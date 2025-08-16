Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doãn Hải My khoe cận cảnh căn biệt thự bạc tỷ bề thế sắp tân gia của Đoàn Văn Hậu

16-08-2025 - 13:09 PM | Lifestyle

Bà xã Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi khoe căn biệt thự sắp hoàn thiện.

Mới đây, trên trang cá nhân, Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu - vừa chia sẻ một góc nhỏ trong căn biệt thự bạc tỷ đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khoe ảnh chụp một lối đi sân vườn được lát đá xám xen kẽ sỏi trắng, hai bên là thảm cây xanh mướt với nhiều loại thực vật được cắt tỉa gọn gàng. Phía trên là mái che bằng khung thép đen và tấm polycarbonate trong suốt, vừa hiện đại vừa sang trọng. Không gian này vừa mang cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên, vừa thể hiện sự đầu tư tỉ mỉ trong thiết kế.

Dù chỉ tiết lộ một góc nhỏ, nhưng nhiều người cũng dễ dàng hình dung ra quy mô và độ sang chảnh của căn biệt thự. Với phong cách kiến trúc hiện đại, phối hợp hài hòa giữa mảng xanh và nội thất tinh tế, tổ ấm của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hứa hẹn sẽ là một trong những biệt thự đáng mơ ước của giới cầu thủ Việt. Doãn Hải My cho biết căn biệt thự đang hoàn thiện khoảng 80% và sẽ sớm được ra mắt vào năm nay.

Doãn Hải My khoe cận cảnh căn biệt thự bạc tỷ bề thế sắp tân gia của Đoàn Văn Hậu- Ảnh 1.

Một góc biệt thực bạc tỷ nhà Văn Hậu - Hải My sắp tân gia

Doãn Hải My khoe cận cảnh căn biệt thự bạc tỷ bề thế sắp tân gia của Đoàn Văn Hậu- Ảnh 2.
Doãn Hải My khoe cận cảnh căn biệt thự bạc tỷ bề thế sắp tân gia của Đoàn Văn Hậu- Ảnh 3.
Doãn Hải My khoe cận cảnh căn biệt thự bạc tỷ bề thế sắp tân gia của Đoàn Văn Hậu- Ảnh 4.

Doãn Hải My khoe cận cảnh căn biệt thự trong quá trình xây dựng


Doãn Hải My khoe cận cảnh căn biệt thự bạc tỷ bề thế sắp tân gia của Đoàn Văn Hậu- Ảnh 5.
Doãn Hải My khoe cận cảnh căn biệt thự bạc tỷ bề thế sắp tân gia của Đoàn Văn Hậu- Ảnh 6.
Doãn Hải My khoe cận cảnh căn biệt thự bạc tỷ bề thế sắp tân gia của Đoàn Văn Hậu- Ảnh 7.
Doãn Hải My khoe cận cảnh căn biệt thự bạc tỷ bề thế sắp tân gia của Đoàn Văn Hậu- Ảnh 8.

Bản thiết kế 3D căn biệt thự sang trọng nhà Văn Hậu - Hải My

Nói về "ngôi nhà mơ ước", Hải My cho biết đây là kết quả của sự tâm huyết và ấp ủ suốt gần một năm của cả hai vợ chồng. "Lúc này là lúc nôn nóng, háo hức được về nhà mới nhất đây", Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ, bộc lộ niềm hạnh phúc và kỳ vọng dành cho tổ ấm tương lai.

Căn biệt thự mang phong cách hiện đại tối giản - vừa sang trọng, thanh lịch, vừa tránh sự rườm rà. Vợ chồng cô đặc biệt chú trọng yếu tố ánh sáng và không gian mở. "Cả hai đều mong muốn ngôi nhà có nhiều ánh sáng tự nhiên nhất có thể nên đã thiết kế giếng trời cùng hệ thống cửa sổ, cửa kính lớn để đón nắng, đón gió", Hải My nói. Chính điều này tạo nên sự thoáng đãng, trong lành, giúp các thành viên luôn cảm thấy gần gũi với thiên nhiên dù sống giữa lòng thành phố.

Ngôi nhà gồm 3 tầng và 1 tum, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một gia đình trẻ. Tầng 1 là phòng khách rộng, bếp và khu vực ăn uống - nơi cả nhà quây quần mỗi ngày. Tầng 2 dành cho phòng ngủ của bé Lúa - con trai đầu lòng, cùng một phòng ngủ phụ tiện nghi. Tầng 3 là không gian riêng của vợ chồng Văn Hậu - Hải My, gồm phòng ngủ chính, phòng thay đồ và nhà vệ sinh riêng, mang lại sự thư giãn tối đa. Tầng tum được bố trí phòng thờ trang nghiêm, phòng làm việc yên tĩnh và một phòng ngủ phụ nhỏ, đảm bảo vừa tiện nghi vừa riêng tư.

Kể từ sau đám cưới đình đám vào cuối năm 2023, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc, từ những chuyến du lịch, buổi hẹn hò đến quá trình hoàn thiện ngôi nhà mơ ước. Người hâm mộ đang rất mong chờ ngày vợ chồng Văn Hậu chính thức "tân gia" và hé lộ trọn vẹn không gian sống bạc tỷ này.

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cặp đôi Đà Nẵng gây sốt mạng khi 3 con đều sinh thường vào ngày 5/9

Cặp đôi Đà Nẵng gây sốt mạng khi 3 con đều sinh thường vào ngày 5/9 Nổi bật

Nghệ sĩ Phước Sang bị phát hiện hôn mê tại nhà riêng

Nghệ sĩ Phước Sang bị phát hiện hôn mê tại nhà riêng Nổi bật

Nam nghệ sĩ được chọn thay NSƯT Thành Lộc làm Giám đốc Nghệ thuật: 50 tuổi vẫn độc thân, sống cùng mẹ

Nam nghệ sĩ được chọn thay NSƯT Thành Lộc làm Giám đốc Nghệ thuật: 50 tuổi vẫn độc thân, sống cùng mẹ

11:50 , 16/08/2025
4 cô công chúa nhỏ tuổi Ất Tỵ: Vừa cất tiếng khóc đã là "ái nữ bỏ xa vạch đích", hay "gái hôm Rằm" đáo để từ trong bụng mẹ

4 cô công chúa nhỏ tuổi Ất Tỵ: Vừa cất tiếng khóc đã là "ái nữ bỏ xa vạch đích", hay "gái hôm Rằm" đáo để từ trong bụng mẹ

11:42 , 16/08/2025
Nhẫn đính hôn 130 tỷ của Ronaldo cũng sốc, nhưng BST đồng hồ của vợ tương lai mới là "next level"

Nhẫn đính hôn 130 tỷ của Ronaldo cũng sốc, nhưng BST đồng hồ của vợ tương lai mới là "next level"

11:34 , 16/08/2025
Son Heung-min vượt Messi rồi!

Son Heung-min vượt Messi rồi!

10:59 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên