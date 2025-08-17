Doãn Hải My khoe visual sáng bừng khi đi xem pickleball cùng Văn Hậu, xuất hiện 3 giây đã khiến cõi mạng rần rần

Xuất hiện trên khán đài giải Pickleball mới đây, cặp đôi Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My ngay lập chiếm trọn spotlight. Trong khi Văn Hậu chọn outfit đơn giản với áo polo xanh ngọc khoe vẻ ngoài rắn rỏi, thì Doãn Hải My lại chiếm trọn sự chú ý với visual ngọt ngào, thanh lịch.

Điểm đáng nói, dù chỉ xuất hiện qua camera thường từ những khoảnh khắc bắt trọn trên khán đài, nhan sắc của Hải My vẫn khiến netizen phải "xỉu up xỉu down". Cô nàng nổi bật với làn da trắng mịn, gương mặt thanh thoát, tóc đen dài óng ả cùng nụ cười nhẹ nhàng toát lên vibe trong trẻo. Outfit váy navy mix cổ áo trắng càng tôn lên nét tiểu thư, thanh tao mà không hề bị "sến".

Dưới bài đăng bức ảnh của vợ chồng Văn Hậu, netizen đồng loạt để lại bình luận:

"Đỉnh của chóp, camera thường mà đẹp thế này thì chịu rồi."

"Visual Hải My càng ngày càng thăng hạng, style nhẹ nhàng mà cuốn hút cực."

Nhan sắc cực nổi bật của Doãn Hải My khi cùng Văn Hậu đi xem pickelball

Trên băng ghế dành cho khán giả vợ chồng Văn Hậu cũng tương tác cực thoải mái cùng NSND Tự Long và NSUT Quang Thắng. Dù qua camera livestream hay camera của NSND Tự Long, nàng WAG Doãn Hải My vẫn sáng bừng không góc chết.

Có thể thấy, mỗi lần xuất hiện cùng chồng ở các sự kiện thể thao, Hải My chưa bao giờ gây thất vọng. Không cần váy áo cầu kỳ hay make-up quá đậm, cô nàng vẫn nổi bật giữa đám đông. Chính nét đẹp thanh thuần, tinh tế ấy khiến Doãn Hải My trở thành một trong những nàng WAGs chiếm nhiều cảm tình nhất của fan bóng đá.

NSND Tự Long quay video có sự xuất hiện của vợ chồng Văn Hậu



