Lời trái tim Việt Nam: 3 ca khúc bùng nổ tình yêu quê hương, đất nước!

Hoàng Bách với 3 bài hát dành cho ngày Quốc Khánh 2-9

EP Lời trái tim Việt Nam gồm 3 bài hát: Lời trái tim Việt Nam, Yêu nụ cười Việt Nam và Welcome to Việt Nam, do Hoàng Bách làm giám đốc âm nhạc, SlimV và Duy Sơn đồng hành sản xuất. Ngay từ tựa đề bài hát, khán giả yêu nhạc đã có thể hình dung ra thông điệp của ca khúc.

Dù 3 ca khúc với 3 màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng đều truyền tải chung một thông điệp: viết về quê hương Việt Nam tươi đẹp với những cảm xúc tự hào, ngợi ca quê hương, đất nước.

EP không chỉ là sản phẩm ý nghĩa ra mắt đúng dịp Quốc khánh 2-9, còn là lời tự sự của một người đàn ông từng trải, không còn quá trẻ để vội vã, nhưng đủ nhiệt huyết để tạo ra những điều tử tế và mới mẻ cho cộng đồng.

Hoàng Bách: Âm nhạc thay lời cảm ơn đất nước

Hoàng Bách với 3 bài hát dành cho ngày Quốc Khánh 2-9

Ca sĩ Hoàng Bách cho biết, âm nhạc là phương tiện để anh cất lên lời cảm ơn, bày tỏ tình yêu dành cho quê hương đất nước Việt Nam. Những ca khúc ngợi ca quê hương đất nước của Hoàng Bách nhẹ nhàng mà thấm, dễ cảm và gần gũi.

Âm nhạc của Lời trái tim Việt Nam được tạo nên bởi sự chiêm nghiệm, không đao to búa lớn, hiện đại mà vẫn xúc động nhờ phần hòa âm, phối khí hiện đại. Đây chính là công thức chung của những ca khúc quê hương đất nước được khán giả yêu thích gần đây.

Trong chùm ba ca khúc, bài Yêu nụ cười Việt Nam gây ấn tượng hơn cả bởi không khí rộng ràng, tươi vui, đầy sức sống, kết hợp chất liệu EDM hiện đại với các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, sáo trúc và phần đồng dao do các em nhỏ thể hiện.

Nếu trong Lời trái tim Việt Nam, SlimV và Duy Sơn đã thực hiện một phần phối khí giao hưởng hiện đại thì Welcome to Việt Nam đưa ứng dụng AI vào quá trình hoàn thiện tác phẩm.