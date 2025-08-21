Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá lại gây sốt với khoảnh khắc "đọ sắc" bên Doãn Hải My, netizen: Nhà này gen đỉnh!

21-08-2025 - 15:06 PM | Lifestyle

Mẹ vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu sở hữu ngoại hình trẻ đẹp "không tuổi" gây chú ý.

Mỗi lần xuất hiện, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu đều khiến dân tình phải xuýt xoa bởi nhan sắc trẻ trung, phong thái sang trọng và gu thời trang tinh tế. Mới đây, bà tiếp tục gây sốt khi cùng con gái - Doãn Hải My - xuất hiện trong loạt ảnh đời thường giản dị. Điều bất ngờ là khoảnh khắc hai mẹ con đứng cạnh nhau lại khiến người xem phải trầm trồ: nhìn chẳng khác nào hai chị em.

Trong ảnh, Doãn Hải My diện bộ jumpsuit ngắn màu trắng tinh khôi, thiết kế tối giản nhưng vẫn tôn lên vóc dáng thanh mảnh và đôi chân dài nuột nà. Mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng càng làm tăng vẻ ngọt ngào, trong trẻo vốn có của nàng WAG. Trong khi đó, mẹ cô - bà Mai Đoàn - lựa chọn áo sơ mi trắng kết hợp chân váy ngắn khoe chân dài, vừa tone-sur-tone với con gái, lại toát lên vẻ thanh lịch và trẻ trung. Kiểu tóc ngắn ôm mặt cùng nụ cười rạng rỡ giúp bà ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài trẻ trung khó tin.

Sự xuất hiện song song của hai mẹ con nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều bình luận không ngớt lời khen: "Mẹ gì mà trẻ thế này", "Hai mẹ con giống hệt chị em", "Đúng chuẩn mẹ vợ cực phẩm của làng bóng đá"...

Thực tế, đây không phải lần đầu mẹ Doãn Hải My chiếm spotlight. Trong ngày cưới con gái hồi cuối năm 2023, bà đã khiến cả mạng xã hội dậy sóng với visual trẻ đẹp, thần thái sang chảnh, chuẩn mẹ của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Từ đó đến nay, mỗi lần lộ diện, bà đều thu hút lượng lớn sự quan tâm và trở thành chủ đề bàn tán.

Có thể nói, Doãn Hải My vốn đã nổi tiếng với danh xưng "WAG xinh đẹp nhất nhì làng bóng đá Việt", nhưng nhan sắc trẻ trung, cuốn hút của mẹ cô mới thực sự khiến dân tình phải ngỡ ngàng. Cặp mẹ con này hiện được xem là một trong những khoảnh khắc "đọ sắc" gây sốt nhất làng bóng đá, khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Doãn Hải My khoe visual sáng bừng khi đi xem pickleball cùng Văn Hậu, xuất hiện 3 giây đã khiến cõi mạng rần rần

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

