ham mua vàng tổng kết 2025

10:33 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên