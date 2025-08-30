Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!

30-08-2025 - 10:51 AM | Lifestyle

Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!

Hội cầu thủ, nàng WAGs háo hức hướng tới kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Trong không khí cả nước đang rộn ràng hướng tới đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, dàn hot WAGs của bóng đá Việt Nam cũng nhanh chóng "phủ đỏ" trang cá nhân, khoe loạt khoảnh khắc ngập tràn tinh thần yêu nước.

Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu - nhận nhiều sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh gia đình tham dự triển lãm chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc". Cô cùng Đoàn Văn Hậu đưa con trai - bé Lúa (tên thật là Đoàn Minh Đăng) và hai mẹ tới sự kiện, ghi lại những khoảnh khắc giản dị nhưng đong đầy cảm xúc. Trên trang cá nhân, Hải My đăng loạt ảnh rạng rỡ trong tà áo đỏ, như lời nhắn gửi tự hào về lịch sử dân tộc.

Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!- Ảnh 1.

Văn Hậu - Hải My đưa con trai đi xem triển lãm quốc gia

Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!- Ảnh 2.
Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!- Ảnh 3.

Bé Lúa nhà Văn Hậu - Hải My thích thú check-in cùng những hiện vật tại triển lãm

Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!- Ảnh 4.

Văn Hậu - Hải My còn đưa hai mẹ đi triển lãm cùng, hai bà thông gia gắn kết vui vẻ

Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!- Ảnh 5.

Doãn Hải My check-in cùng fan tại triển lãm

Trong khi đó, hot girl Mai Hà Trang - vợ tiền đạo Hà Đức Chinh - lại khiến dân mạng xuýt xoa bởi màn "lên đồ" đẹp mắt. Cô diện trang phục nổi bật, đội nón in cờ đỏ sao vàng, tạo dáng dưới nền trời rợp cờ hoa mừng Đại lễ, mang đến hình ảnh vừa trẻ trung vừa đậm chất truyền thống.

Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!- Ảnh 6.
Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!- Ảnh 7.
Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!- Ảnh 8.

Bà xã Hà Đức Chinh khoe ảnh xinh đẹp và yêu nước

Tối 29/8, vợ chồng trung vệ Quế Ngọc Hải - nàng WAg Dương Thuỳ Phương - check-in trên chuyến tàu hướng về Thủ đô để cùng nhau tận hưởng không khí Tết Độc lập. Cả hai chia sẻ hình ảnh đầy tình cảm, cho thấy niềm tự hào khi trực tiếp hoà mình vào ngày hội của cả dân tộc.

Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!- Ảnh 9.
Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!- Ảnh 10.

Vợ chồng Quế Ngọc Hải hướng về Thủ đô đón Tết độc lập

Gia đình Xuân Mạnh cũng không kém phần đáng yêu khi cho cậu con trai biệt danh Táo diện áo có đính hình cờ đỏ sao vàng để check-in. Hình ảnh cậu nhóc ngây thơ tung tăng nhảy múa với trang phục màu cờ sắc áo được netizen thi nhau thả tim. Riêng Đỗ Hùng Dũng chọn khoảnh khắc ý nghĩa khi đưa con trai Titi tới check-in ở góc "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", ghi dấu kỷ niệm ngày trọng đại của dân tộc theo cách riêng giản dị nhưng sâu sắc.

Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!- Ảnh 11.
Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!- Ảnh 12.
Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!- Ảnh 13.

Con trai Xuân Mạnh diện áo có đính cờ đỏ sao vàng 

Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!- Ảnh 14.

Đỗ Hùng Dũng đưa con đi check-in yêu nước

Loạt khoảnh khắc check-in của hội cầu thủ - nàng WAGs nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không chỉ thể hiện tình yêu bóng đá, các nàng dâu cầu thủ còn lan toả tinh thần yêu nước, tạo nên hình ảnh đẹp trong ngày Đại lễ đặc biệt.

Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá lại gây sốt với khoảnh khắc "đọ sắc" bên Doãn Hải My, netizen: Nhà này gen đỉnh!

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

