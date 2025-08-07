Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá khoe chân dài cực phẩm, nhìn sang Doãn Hải My: Sao y bản chính!

07-08-2025 - 20:37 PM | Lifestyle

Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá khoe chân dài cực phẩm, nhìn sang Doãn Hải My: Sao y bản chính!

Doãn Hải My thừa hưởng cặp chân dài cực phẩm của mẹ - bà Mai Đoàn - khiến netizen trầm trồ.

Không hổ danh là mẹ vợ hot nhất làng bóng đá, bà Mai Đoàn - mẹ của nàng WAG Doãn Hải My - vừa có màn "lên đồ" khiến cộng đồng mạng chú ý. Trong loạt ảnh mới, bà xuất hiện với thần thái sang chảnh, vóc dáng nuột nà và đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp không thua kém bất kỳ người mẫu nào.

Diện đầm xẻ tà màu be tôn dáng, mix cùng kính đen và thắt lưng bản lớn, gương mặt đầy khí chất, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu khiến nhiều người lầm tưởng đây là hình ảnh của một người đẹp showbiz chứ không phải mẹ ngoại đã U50. Dáng ngồi giao chân cùng thần thái "đắt giá" càng tôn lên đôi chân dài cực phẩm - chi tiết nhanh chóng lọt vào spotlight, bà Mai Đoàn chỉ cần 1 bức ảnh để chứng minh đẳng cấp "gen trội" của mẹ Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My.

Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá khoe chân dài cực phẩm, nhìn sang Doãn Hải My: Sao y bản chính!- Ảnh 1.

Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá khoe chân dài cực phẩm, nhìn sang Doãn Hải My: Sao y bản chính!- Ảnh 2.
Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá khoe chân dài cực phẩm, nhìn sang Doãn Hải My: Sao y bản chính!- Ảnh 3.

Trong khi đó, khi nhìn sang bộ ảnh gần đây của Doãn Hải My, nàng WAG chọn style nhẹ nhàng, trẻ trung với sơ mi vàng oversized và dép bệt. Tuy ăn mặc đơn giản nhưng mỹ nhân sinh năm 2001 vẫn ghi điểm nhờ nhan sắc tươi tắn cùng đôi chân dài "chuẩn chỉnh", từng được ví như "cặp kiếm Nhật" nhờ độ thẳng và săn chắc hiếm có. Đặt hình ảnh hai mẹ con cạnh nhau, dân tình không khỏi xuýt xoa: visual này là "sao y bản chính" chứ còn gì nữa! Từ vóc dáng, khí chất đến đôi chân dài miên man, Doãn Hải My dường như được thừa hưởng trọn vẹn "gen trội" từ mẹ. Netizen thi nhau bình luận:

"Giờ mới hiểu tại sao Doãn Hải My đẹp vậy… gen đỉnh đây rồi!", "Mẹ vợ thế này, Đoàn Văn Hậu chắc chỉ biết cúi đầu cảm ơn", "Cặp chân này mà sải bước sàn diễn là hết nước chấm!"...

Ở tuổi U50, bà Mai Đoàn vẫn giữ được phong độ sắc vóc đáng nể, thậm chí còn khiến nhiều thiếu nữ phải dè chừng. Sự trẻ trung, thanh lịch và khí chất đầy cuốn hút của bà không chỉ khiến người ta chú ý mà còn giúp Doãn Hải My luôn có chỗ dựa vững chắc về mặt hình ảnh mỗi lần hai mẹ con cùng xuất hiện.

Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá khoe chân dài cực phẩm, nhìn sang Doãn Hải My: Sao y bản chính!- Ảnh 4.
Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá khoe chân dài cực phẩm, nhìn sang Doãn Hải My: Sao y bản chính!- Ảnh 5.
Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá khoe chân dài cực phẩm, nhìn sang Doãn Hải My: Sao y bản chính!- Ảnh 6.
Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá khoe chân dài cực phẩm, nhìn sang Doãn Hải My: Sao y bản chính!- Ảnh 7.

Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá khoe chân dài cực phẩm, nhìn sang Doãn Hải My: Sao y bản chính!- Ảnh 8.

