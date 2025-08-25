Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vợ chồng Duy Mạnh tặng kem, "sĩ hết nấc" khi chụp ảnh cùng chiến sĩ A80

25-08-2025 - 10:30 AM | Lifestyle

Khoảnh khắc sau buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành lần 2 khiến vợ Duy Mạnh phải nói là "sĩ hết đời".

Tối chủ nhật ngày 24/8 đã diễn ra buổi tổng hợp luyện lần thứ hai lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Gia đình cầu thủ Đỗ Duy Mạnh sống trên khu phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua nên đã chuẩn bị đồ ăn, cờ hoa từ sớm để hoà vào không khí tự hào chung của cả đất nước. Đáng chú ý, Quỳnh Anh còn khoe khoảnh khắc Duy Mạnh có những bức ảnh lưu niệm với các chiến sĩ làm nhiệm vụ A80. 

Sau khi buổi tổng hợp luyện khép lại, các chiến sĩ có khoảng thời gian ngắn giao lưu cùng người dân, vợ Duy Mạnh đã nhanh chóng chạy vào trong nhà lấy kem ra tặng các chiến sĩ. Duy Mạnh cũng bế con gái ra tận nơi để chào các chiến sĩ A80.

Quỳnh Anh tặng kem cho các chiến sĩ

Duy Mạnh dạy con chào tạm biệt các chiến sĩ

Khoảnh khắc cực đáng yêu của chiến sĩ và nhân dân

Duy Mạnh mang lá cờ Tổ quốc chụp ảnh cùng chiến sĩ

Khoảnh khắc cực dễ thương của vợ chồng Duy Mạnh 

Trước đó, sáng ngày 24/8, hòa chung không khí rộn ràng và đầy tự hào dân tộc, gia đình trung vệ Duy Mạnh ghi điểm khi chuẩn bị 700 phần quà gồm kem, bánh mì và nước uống phát miễn phí cho bà con đến xem.

Phỏng vấn: Vợ Duy Mạnh - Văn Quyết dựng ô lớn cho người dân trú mưa khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

