Chàng trai gen Z đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội đón lễ Quốc khánh 2/9 gây sốt mạng

Gần 1 tháng qua, trên mạng xã hội Tiktok, hình ảnh chàng trai Trần Hiển Vinh (23 tuổi, quê ở phường Tân Châu, An Giang, sống tại TP.HCM) một mình đạp xe băng qua nắng gió, vượt dốc đèo, ghé từng thị trấn, làng quê để hướng về Hà Nội đón ngày hội non sông - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - khiến nhiều người xúc động.

Hành trình tri ân dài 1700km Trần Hiển Vinh không phải vận động viên, cũng chẳng phải thành viên câu lạc bộ đạp xe chuyên nghiệp nào. Vì thế, hành trình đạp xe hơn 1.700km từ TP.HCM ra Hà Nội để kịp dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 chứa rất nhiều thử thách. Tuy nhiên điều đó không khiến nhà sáng tạo nội dung này chùn chân.

“Tuổi trẻ chỉ đến một lần. Mình đang còn sức khỏe, còn nhiệt huyết, nếu không thực hiện bây giờ thì biết đến bao giờ mới dám làm. Và mình muốn biến chuyến đi này thành một hành trình ý nghĩa, vừa để rèn luyện bản thân, vừa để tri ân. Ngày 2/9 là ngày có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại của cả dân tộc. Đạp xe đến Hà Nội vào thời khắc này là cách mình thể hiện lòng biết ơn, sự ghi nhớ và cũng để lan tỏa tinh thần yêu nước”, Vinh chia sẻ.

Vinh xuất phát từ TP.HCM vào ngày 16/7 với hành trang đơn giản.

Quyết định được đưa ra từ những ngày đầu tháng 7/2025. Trong 20 ngày chuẩn bị, Vinh luyện tập bằng cách đạp 50km mỗi sáng, đồng thời quay video về quá trình chuẩn bị để nhận góp ý từ cộng đồng. Điều bất ngờ là nhiều “tiền bối” từng đạp xe xuyên Việt chủ động liên hệ, chỉ dẫn cặn kẽ cho anh.

Hành trang của Vinh cho chuyến xuyên Việt giản đơn đến mức nhiều người ngạc nhiên: Ngoài bạn đồng hành - chiếc xe Thống Nhất bền bỉ - là 3 bộ quần áo, đủ để thay giặt luân phiên. Mọi nhu yếu phẩm khác đều gói gọn trong chiếc balo nhỏ. Quan trọng nhất, vật bất ly thân suốt chặng đường chính là chiếc điện thoại, vừa để liên lạc với gia đình, vừa là công cụ ghi lại từng khoảnh khắc, chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm cho hàng chục nghìn người theo dõi.

Với từng chặng đường, Vinh đều đăng clip chia sẻ kinh nghiệm xuyên Việt, nêu những lưu ý khi đi đến mỗi địa điểm cũng cách xử lý sự cố, để những người đi sau không bỡ ngỡ như mình.

Chuyện Vinh đạp xe xuyên Việt là quyết định bất ngờ với người thân, nhưng họ đều ủng hộ. Trong lần gọi video về nhà, anh chưa kịp thông báo thì ba, vốn thường xuyên theo dõi các clip của con, đã hiểu ngay và gửi lời chúc. Mẹ anh ban đầu rất sốc, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để con đi vì hiểu rõ tính Vinh nếu càng cấm càng quyết làm bằng được.

Bạn đồng hành của Vinh là chiếc xe đạp Thống Nhất bền bỉ.

Vòng quay kỷ luật và câu chuyện tình người Sáng 16/7, Vinh xuất phát từ Thủ Đức (TP. HCM). Sau gần 1 tháng, anh đến Thanh Hóa vào ngày 11/8. Trung bình mỗi ngày Vinh đạp xe 100km, ngày đi chậm nhất (do thủng lốp hoặc không tìm được nhà nghỉ) là 80km. Ngày đạp xe dài nhất của chàng trai này là 130km, anh phải dậy từ 4h30 và đạp đến tối mịt.

Hành trình xuyên Việt của Vinh kỷ luật đến từng phút. Thường 5h anh thức dậy, vệ sinh cá nhân, 5h30 xe lăn bánh và bắt đầu tìm quán ăn sáng trên đường đi. Anh ăn sáng vào khoảng 6h30 và sau đó tiếp tục hành trình, 9h sẽ nghỉ giải lao để chống nắng. Vinh ăn trưa lúc 11h, sau đó đăng video lên mạng xã hội, 11h30 - 12h30 sẽ ngủ giấc ngắn trên võng hoặc ghế, sau đó lại đạp cho đến khi tìm chỗ nghỉ trọ vào khoảng 17h. Buổi tối được dành cho việc ăn uống, giặt giũ, làm video trước khi đi ngủ lúc 21h30.

Chàng trai An Giang xem đây là “cuộc chơi của sức bền, không phải của tốc độ”. Mỗi vòng quay bàn đạp không chỉ để tiến gần hơn đến Hà Nội, mà còn là bước rèn luyện sự kiên trì, kỷ luật và khả năng chịu đựng áp lực.

Lịch trình đạp xe kỷ luật mà Hiển Vinh tự đặt ra cho bản thân.

Hiển Vinh có mặt tại cầu Rồng, Đà Nẵng.

Sau gần 1 tháng, anh có mặt tại Thanh Hóa vào ngày 11/8.

Đi xuyên qua hơn nửa chiều dài đất nước, Vinh không chỉ tận mắt chiêm ngưỡng cảnh sắc từng vùng miền, mà còn gom nhặt những câu chuyện đẹp về tình người. Ở Hà Tĩnh, giữa trưa nắng như đổ lửa, một người đi xe máy chạy kè theo, nhắc Vinh bánh sau đang mềm. Ngay sau đó, cô bán rau bên đường cũng gọi với theo: “Bơm bánh sau đi cháu!”.

Hay ở một quán sinh tố mãng cầu, anh chủ không chỉ pha cho Vinh ly cam ép miễn phí mà còn ân cần dặn: “Nắng lắm, đeo kính râm vào nhé”.

Đến Nghệ An, anh ghé thăm khu chăm sóc cựu chiến binh. Rưng rưng xem cụ già vừa hát bài ca mừng độc lập vừa diễn tả lại bước hành quân năm xưa, Vinh ôm ông xúc động nói: “Nhờ công lao của ông mà hôm nay cháu mới có cơ hội được tự do đạp xe từ Nam ra Bắc trong yên bình”.

“Cảm giác lúc đó như có sợi dây kết nối vô hình giữa quá khứ và hiện tại. Mình biết ơn và thấy tự hào vô cùng. Nhờ có công lao của ông và các thế hệ đi trước, của những người đã ngã xuống vì hòa bình của dân tộc mà ngày hôm nay mình có thể đạp xe suốt từ Nam ra Bắc trong sự yên bình và hạnh phúc", Vinh chia sẻ.

Vinh bị thủng lốp xe giữa cánh đồng hoang và tự sửa.

Hành trình để "sửa sai" và truyền cảm hứng Đạp xe xuyên Việt với Vinh là hành trình khắc nghiệt để thử thách giới hạn của bản thân. Suốt gần một tháng qua, anh gặp nhiều khó khăn, chẳng hạn như đoạn đường từ Huế ra Nghệ An dưới cái nắng 38 độ C khiến anh cảm thấy như mình đang dấn bước trong sa mạc. 12h, không tìm được quán có võng, anh đành nằm tạm dưới mái hiên để tránh ngất xỉu vì nóng. Tối đến, dù bật máy lạnh, làn da vẫn hừng hực bỏng rát.

Đèo Hải Vân cũng là thử thách khiến Vinh kiệt sức. Anh dừng lại thuê trọ ngay chân đèo, ngủ một đêm để hồi lại. Dù vậy, đến sáng hôm sau, việc vượt qua con đèo vẫn là trải nghiệm cực kỳ căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần.

“Mình đã tưởng sẽ gục ngã trước đèo Hải Vân, không ngờ đệ nhất hùng quan lại 'ghê gớm' đến mức ấy. Nhớ lại những lời mình đã hứa, lời dặn dò của các tiền bối nên dù có lết qua đèo Hải Vân, mình vẫn cố chinh phục bằng được. Và bằng 100% nỗ lực, mình đã vượt qua được con đèo này”, Vinh nói.

Hành trình đạp xe xuyên Việt với Vinh là thử thách khắc nghiệt giới hạn của bản thân.

Chàng trai An Giang được người dân nhận ra, xin chụp hình và tặng nước.

Vinh chia sẻ lý do chọn ngày 2/9 làm mốc để tới đích: Trước đây, có lần được hỏi về ngày Quốc khánh, anh trả lời sai là 2/9 năm 1975 thay vì năm 1945. “Mình học dở lịch sử, đặc biệt là những con số. Lần đó bị nhắc, mình thấy xấu hổ và quyết định sẽ ghi nhớ bằng cách gắn nó với một trải nghiệm thật sâu sắc. Đạp xe xuyên Việt đúng dịp Quốc khánh năm nay sẽ là kỷ niệm giúp mình nhớ mãi”, Vinh chia sẻ.

Thông điệp mà chàng trai An Giang muốn gửi đi là hãy đối diện với cái sai và sửa sai. Anh công khai thiếu sót của mình và dùng chính hành trình gian khổ này để biến nó thành một bài học.

Không chỉ tự mình thử thách để đánh dấu tuổi trẻ, Vinh còn coi chuyến đạp xe xuyên Việt này là cách để trao giá trị: “Mình không muốn chỉ nhận lại cho riêng mình. Mình muốn dùng kinh nghiệm, video và câu chuyện để truyền cảm hứng, để những bạn đang ấp ủ ý định đạp xe xuyên Việt có thể mạnh dạn bắt đầu” .