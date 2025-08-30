Đẹp tuyệt vời phiên bản ly mừng Quốc khánh 2/9 của loạt thương hiệu lớn, KATINAT và Cheese Coffee được khen ngợi vì siêu tinh tế

Không khí mừng Lễ Quốc khánh 2/9 đang lan toả khắp nẻo đường, từ những con phố rợp bóng cờ hoa cho đến các cửa hàng được trang hoàng rực rỡ. Hoà chung vào niềm vui chung đó, nhiều thương hiệu đồ uống cũng góp phần tô đậm thêm không khí lễ hội bằng việc ra mắt những bộ sưu tập bao bì phiên bản đặc biệt.

Dù cùng lấy cảm hứng từ sắc đỏ của quốc kỳ, mỗi thương hiệu lại mang đến một dấu ấn sáng tạo riêng biệt, thể hiện bản sắc độc đáo của mình. Còn gì tuyệt vời hơn khi được dạo bước giữa không khí náo nức của Hà Nội ngày lễ và cầm trên tay một chiếc ly mang dấu ấn độc đáo để check-in tại những địa điểm lịch sử va hoà mình vào ngày Đại lễ của dân tộc.

1. KATINAT

Thương hiệu Katinat đã phát hành một bộ sưu tập ly phiên bản giới hạn. Thiết kế ly sử dụng hai màu chủ đạo là đỏ và vàng, trên thân ly có in ba cụm từ: "Độc Lập", "Tự Do", "Hạnh Phúc". Họa tiết phụ trợ trên ly là các hình vẽ chi tiết về kiến trúc và bối cảnh đường phố Việt Nam. Đi kèm với đó là một bộ sưu tập vật phẩm mang tên Nón Ngẩng Cao Đầu, Túi Mang Khát Vọng, Quạt Gió Vươn Xa và Ví Hít Tự Do.



2. Highlands

Highlands Coffee giới thiệu mẫu ly mới màu đỏ, có in họa tiết một con rồng được thể hiện bằng nhiều mảng màu sắc. Theo thông tin từ thương hiệu, mẫu thiết kế này nằm trong chiến dịch "Tinh Hoa Bản Sắc Việt" của Highlands tại thị trường Hà Nội và hình tượng linh vật Rồng đại diện cho sự vươn mình tiến vào tương lai. Hiện tại, ly Tinh Hoa Bản Sắc Việt đã có mặt tại các chi nhánh của Highlands trên toàn quốc.

3. Gongcha

Gong Cha đã cho ra mắt các phụ kiện đi kèm ly nước. Bộ sản phẩm này gồm một lót ly bằng giấy mang tên “Love Việt Nam” và các pin cài bằng gỗ. Thiết kế chung của các phụ kiện này là hình ảnh một nhân vật hoạt hình đội nón lá, ngồi trên một con chim bồ câu, cùng dòng chữ "Việt Nam" trên lót ly. Quà tặng và lót ly chỉ được áp dụng tại các cửa hàng ở Hà Nội và Tp.HCM.

4. Cheese Coffee

Cheese Coffee cũng giới thiệu một phụ kiện trang trí cho ly nước của mình. Phụ kiện này có hình dạng một chiếc nón lá bằng giấy được đặt trên nắp ly. Trên nón có in các họa tiết khác nhau như cờ Việt Nam hoặc chữ "Vietnam", đi kèm với hình ảnh chim bồ câu đại diện cho hoà bình. Được biết, thực khách sẽ nhận được “outfit” trang trí ly đặc biệt này khi mua nước với size L, áp dụng cho cả khi mua trực tuyến lẫn trực tiếp tại cửa hàng.

5. TRAFFEE

Hưởng ứng bầu không khí của ngày đại lễ, quán cà phê TRAFFEE cũng nhanh chóng giới thiệu nhiều phụ kiện trang trí ly mang đậm dấu ấn dân tộc. Trong đó là áo bọc ly có màu đỏ, in các dòng chữ như "Độc Lập Tự Do" và được thiết kế kèm một ngôi sao vàng. Cùng với đó là không gian của quán cũng trang trí tràn ngập sắc đỏ với lá cờ tổ quốc và nón lá in ngôi sao vàng.

6. Annamoi

Một tiệm cà phê tại Hà Nội đã cho ra mắt "Ly Đội Viên" nhân dịp Lễ Quốc Khánh. Sản phẩm này có một áo bọc ly (cup sleeve) được thiết kế đặc biệt dựa trên hình ảnh chiếc khăn quàng đỏ. Annamoi đã vô cùng sáng tạo khi trên chiếc áo bọc ly màu đỏ này được tạo hình có nút thắt và đính kèm một huy hiệu ngôi sao vàng ở phía trước.

7. Phúc Long

Mới đây, Phúc Long đã mang đến một món quà độc đáo dành tặng cho thực khách tại Hà Nội. Theo đó, tuy không giới thiệu mẫu ly mới hay áo ly nhưng khi thực khách khi mua với hóa đơn từ 159.000đ từ ngày 29/8 đến 2/9/2025, sẽ được tặng một chiếc khăn lụa. Chiếc khăn có viền xanh lá, in các họa tiết vẽ tay về những biểu tượng văn hóa và địa danh của Việt Nam.



8. Vietnam Airlines

Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng thay đổi áo mới cho món trà sữa nổi tiếng của mình nhân dịp Đại lễ. Bao bì sản phẩm có tông màu chủ đạo là đỏ và vàng, với hình ảnh ngôi sao năm cánh và họa tiết pháo hoa. Trên thân bao bì có in dòng chữ "Chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam".

9. Cà phê ống

Được nhiều bạn trẻ biết đến với bao bì đặc biệt, Cà phê ống nhân dịp 2/9 đã cho ra mắt bộ sưu tập đồ uống mang tên “Tết Độc Lập”, gắn liền với bốn mốc son lịch sử của dân tộc. Bốn món nước bao gồm: Trà khế hồng 1077, Sữa cốt dừa lá dứa 1428, Phin gạo rang 1945 và Phin sầu riêng 2025.

10. Lam Trà

Thương hiệu Lam Trà cũng ra mắt mẫu ly giấy mới nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Thân ly được trang trí bằng các họa tiết màu hồng, bao gồm hình ảnh bản đồ Việt Nam, nón lá, hoa sen và các biểu tượng quốc gia khác. Khi mua hàng, thực khách còn được tặng kèm một bộ sticker có tên gọi "Lam Yêu Nước".