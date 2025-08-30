Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Duy Mạnh: "Vinh dự khi được biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9, cảm nhận sâu sắc tình yêu nước và trách nhiệm"

30-08-2025 - 17:11 PM | Lifestyle

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh sẽ tham gia biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9 tới nhân đại lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Duy Mạnh chia sẻ cảm xúc khi tham dự tổng duyệt cho đại lễ A80

Rạng sáng 30/8, đội trưởng ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh có mặt trong khối Văn hoá, thể thao cùng các VĐV và các nghệ sĩ, tham dự buổi tổng duyệt cho đại lễ kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Duy Mạnh vô cùng vui vẻ, thân thiện và niềm nở khi được người hâm mộ vây quanh xin chụp hình, giao lưu. 

Nói về cảm xúc khi tham dự buổi tổng duyệt A80, cầu thủ sinh năm 1996 hào hứng: "Mạnh cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi là một trong những người rất may mắn được đồng hành cùng các anh chị nghệ sĩ biểu diễn tại buổi kỉ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - một đại lễ rất lớn của dân tộc Việt Nam. Là một trong những người đại diện cho lĩnh vực thể thao được tham gia văn nghệ lần này. 

Mình rất bồi hồi khi ra đường có rất nhiều người, các em nhỏ còn bé xíu cũng đã cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước, hay những người lớn tuổi thức trắng đêm để chờ khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc. Mạnh cũng vậy, không hề cảm thấy có chút buồn ngủ hay mệt mỏi nào, mọi người đều rất tươi tỉnh". 

Duy Mạnh:

Niềm vui và lòng yêu nước dâng trào trong Duy Mạnh khi anh cảm nhận được sự ghi nhận từ người dân dọc đường chờ xem diễu binh, diễu hành A80: "Khi đi từ đường Thanh Niên xuống, đi qua khu Cửa Bắc có rất nhiều người nhận ra mình. Mình rất vinh dự và tự hào khi mình đã cố gắng nhiều năm tháng qua trên con đường mình theo đuổi, sự nghiệp thể thao cũng như bóng đá, và cũng đã để lại dấu ấn nhất định với người hâm mộ. Đó là điều không chỉ riêng Mạnh mà với tất cả cầu thủ, với những người làm thể thao, bóng đá đều rất mong chờ. 

Được người hâm mộ đón nhận, ghi nhận, mình vui và hạnh phúc khi bỏ ra nhiều công sức để có thể mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Có những người lớn tuổi nhìn thấy mình rất hồ hởi, và nhắc lại khoảnh khắc cắm cờ của mình. Đó là điều Mạnh cảm thấy khi mình làm được điều gì đó không chỉ cho riêng mình mà là những điều tốt đẹp cho quê hương, đất nước mình". 

Duy Mạnh:

Duy Mạnh:

Với Duy Mạnh, việc được tham gia biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9 là kí ức khó quên: "Chắc chắn rồi, đây sẽ là một trong những dấu ấn rất đặc biệt với Mạnh. Mạnh tự hào khi được trực tiếp biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9 khi tất cả người dân Việt Nam đều mong chờ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo dõi, những kiều bào ở nước ngoài, những người ở xa không có điều kiện ra Hà Nội thì mọi người đều theo dõi sát sao. Đây là buổi tổng duyệt cuối cùng, Mạnh rất bồi hồi và chắc chắn sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao".

Là một người trẻ, Đỗ Duy Mạnh từ nhỏ đã mang trong mình lòng yêu nước nồng cháy, từ những điều Bác Hồ dạy, để khi lớn lên mỗi ngày đều sống với sự biết ơn và trách nhiệm. 

"Thế hệ trẻ như Mạnh, mỗi con người Việt Nam chúng ta đều có cách yêu nước khác nhau, không ai giống ai. Sự thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc, đất nước chúng ta đã độc lập. Đó là tình cảm yêu nước vô bờ bến. Mạnh rất biết ơn thế hệ đi trước, những anh hùng liệt sĩ, cha ông đã phải mất rất nhiều xương máu để thế hệ trẻ chúng con có cuộc sống bình an, hạnh phúc và tự do, độc lập như đất nước Việt Nam chúng ta đang sinh sống. Chúng ta phải biết ơn thế hệ đi trước đã hi sinh, đánh đổi nhiều thứ để Việt Nam đẹp và trường tồn, phát triển vững mạnh theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói. Và mình phải cố gắng để sánh vai với cường quốc năm châu. 

Mạnh nghĩ không chỉ riêng Mạnh mà tất cả thế hệ trẻ đều có trách nhiệm với cuộc sống, cố gắng trau dồi bản thân mình mỗi ngày, mỗi người trong mỗi lĩnh vực đều cố gắng phát huy. Như lời bác Hồ nói, chúng ta phải tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, mỗi người khoẻ thì đất nước sẽ khoẻ. Đến bây giờ mỗi lời của Bác vẫn in sâu trong lòng thế hệ trẻ chúng mình, các bạn nhỏ tương lai các bạn cũng sẽ có tinh thần yêu nước như vậy", Duy Mạnh nói.

Duy Mạnh:

Duy Mạnh:

Đẹp tuyệt vời phiên bản ly mừng Quốc khánh 2/9 của loạt thương hiệu lớn, KATINAT và Cheese Coffee được khen ngợi vì siêu tinh tế

Theo Thanh Xuân

Phụ nữ số

