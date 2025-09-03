Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ảnh yêu nước của dàn sao bóng đá gây sốt: Nhà Văn Hậu-Hải My đẹp đỉnh, Văn Thanh "cực ngọt" bên bạn gái hotgirl

03-09-2025 - 09:38 AM | Lifestyle

Hoà chung không khí kỉ niệm 80 năm Quốc khánh, hội sao bóng đá và dàn WAG nổi tiếng nô nức tung ảnh đầy tình yêu nước.

Trong không khí cả nước vui mừng với đại lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, hội sao bóng đá cũng thể hiện tình yêu nước, niềm tự hào to lớn khi là người Việt Nam cũng như niềm hạnh phúc khi được sống và yêu thương dưới bầu trời hoà bình của Tổ quốc.

Gia đình hậu vệ Đoàn Văn Hậu gây gấn tượng với bộ ảnh "gấp ba visual" đầy không khí yêu nước. Văn Hậu - Hải My cùng con trai cưng Minh Đăng diện áo cờ đỏ sao vàng, sau lưng có in dòng chữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đầy ý nghĩa

Gương mặt xinh đẹp của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My, vẻ ngoài điển trai, cao lớn của tuyển thủ Văn Hậu và cậu nhóc Minh Đăng (biệt danh Lúa) với visual sáng bừng, thừa hưởng "gen trội" của bố mẹ... tất cả tại nên bộ ảnh được khen "đẹp như tranh" mừng Tết độc lập

Trong khi đó, hậu vệ Vũ Văn Thanh lại khiến netizen rần rần với bộ ảnh tay trong tay cùng bạn gái xuất thân "trâm anh thế phiệt" Trần Bích Hạnh

"Ngoài tình yêu em anh còn tình yêu nước"...

Vợ chồng trung vệ Quế Ngọc Hải đón Tết độc lập tại Thủ đô thân yêu, nắm tay nhau dưới bàu trời hoà bình của Tổ quốc

Quế Ngọc Hải và các con gái cưng trong ngày Quốc khánh

Vợ chồng Phan Văn Đức - Võ Nhật Linh cũng dạy hai bé Dâu Tây - Khoai Tây tình yêu với màu cờ sắc áo

Hot girl ĐT nữ Việt Nam Thanh Nhã tinh nghịch với biểu cảm đáng yêu ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Phạm Xuân Mạnh yêu nước bằng những khoảnh khắc cống hiến cho đội tuyển Quốc gia

Với "chú bộ đội" Bùi Tiến Dũng, yêu nước là những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng bằng động tác chào cờ đầy tự hào

Trang chủ FIFA World Cup cũng ôn lại kỉ niệm những chiến thắng của ĐT Việt Nam nhân ngày toàn dân đón tết độc lập tháng 9 lịch sử

Kể về ông nội bằng 3 dòng chữ, cô gái khiến hàng nghìn người xúc động: Đọc bình luận mới thấy "gen yêu nước" thực sự có trong mọi nhà!


Theo PV

Phụ nữ số

